Nu mă socotesc competent să analizez, să sistematizez şi să judec ceea ce se întîmplă, de la o vreme, în patria noastră. Poate că dl Ciorbea are dreptate: ce suntem noi, ăştia care l-am bombănit pentru obiecţiile dsale la legea 90/2001? Nişte „bieţi oameni” care habar n-au despre ce e vorba. Trebuie să fii expert în drept ca să pricepi că nu e corect ca unui ins cu probleme penale să i se ia şansa de a guverna.

Marea Chinei de Sud va fi, în anul 2017, unul dintre cele mai fierbinţi şi tensionate puncte de pe glob. Acolo, noua diplomaţie republicană americană işi va concentra presiunea într-o luptă subtilă şi plină de mize cu marele său rival global. Pentru a înţelege implicaţiile geostrategice ale acestei lupte trebuie să aruncăm o privire asupra balanţei economice: astăzi, China vinde in SUA bunuri de 4$ pentru fiecare 1$ bunuri importate din SUA.

Din păcate pentru lumea în care urmează să trăim, nu este deloc un scenariu apocaliptic, ci o realitate care se construieşte în acest moment, prin adăugarea unor elemente de tensiune care, cumulate, ar putea exploda sub forma unui conflict.

Andrei Şerban are o istorie lungă cu Lucia di Lammermoor, încă din Noiembrie 1990, când a regizat opera lui Donizetti pentru Chicago Lyric Opera, reluată apoi în Martie 1993 la Los Angeles, o producţie care a fost radical schimbată pentru Opera Bastille în 1995, unde a funcţionat fără întrerupere ca vehicol al sopranelor de coloratură până în Octombrie 2016, urmând a fi înlocuită din sezonul viitor.

Fiind singurul şef de instituţie din România care a făcut două plîngeri contra SRI anul trecut, pe lîngă o serie de articole în care criticam imixtiunea lor cu totul exagerată în guvernul Cioloş (unde erau cei mai mari actori invizibili, deşi se mai împiedicau de STS, DIPI etc.), nu cred că mă bănuie nimeni de vreo mare simpatie cu serviciile. Şi nici reciproc.

Fac parte, încă, din categoria tinerilor de clasă mijlocie care priveşte cu perplexitate la scena politico-socială a României şi nu înţelege mai nimic. Şi asta în timp ce istoria se petrece chiar în faţa ochilor noştri, în faţa sentimentului înceţoşat de neputinţă fiindcă doar nu ne vine a crede. De mult nu am mai privit la scena publică românească cu sentimentul unei cinematografii americane de categorie B.

Dinu Săraru: (…) Am început ca administrator, schimbând faţa teatrului. Se puneau geamuri, se schimbau oglinzi, se reparau mesele de machiaj, se puneau mochete, se văruia, s-a făcut o deratizare generală. Şi, mă rog, în primul rând m-am zbătut să înceapă spectacolul la ora 18.00. Nu prea erau spectatori în sală! Am îmbrăcat personalul de sală. Pe urmă mi-am dat seama că era o ură îngrozitoare între actorii care mai rămăseseră în Teatrul Mic.

Uniunea Scriitorilor din România este o organizaţie nedemocratică finanţată din bani publici. Când şi când, în cadrul unor şedinţe extraordinare, extraterestre şi extraatmosferice, aşa-numitul Consiliu al Uniunii dispune, prin vot, excluderea scriitorilor neascultători. S-a întâmplat şi în acest an.

Într-o recentă corespondenţă digitală despre schimbările politice din România, un prieten stabilit de câţiva ani în Canada mi-a scris: „Pe mine mă afectează faptul ca «omul nou» al comuniştilor a ajuns abia acum să se manifeste «plenar» în România. Comunismul a fost o bombă cu efect întârziat“. Am citit frazele prietenului de vreo trei-patru ori, mai întâi cu uimire, apoi cu înfiorare. Mi-am amintit imediat de orele de învăţământ politico-ideologic din liceu, când am auzit pentru prima dată despre Omul Nou care construieşte comunismul.

Am văzut că ninge cu fulgi mari cât un pumnişor de bebeluş şi am coborât în crucea nopţii, din turnul meu de prinţesă Rapunzel, să mă bucur de privelişte. La întoarcere am intrat la Mega Image-ul nonstop din cartier. Singurul client, dacă i se poate spune aşa, la ora aia şi pe vremea asta, era un om al străzii care stătea la taclale cu bodyguardul magazinului şi sugea liniştit dintr-o bere la pet.