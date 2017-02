Liviu Avram Vezi blogul Contact RSS Politică / Guvern infracţional organizat Doctrina jocului „Hoţii şi vardiştii” este destul de clară şi consolidată prin jurisprudenţă: infractorii merg întotdeauna în frunte, iar legea se chinuie să-i ajungă din urmă. Perfecţiunea jocului se atinge însă atunci când infractorii înşişi ajung să fie cei care scriu legea. Marţi seara, Guvernul României a jucat perfect. acum 1 ora · comentarii ( 7 )

Dan Ionescu Vezi blogul Contact Facebook

RSS Politică / Criza totală. Nesupunere socială Ce ni se propune în acest moment este o înţelegere cu infractorul. Sau, cum aveam pe vremuri, o înţelegere între violator şi victimă. Hai, lasă, că ne înţelegem noi cumva, chiar dacă tu ai rămas puţin gravidă. Iubirea trece prin stomac. Îţi dau nişte bani la salariu sau la pensie şi o să trăim fericiţi până la adânci bătrâneţi. Cum ar zice o vorbă din bătrâni, şi violat, şi cu banii luaţi. Că aşa a decis Guvernul în miezul nopţii, e legal. acum 11 ore · comentarii ( 38 )

Deutsche Welle Vezi blogul Contact RSS Eveniment / Antidemocraţie originală şi noua ei premieră mondială Ce s-a petrecut de fapt, la 31 ianuarie 2017, la Bucureşti, înainte ca mii de oameni să înfrunte gerul nopţii spre a protesta? Ce-i de făcut? Şi ce zice şi face, dacă nu tace, vestul? Cum poate fi calificată trecerea pe ordinea de zi a unor ucazuri cu dedicaţie, care, introduse pe şest, banditeşte, în puterea nopţii, susţin furtul si distrug egalitatea cetăţenilor în faţa legii, punând pe butuci ordinea constituţională? acum 5 ore · comentarii ( 7 )

Cristian Delcea Vezi blogul Contact RSS Eveniment / Noaptea, ca hoţii! Este ca în relaţia cu hoţii de buzunare. Ştii că vor încerca să te facă. Şi ei ştiu că eşti cu ochii pe ei. Şi totuşi o fac. Ăsta a fost sentimentul aseară: că ne-au făcut nişte hoţi de buzunare, ajunşi, Dumnezeu ştie cum, în Palatul Victoria. Dintre toate mesajele străzii, acesta rămâne, ca un refren obsedant: „Noaptea, ca hoţii!“. acum 13 ore · comentarii ( 58 )

Iulia Popovici Vezi blogul Contact Facebook

RSS Eveniment / „Avem o ţară/disfuncţională...“ Un număr record de oameni au ieşit în stradă să protesteze, iar un protest început împotriva unor iniţiative ale Guvernului a sfârşit în faţa unui sediu de partid. Un partid învingător în alegeri cu o majoritate care-i permitea să guverneze într-o linişte deplină se încaieră simbolic şi neprovocat cu preşedintele ţării şi cu cetăţenii protestatari. acum 7 ore · comentarii ( 0 )

Doru Pop Vezi blogul Contact Facebook

RSS Politică / Revoluţia hipsterilor Pe străzile României e un război inegal între pişicheri şi hipsteri. Un conflict ireconciliabil între două moduri de a înţelege lumea, nu doar între două ideologii politice radical diferite. Nu e doar ciocnirea generaţiilor, ci e coliziunea frontală între creativitate şi anchilozare, între autenticitate şi impostură. Nu e de mirare că Liviu Dragnea nu înţelege care e „supărarea” sutelor de mii de manifestanţi care au ieşit pe străzile României. acum 22 ore · comentarii ( 5 )

România Curată Vezi blogul Contact RSS Politică / Alina Mungiu-Pippidi: De ce s-a radicalizat politica la români Războiul civil pe care îl vedem nu e despre integritate, foloseşte doar pe unii oameni care cred în ea, şi face praf democraţia şi statul de drept. Cîştigătorii alegerilor vor să fie deasupra legii. Pierzătorii vor să le cîştige la masa verde. Omul care are cinci procese cu compania Schweighofer, pentru că se luptă cu defrişările ilegale, şi care a iniţiat petiţia de succes către Hornbach, Dedeman, Arabesque, Leroy Merlin şi Brico să nu mai comercializeze produse Schweighofer, Hens Hedrich din Sighişoara, şi-a găsit acum cîteva zile maşina în flăcări. ieri · comentarii ( 0 )

