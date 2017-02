Liviu Avram Vezi blogul Contact RSS Politică / Auşviţ Deştepţii care au umblat la Codul Penal noaptea, în mod interesat, pe fugă şi cu maximă incompetenţă nu îşi dau seama ce au făcut: au deschis, fie şi din greşeală, calea către legi rasiale şi discriminatorii, fără ca cel care le emite să poată fi pedepsit în vreun fel. Deştepţilor, ce aţi făcut e neglijenţă în serviciu (nu se mai pedepseşte). acum 17 ore · comentarii ( 79 )

Şcoală / PISA faţă-n faţă cu realitatea Pentru cei care nu ştiu, PISA este un clasament al performanţelor şcolare din 72 de ţări, alcătuit de departamentul Educaţiei din Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), al cărei membru România nu era încă în urmă cu un an. Directorul departamentului este germanul Andreas Schleicher, 52 de ani, profesor de fizică, dar fără cine ştie ce activitate didactică, mai ales de când funcţia l-a transformat într-un fel globe-trotter, obligându-l să bată lumea pentru a-şi prezenta criteriile de clasificare.

Politică / O cădere în gol Decizia Avocatului Poporului de a sesiza Curtea Constituţională ar putea rezolva pe moment situaţia, dar imaginea acestui guvern este compromisă ireversibil. Avocatul Poporului a hotărât în cele din urmă să atace Ordonanţa guvernului la Curtea Constituţională, admiţând că Preşedintele Iohannis avusese dreptate indicându-i existenţa unui precedent favorabil. Prin urmare, obiecţia sa cu privire la limitarea legală a fost înlăturată.

Eveniment / România şi patima autodistrugerii Nu ştiu care va fi soarta faimoaselor Ordonanţe. Dar, dincolo de bătălia care vă este atât de bine cunoscută, undeva mult în spate şi la alt nivel, începe să se contureze o problemă care nu mai este cea a confruntării între forţele politice interne. Şi, în opinia mea, este extrem de grav pentru că, de data asta, din nou, vorbim despre poziţionarea şi credibilitatea României, aşa cum este ea parte a unei transformări structurale geopolitice care deja a pus în mişcare plăcile tectonice.

Eveniment / Priveşte înapoi cu mânie Privesc înapoi cu mânie de multă vreme când văd ce se întâmplă în ţara noastră, cum ne ruinăm din cauza ignoranţei, rea-voinţei, orgoliilor, aroganţei, prostiei, goanei după îmbogăţire. Sunt mânioasă când văd ca lucrurile bune – de ce să nu recunosc, în cei 27 de ani am avut parte şi de ele, altfel n-aş fi putut scrie acest articol – se duc de râpă.

Societate / Deplina frumuseţe a României din stradă Aici suntem şi aici trebuie să rămânem până la justa reîntoarcere de la dictatura care ni se-arată: în stradă. Protestând paşnic şi civilizat, exact ca ţara pe care ne-o dorim. Pentru că nu avem de ales. De la înălţimea scaunului său, Liviu Dragnea, împăratul din împărăţia penalilor, şi-a scos rânjetul la televizor, într-o conferinţă de presă ce a durat o oră şi jumătate, şi ne-a spus că nu va renunţa la monstruoasele ordonanţele de urgenţă.

Eveniment / Viitorul nostru e varză Am dat astăzi peste un video cu bătrânică ce strângea sticlele de plastic rămase după protest. În fapt, este vorba de un video de 50 de secunde în care vedem o scenă cu care suntem familiarizaţi, dar ceea ce face diferenţa este simplitatea vorbelor ei. Trăim într-o societate în care cuvintele şi-au pierdut valoarea; trăim într-o societate unde se folosesc cuvinte mari fără rost; trăim într-o societate unde superficialitatea de care dăm dovadă ne împing să plasăm undeva, unde, de fapt, nu suntem.

Cărţi / Amintiri la o aniversare D.S. Trebuie să vă spun, domnule Arachelian, că, în momentul acela, din lumea mai puţin angajată la nivelul structurii de partid am fost cel mai înjurat om din România! În absolut toate gazetele am fost făcut pulbere - ceauşist, stalinist, titoist, franchist, arafatist, gadafist, se amestecau toate, n-am ratat nici una dintre personalităţile legate de dictatura veacului al XX-lea cu care să nu fi fost asemuit.

