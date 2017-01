Cînd un diplomat occidental mi-a spus, cîndva, că în România nu există încă ceea ce în toate ţările civilizate se cheamă „stat”, am fost, mai întîi, descumpănit. Mă gîndeam că, eventual, se poate vorbi de un stat incoerent, abuziv, imatur, nefuncţional, dar ideea că poate exista o ţară în care „statul” încă nu există nu-mi trecuse prin cap.

Aşa cum am anticipat, odiseea deposedării lui Băsescu de cetăţenia Republicii Moldova s-a transformat rapid într-o telenovelă ridicolă. Nu numai că Dodon s-a văzut imediat blocat de Curtea Constituţională, iar aşa-zisul lui „decret” a fost revocat. Dar l-a stârnit pe fostul preşedinte al României, care, dată fiind insignifianţa sa politică internă, capătă acum „drogul” fără de care nu poate trăi: un conflict.

Anul 2016 a avut evenimente ce au modificat dinamici mari (aşa numite „game-changers”): Brexit, alegerile din SUA, referendumul din Italia, succesiunea de atacuri teroriste, criza provocată de imigraţie masivă; acordul între Rusia, Turcia şi Iran privind Siria (fără implicare a puterilor occidentale!). Urmează în acest an alegeri parlamentare în Olanda, Franţa, Germania, probabil scrutin anticipat în Italia, de care depinde soarta Uniunii.

Primele lucruri despre onoare, şi despre ce e important în viaţă, în general, le-am învăţat când eram mic, desigur. Într-un sat sărac din Moldova, lângă Târgu Bujor, numit orăşel nu se ştie de ce, poate pentru că acolo venea bâlciul, o dată pe an, timp de o săptămână întreagă. Acolo am apucat asfaltarea, drumul care ducea către Bârlad, electrificarea şi deschiderea brutăriei.

După Revoluţie, au apărut studii doctrinare, unul în anii 2000, în fapt o antologie coordonată de Valeriu Stoica ce conţine răspunsuri ale unor oameni politici la întrebarea: „de ce sunt de dreapta?“ Imediat după 1989, au revenit în dezbatere publică noţiunile de dreapta şi, respectiv, stânga politică. Au fost traduse cărţi pe această temă, despre care am scris eu însumi un comentariu.

Sute de tancuri americane şi tehnică militară NATO au ajuns în aceste zile în Germania, urmând a lua în curând calea Estului. Însă România nu are nevoie de astfel de resurse ci de existenţa investiţiilor americane în regiune, care lipsesc cu desăvârşire. Echipamentele fac parte din brigada de intervenţie rapidă ce s-a promis a fi instalată în Estul Europei. Ele au fost descărcate în portul Bremerhaven începând cu această zi de vineri urmând a fi transportate ulterior pe calea ferată.

Asta se va auzi în redacţii pentru că Marele Partid nu s-a schimbat, iar libertatea presei a fost întotdeauna un moft pentru PSD. Am trăit cu toţii 27 de ani cu iluzia că viaţa politică se rafina pe măsura ce trecea timpul şi că vom ajunge acolo unde ar fi trebuit să fim: într-o democraţie funcţională, reală. Marele Partid s-a plictisit de tot teatrul democratic pe care l-a tot jucat în ultimele cicluri electorale.

Mafia din adolescenţa mea este la închisoare acum, dar mafia maturităţii mele este bine-mersi, apare la televizor şi formează guverne. Am crescut cu ea, ne-am maturizat împreună, iar acum mă vrea supus, şi dacă nu supus, atunci plecat, să dispar cu totul din calea ei nimicitoare. Pentru un copil căruia i se tăiau unghiile din carne pentru ca mai apoi să şi le expună pe batistă, cu buricele degetelor aproape sângerânde, curajul de a sta împotriva nedreptăţilor de orice fel, de a protesta, nu a venit natural.

N-ai cum s-o dai altfel din condei, oricât te-ai strădui. Guvernul GrinDragnea e unul al ruşinii şi atât. Nu cred că am văzut, în aproape 20 de ani de presă, audieri de miniştri mai jignitoare ca acestea şi candidaţi mai nepregătiţi. Pornind de la mascarada cu premierul care „vrednic este”, dar îl încurcă legea, condamnat definitiv fiind, şi trecând prin lista de oameni propuşi să gestioneze soarta unei ţări când ei nu se descurcă nici cu limba maternă, mie ieri mi-a fost ruşine.

Până la debutul noului Mini Countryman, Clubman era cel mai mare Mini pe care-l puteai cumpăra. Nu mă împac prea bine cu sterilitatea afirmaţiei de mai sus, dar dacă am spus-o... nu o retrag. Mini este o marcă plină de poveste, de atitudine, de carismă... poate de aceea. Nu are rost să dramatizăm pe creşterea în dimensiuni a modelelor britanice, este în cursul firesc al lucrurilor. Paradoxal, din toată gama actuală Mini am rezonat cu noul Clubman, maşina cu şase uşi.