Radu Borcea Vezi blogul Contact Facebook

RSS Focşani / Puşcăria de pe strada Libertăţii… Aflarăm, cu toţii, din CV-ul Domnului Florin Iordache, că ministrul nostru de Justiţie provine din oraşul oltenesc Caracal, pe seama căruia circulă în public, de mult timp, gluma savuroasă că aici „s-a răsturnat carul cu proşti!”. Bancul nu dezvăluie şi mai departe dacă aceştia au fost întemeietorii urbei. Nici eu nu cred aşa ceva, caracalenii fiind oameni cumsecade şi de ispravă, care au ridicat o frumuseţe arhitecturală de teatru şi au dat lumii personalităţi de seamă. ieri · comentarii ( 4 )

Traian Ungureanu Vezi blogul Contact RSS Politică / Imediat după sfîrşitul lumii Evident, PSD trebuie să se facă nevăzut, cu legea graţierii cu tot. Pentru că e prea de tot. Dragnea şi partidul lui au şi prea mult sînge şi măgăria în sînge. Şi pe urmă? Cel mai rău lucru ar fi să ne amnistiem moral atît şi să ratăm discuţia de fond. Ea trebuie să înceapă cu o întrebare care adună aproape 30 de ani de eşecuri, sciziuni şi furii repetate: iar referendum? acum 2 zile · comentarii ( 23 )

Horia Blidaru Vezi blogul Contact RSS Politică / România în zadar? E obositor să fii mereu dat de-a berbeleacul, să o tot iei de la capăt, să te chinuie umbra trecutului, insinuată pervers-dinastic de la o generaţie furată la alta. E dezolant să n-ai o clipă de aer proaspăt, în decurs de decenii, din acest cerc sufocant al irosirii naţionale. Pe această epuizare mizează nelegiuiţii. ieri · comentarii ( 2 )

Florin Buhuceanu Vezi blogul Contact RSS Eveniment / Luna istoriei LGBT 2017. Voci ale femeilor gay Va avea loc în februarie, pe durata întregii luni, un festival al unor istorii personale şi comunitare ce nu fac încă parte din istoria României. A debutat în 2012, organizat de către ACCEPT în parteneriat cu organizaţii din alte 8 ţări europene pentru a scoate din uitare fragmente din memoria comunităţii LGBT, dar şi pentru a aduce împreună voci ale prezentului contributoare la istoria şi cultura acestei comunităţi. acum 2 zile · comentarii ( 24 )

Dan Nicu Vezi blogul Contact RSS Politică / Apartheid la Moscova, aproape oficial Autorităţile oraşului Moscova au editat o broşură ilustrată de 100 de pagini, în stilul benzilor desenate, în care imigranţii din spaţiul ex-sovietic sunt instruiţi cum să se comporte în diferite situaţii şi locuri din metropola rusă. Conform scenariului broşurii, o serie de personaje din basmele ruse prezintă, în ilustraţii, diferite puncte de interes din Moscova. acum 3 zile · comentarii ( 36 )

Anca Florea Vezi blogul Contact RSS Arte / Reluări, reveniri, reconfirmări În toamna anului 2008, la Opera Naţională a văzut lumina rampei noua producţie cu Boema de Puccini, în regia basului Ionel Pantea, cel care a propus ca în rolul Mimi să fie distribuită o foarte tânără soprană ce tocmai absolvise Academia de Muzică din Cluj - Anita Hartig -, marcând astfel debutul absolut pe scena bucureşteană. ieri · comentarii ( 0 )

Cătălin Olaru Vezi blogul Contact RSS Film / Dincolo de voalul negru: Jackie Regulile jocului sunt enunţate clar de eroină de la bun început: interviul pe care urmează sau nu să îl acorde există sau ar putea exista pentru că în spaţiul public circulă deja multiple versiuni privind viaţa, activitatea şi mai ales moartea soţului ei, John F. Kennedy, pe care aceasta nu le-a aprobat şi cu care nu e de acord. acum 4 zile · comentarii ( 0 )

Nicolae Manolescu Vezi blogul Contact RSS Statele Unite / Preşedinţia lui Donald Trump: sfârşit de partidă De-a lungul campaniei sale electorale, cel de al 45-lea Preşedinte al SUA a ţinut cu tot dinadinsul să inducă în minţile alegătorilor ideea că America se va afla, odată cu el, la un început de drum. Nu doar într-un proces de schimbare, dar luând-o, în fond şi în formă, de la capăt. Dovadă că populista idee a prins, este nu numai faptul că a fost votat, dar şi faptul că aceia care nu l-au votat au făcut-o de teama reformelor lui radicale. acum 5 zile · comentarii ( 101 )

Eugen Hriscu Vezi blogul Contact RSS Societate / Şi eu sunt sorosist Recent, un om politic important a declarat că banii domnului Soros au finanţat răul din România. În aceste condiţii, mă simt obligat să fac acest autodenunţ - eu însumi sunt parte din răul expus de domnul Dragnea. În 1993, un băiat de şaisprezece ani din Iaşi şi care nu mai ieşise din ţară niciodată a obţinut o bursă cu care a studiat cinci luni în Statele Unite. Apoi am făcut rău, foarte mult rău şi nu cred că mă mai pot opri vreodată. acum 6 zile · comentarii ( 39 )

