E cât se poate de clar, la o lună de la alegerile parlamentare, că expresia latină din titlul însemnărilor mele nu mai are niciun înţeles în România actuală. Şi nu numai fiindcă latina nu se mai studiază aproape deloc în şcoală. Cauza nu e lingvistică, ci morală. Nimeni nu mai recunoaşte că a greşit. Deşi a greşi este omeneşte. Nici politicienii, nici jurnaliştii, ca să nu mai vorbim de cetăţenii de rând, nu admit, cu niciun preţ, că s-au înşelat într-o împrejurare sau alta.

Cei care au emigrat recent în SUA sunt mult mai educaţi şi mai pregătiţi decât predecesorii lor, ceea ce dovedeşte o modificare în trăsăturile demografice ale imigranţilor şi pune într-o lumina nouă întregul peisaj al emigrărilor. Un studiu realizat de website-ul pentru joburi Indeed spune că, în ultimii 5 ani, cei care au părăsit ţara de baştină pentru a-şi urmări visul american au provenit din domenii ale educaţiei precum ştiinţă, dezvoltare, software, medicină şi economie.

„Nimeni nu poate sta în faţa clădirii noului stat turc”, declara sâmbăta trecută preşedintele Erdogan, susţinând nevoia de a modifica cât mai repede Constituţia Turciei, un act esenţial, conform propriilor declaraţii, pentru construirea unei adevărate puteri regionale, şi nu numai, sub conducerea sa.

Cred că devine evidentă nevoia de a defini această ţară într-un nou binom, o expresie algebrică formată din doi termeni, separaţi de plus sau de minus. Doar timpul şi dorinţa unui trai comun vor decide pe care dintre cele două semne le vom folosi.

Prima dată când am fost la circ aveam vreo cinci ani. Am stat pe băncuţele alea de lemn, între maică-mea şi taică-miu, încântată de mirosul de balegă şi de rumeguş, şi mi-am dorit să pot mângâia şi eu coamele poneilor. Circul avea şi un elefant, unul singur, care era, cel mai probabil, foarte bătrân, poate chiar orb, aşa îmi imaginam.

Aseară am fost în stradă. Nu m-a plătit nimeni, nu m-a rugat nimeni. Pur şi simplu ştiu că o democraţie înseamnă lupta fiecăruia dintre noi, zi după zi, pentru principii şi valori. Şi pentru acel „LI-BER-TA-TE” din decembrie 1989, scăldat în sânge, fără de care astăzi n-am putea striga nici pentru noi, nici pentru alţii.

Astăzi, mai mult ca sigur, întreaga omenire va fi cu ochii aţintiţi pe ceea ce se întâmplă în Statele Unite. Acolo unde îşi începe mandatul al 45 lea preşedinte al celei mai mari puteri a Lumii. Spectacolul în sine al inaugurării are, fără doar şi poate, şi semnificaţia, şi frumuseţea, şi maiestuozitatea lui, însă, mai mult ca altădată, nu însuşirile lui de mare show politic sunt preponderente.

În vara lui 2014, preşedintele Parlamentului European (PE) a fost ales din primul tur. Ieri, când am votat un altul, a fost nevoie de patru tururi de scrutin, ca să avem un câştigător. De ce acum doi ani şi jumătate Martin Schulz a fost ales după un singur vot? Explicaţia e simplă.

Am decis: Moldova de la Vest de Prut trebuie dată către Republica Moldova, iar Ardealul trebuie neapărat oferit Ungariei. Ce s-ar întâmpla dacă am face acest lucru? Prin cedarea regiunii Moldova către Republica Moldova am avea o majoritate confortabilă unionistă, iar de a doua zi putem pune serios de un referendum pentru Unire. Populaţia din regiunea Moldova este mai mult decât dublă decât cea din Republica Moldova.