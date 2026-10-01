Euro a trecut de 5,34 lei pe interbancar, apoi a coborât ușor. Cum explică BNR mișcarea leului

Leul a înregistrat joi o nouă depreciere puternică, euro urcând pentru scurt timp pe piața interbancară la peste 5,34 lei, un nivel record.

Leul, lovit din nou. Euro a sărit peste 5,34 lei pe piața interbancară Foto: Arhivă

Saltul s-a produs în jurul orei 15:00, când moneda europeană a crescut brusc de la aproximativ 5,28 lei la peste 5,33 lei. În anumite momente, euro a depășit chiar pragul de 5,34 lei.

Mișcarea de pe piață a venit la scurt timp după publicarea de către BNR a datelor privind rezervele valutare. Acestea au scăzut în septembrie cu 4,8 miliarde de euro, o parte din bani fiind utilizați inclusiv pentru susținerea cursului.

Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al BNR, a declarat că volatilitatea mai mare a cursului este o realitate care trebuie luată în calcul în această perioadă.

„Volatilitatea mai mare a cursului este o realitate pe care nu o putem ignora în această perioadă. Încearcă Banca Națională să țină un echilibru între variația cursului și variația dobânzilor”, a declarat acesta, potrivit știrileprotv.ro.

Economiștii consideră că deprecierea monedei naționale are mai multe cauze. Pe lângă contextul internațional și creșterea dobânzilor la nivel global, un factor important îl reprezintă situația politică și economică din România.

Economistul Andrei Caramitru consideră că respingerea Guvernului Mureșan în Parlament a contribuit la reacția piețelor.

„Evident a fost nevotarea guvernului ieri, deci asta este un prim motiv. Piețele, dobânzile cresc peste tot foarte mult și noi suntem văzuți ca una din cele mai bolnave țări”, a declarat acesta.

Presiunea asupra leului vine și într-un moment în care piețele așteaptă raportul agenției de rating S&P, programat pentru vineri noapte. România riscă o retrogradare în categoria statelor cu rating nerecomandat investițiilor, iar agenția va analiza inclusiv stabilitatea politică și perspectivele fiscale ale țării.

BNR va publica vineri, la ora 13:00, cursul oficial euro-leu.