Politică / Zece zile cruciale pentru viitorul României Nu de puţine ori numărul 10 este asociat cu nota maximă, cu o prestaţie demnă de această notă, cu un termen legal etc. În istoria românilor, numărul 10 a avut şi el importanţa sa. Aş începe cu intervalul 16-25 decembrie 1989. Nemulţumirea românilor s-a manifestat mai întâi la Timişoara, când protestele faţă de acţiunea autorităţilor de a evacua un pastor reformat au degenerat în proteste contra regimului.

TV / Cine se uită la televiziunile de ştiri? Ianuarie 2017. O lună plină de evenimente: formarea guvernului, ninsori, viscole, ordonanţa Grindeanu care i-a scos pe români în stradă, instalarea preşedintelui Trump la Casa Albă. Cine s-a uitat la televiziunile noastre de ştiri? În luna abia încheiată, audienţa medie la nivel naţional a canalului România TV, în prime – time (orele 19:00 – 24:00), a fost de 574.000 de telespectatori pe minut, cea mai mare de pe nişa celor cinci televiziuni de ştiri monitorizate de Kantar Media.

Politică / Ordonanţa de urgenţă şi creştinismul fals Mi se face părul măciucă de creştinismul fals pe care îl emană unii. Pentru ei, este impardonabil că cel furat se supără. Dacă punem problema în termenii unor sfinţi neinteresaţi, atunci, sigur, au dreptate. Cum poţi să te bucuri că semenii noştri sunt condamnaţi la închisoare? Cum poţi să nu te bucuri de un act de clemenţă? Întrebarea asta a fost rostită cu un tremolo şi de Lucian Bolcaş în 2004, cînd Miron Cozma a fost graţiat de Ion Iliescu.

Arte / 24 într-unul VIDEO După o perioadă mai proastă, regizorul american de origine indiană M. Night Shyamalan dă din nou lovitura cu „Split", film realizat cu un buget minim, dar plasat în primul weekend în fruntea box-office-ului ameerican. „Split" este o excepţională tratare a temei abuzului. Ca şi în celelalte filme ale sale (manieră care, de altfel, l-a consacrat), M. Night Shyamalan alege un subiect intrigant, şocant, controversat, pe care-l dezbate într-o manieră unică, extrem de personală (atât la nivel de scenariu, pe care-l concepe singur, cât şi la nivel stilistic).

Teatru / Macbeth şi post-adevărul Regizorul ceh Michal Dočekal, autorul recentei montări cu piesa Macbeth de Shakespeare la Teatrul Bulandra, invocă într-un comentariu al viziunii sale contextul confuziei în care trăieşte omul contemporan după ce a crezut că internetul şi globalizarea îl vor face mai informat.

Societate / Elefanţi. Rinoceri. Otrepe Hoţia politico-penală fără margini din noaptea de 31 ianuarie 2017 este doar vârful puroiului, la vedere. Coptura e adâncă. Răul, malign. Ineptocraţia - endemică, asemeni igrasiei din zidurile mâncate de cancerul umed, de nu mai iese oricât am scrijeli, disperat-inutil, pereţii condamnaţi la moarte lentă. Somnul raţiunii tocmai a născut alţi monştri. Somnul naţiunii poate naşte monştri, dacă naţiunea nu-i stârpeşte, repede şi degrabă, educându-şi solid anticorpii acţiunii civice ferme.

Eveniment / Noaptea, ca hoţii! Este ca în relaţia cu hoţii de buzunare. Ştii că vor încerca să te facă. Şi ei ştiu că eşti cu ochii pe ei. Şi totuşi o fac. Ăsta a fost sentimentul aseară: că ne-au făcut nişte hoţi de buzunare, ajunşi, Dumnezeu ştie cum, în Palatul Victoria. Dintre toate mesajele străzii, acesta rămâne, ca un refren obsedant: „Noaptea, ca hoţii!".

Teatru / Tâlcul din „Angajare de clovn" „Angajare de clovn" este o piesă în două acte scrisă acum cîteva decenii de Matei Vişniec. Un autor foarte jucat şi foarte apreciat nu doar în ţara lui de obârşie. România. Spectacolul de la Teatrul Naţional este angajarea lui Ion Caramitru sau de ce avem nevoie mereu să râdem şi să trăim atunci când nu murim.

Politică / Criza totală. Nesupunere socială Ce ni se propune în acest moment este o înţelegere cu infractorul. Sau, cum aveam pe vremuri, o înţelegere între violator şi victimă. Hai, lasă, că ne înţelegem noi cumva, chiar dacă tu ai rămas puţin gravidă. Iubirea trece prin stomac. Îţi dau nişte bani la salariu sau la pensie şi o să trăim fericiţi până la adânci bătrâneţi. Cum ar zice o vorbă din bătrâni, şi violat, şi cu banii luaţi. Că aşa a decis Guvernul în miezul nopţii, e legal.

