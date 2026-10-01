O susținătoare a lui Călin Georgescu a amenințat online că „sare DIICOT în aer”. Polițiștii au dus-o la Obregia

O femeie de 27 de ani, susținătoare a lui Călin Georgescu, a ajuns la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia”, după ce ar fi publicat pe o rețea de socializare amenințări la adresa DIICOT. Polițiștii au identificat-o în Sectorul 5 și au dus-o inițial la secție.

O femeie de 27 de ani, susținătoare a lui Călin Georgescu, a ajuns la Obregia. Foto: TikTok

Incidentul s-a produs miercuri seară, în jurul orei 22.00, în contextul protestelor organizate de susținătorii lui Călin Georgescu în zona Arestului Central din București.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, femeia ar fi publicat mesaje prin care amenința instituția și ar fi dat un ultimatum de 24 de ore pentru eliberarea lui Călin Georgescu. În mesajele sale, aceasta ar fi afirmat că „ar fi sărit geamurile de la DIICOT” în aer, notează Digi24.

Polițiștii au găsit-o pe femeie în Sectorul 5 și au condus-o la sediul poliției pentru verificări. Ulterior, aceasta ar fi avut un comportament recalcitrant și necooperant, iar medicii au dispus internarea sa la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia”.

Cazul este cercetat sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5. Anchetatorii urmează să stabilească exact împrejurările în care au fost formulate amenințările și ce măsuri legale se impun.

Poliția atrage atenția că amenințările formulate în mediul online pot atrage răspunderea penală, inclusiv atunci când sunt publicate pe rețelele sociale.

Incidentul vine după mai multe zile de proteste ale susținătorilor lui Călin Georgescu în apropierea Arestului Central. O parte dintre manifestanți și-au instalat corturi în zonă și au anunțat că intenționează să rămână acolo.

Călin Georgescu se află în arest preventiv pentru 30 de zile pentru că ar fi înșelat cu peste un milion de euro un om de afaceri.