Petre Barbu Vezi blogul Contact RSS Stil de viaţă / Statul degeaba Tata, mama sau unchiul să-ţi găsească un serviciu la stat, tinere! Să-şi pună în mişcare toate pilele şi relaţiile, dacă e nevoie să dea şi-o şpagă unde trebuie, numai să te angajeze la stat. În lumea asta complicată şi confuză, un job la stat este foarte sigur. Cu patronii te-ai lămurit: azi eşti, mâine nu eşti, te dau afară când li se năzare, te cocoşează cu munca pe o leafă de mizerie, cu ore suplimentare şi concedii scurte, eşti un „sclav pe plantaţie”, bătaie de joc! acum 6 zile · comentarii ( 5 )

Dan Caragea Vezi blogul Contact Facebook

RSS Patrimoniu / Discurs şi abateri (2) Este adevărat că toată lumea greşeşte, că asistăm la o mulţime de ezitări şi de abateri care par, la prima vedere, insurmontabile. Norma se schimbă precum vremea şi nu este timp ca generaţiile şcolite să capete simţul limbii. Nu este însă mai puţin adevărat că ne lipsesc operele lămuritoare şi dicţionarele acoperitoare pentru a ieşi din impas… „Cui prodest?” acum 6 zile · comentarii ( 15 )

Alexandru Cristian Vezi blogul Contact RSS În lume / Anul 2017 – Sfârşitul utopiilor Timpul ne poate oferi evenimente şi întâmplări la care nu ne aşteptăm. În urmă cu ceva vreme nimeni nu şi-a imaginat marasmul politic internaţional în care suntem. Observăm o avalanşă a crizei peste lume, iar bucăţi de zăpadă sunt aruncate haotic peste ţări şi continente. Crize politice interne, stagnare economică, pulsiuni şi tensiuni migraţioniste, societăţi divizate, religii divizate şi în conflict, o imagine a lumii în care pacea, dezbinarea sunt cuvinte desuete chiar banale. acum 6 zile · comentarii ( 3 )

Dinu Săraru Vezi blogul Contact RSS Spiritualitate / Carte poştală de întâmpinare Cu foarte puţină vreme în urmă, să zicem aproape de sfârşitul anului trecut, a apărut la Librăria Bizantină din Bucureşti, volumul al III-lea care „conţine prima parte a cărţii a II-a a Everghetinos-ului” lucrare fundamentală a ortodoxiei creştine şi, deci, şi româneşti, pregătită de un grup de călugări români şi editată de Sfânta Mare Mănăstire Vatoped din Sfântul Munte Athos păstorită de către egumenul Arhimandrit Efem. acum 5 zile · comentarii ( 0 )

Dan Antonescu Vezi blogul Contact RSS Societate / Să nu minţi, să nu furi, să nu ucizi! Titlul nu are legătură cu trei din cele zece porunci biblice. Se referă la Codul penal. Cînd minţi, să nu uiţi niciodată adevărul... pentru că el sigur nu te va uita pe tine! Este normal ca un hoţ, un bătăuş, un criminal să mintă. Nu este normal să fure, să bată sau să omoare. Minciuna se naşte în mintea infractorului care încearcă să-şi uşureze situaţia, nu în a aceluia care încearcă să repare atît cît se mai poate din greşeala făcută. acum 6 zile · comentarii ( 25 )

Mircea Vasilescu Vezi blogul Contact Facebook

RSS Politică / Joaca de-a cuvintele mari Observ tot mai des că, în spaţiul nostru public, cuvinte şi noţiuni importante pentru o democraţie sînt folosite cu o mare lejeritate. Cetăţeni şi demnitari, persoane publice cu notorietate sau iluştri anonimi care scriu pe site-uri ascunşi după un nickname vorbesc despre lovitură de stat, dictatură, democraţie ori vot ca şi cum ar ronţăi seminţe de dovleac. acum 7 zile · comentarii ( 48 )

Radu Preda Vezi blogul Contact RSS Spiritualitate / Frumuseţea va mântui lumea Nu, nu este încă un comentariu – al câtelea?! – la vorba lui Mîşkin. Mă refer aici la dimensiunea etică a oricărei estetici sănătoase, mai ales dacă se consumă în spaţiul de credinţă. Am să mă explic printr-un exemplu. O minimă contextualizare: am asistat nemijlocit în anii ’90 ai secolului trecut, la Cluj, la teribilul conflict patrimonial, juridic, emoţional, cultural şi chiar politic dintre ortodocşi şi greco-catolicii interzişi abuziv de regimul comunist, din ordinul lui Stalin, care dorea astfel să îi pedepsească iniţial pe greco-catolicii din Ucraina, entuziaşti colaboratori ai ocupantului nazist. acum 7 zile · comentarii ( 4 )