Eveniment / „Avem o ţară/disfuncţională..." Un număr record de oameni au ieşit în stradă să protesteze, iar un protest început împotriva unor iniţiative ale Guvernului a sfârşit în faţa unui sediu de partid. Un partid învingător în alegeri cu o majoritate care-i permitea să guverneze într-o linişte deplină se încaieră simbolic şi neprovocat cu preşedintele ţării şi cu cetăţenii protestatari.

Politică / Revoluţia hipsterilor Pe străzile României e un război inegal între pişicheri şi hipsteri. Un conflict ireconciliabil între două moduri de a înţelege lumea, nu doar între două ideologii politice radical diferite. Nu e doar ciocnirea generaţiilor, ci e coliziunea frontală între creativitate şi anchilozare, între autenticitate şi impostură. Nu e de mirare că Liviu Dragnea nu înţelege care e „supărarea" sutelor de mii de manifestanţi care au ieşit pe străzile României.

Focşani / Puşcăria de pe strada Libertăţii… Aflarăm, cu toţii, din CV-ul Domnului Florin Iordache, că ministrul nostru de Justiţie provine din oraşul oltenesc Caracal, pe seama căruia circulă în public, de mult timp, gluma savuroasă că aici „s-a răsturnat carul cu proşti!". Bancul nu dezvăluie şi mai departe dacă aceştia au fost întemeietorii urbei. Nici eu nu cred aşa ceva, caracalenii fiind oameni cumsecade şi de ispravă, care au ridicat o frumuseţe arhitecturală de teatru şi au dat lumii personalităţi de seamă.

Politică / Imediat după sfîrşitul lumii Evident, PSD trebuie să se facă nevăzut, cu legea graţierii cu tot. Pentru că e prea de tot. Dragnea şi partidul lui au şi prea mult sînge şi măgăria în sînge. Şi pe urmă? Cel mai rău lucru ar fi să ne amnistiem moral atît şi să ratăm discuţia de fond. Ea trebuie să înceapă cu o întrebare care adună aproape 30 de ani de eşecuri, sciziuni şi furii repetate: iar referendum?

Politică / România în zadar? E obos

Florin Buhuceanu Vezi blogul Contact RSS Eveniment / Luna istoriei LGBT 2017. Voci ale femeilor gay Va avea loc în februarie, pe durata întregii luni, un festival al unor istorii personale şi comunitare ce nu fac încă parte din istoria României. A debutat în 2012, organizat de către ACCEPT în parteneriat cu organizaţii din alte 8 ţări europene pentru a scoate din uitare fragmente din memoria comunităţii LGBT, dar şi pentru a aduce împreună voci ale prezentului contributoare la istoria şi cultura acestei comunităţi. acum 5 zile · comentarii ( 24 )

Dan Nicu Vezi blogul Contact RSS Politică / Apartheid la Moscova, aproape oficial Autorităţile oraşului Moscova au editat o broşură ilustrată de 100 de pagini, în stilul benzilor desenate, în care imigranţii din spaţiul ex-sovietic sunt instruiţi cum să se comporte în diferite situaţii şi locuri din metropola rusă. Conform scenariului broşurii, o serie de personaje din basmele ruse prezintă, în ilustraţii, diferite puncte de interes din Moscova. acum 5 zile · comentarii ( 36 )

Anca Florea Vezi blogul Contact RSS Arte / Reluări, reveniri, reconfirmări În toamna anului 2008, la Opera Naţională a văzut lumina rampei noua producţie cu Boema de Puccini, în regia basului Ionel Pantea, cel care a propus ca în rolul Mimi să fie distribuită o foarte tânără soprană ce tocmai absolvise Academia de Muzică din Cluj - Anita Hartig -, marcând astfel debutul absolut pe scena bucureşteană. acum 4 zile · comentarii ( 0 )

Cătălin Olaru Vezi blogul Contact RSS Film / Dincolo de voalul negru: Jackie Regulile jocului sunt enunţate clar de eroină de la bun început: interviul pe care urmează sau nu să îl acorde există sau ar putea exista pentru că în spaţiul public circulă deja multiple versiuni privind viaţa, activitatea şi mai ales moartea soţului ei, John F. Kennedy, pe care aceasta nu le-a aprobat şi cu care nu e de acord. acum 6 zile · comentarii ( 0 )