Titlul nu are legătură cu trei din cele zece porunci biblice. Se referă la Codul penal. Cînd minţi, să nu uiţi niciodată adevărul... pentru că el sigur nu te va uita pe tine! Este normal ca un hoţ, un bătăuş, un criminal să mintă. Nu este normal să fure, să bată sau să omoare. Minciuna se naşte în mintea infractorului care încearcă să-şi uşureze situaţia, nu în a aceluia care încearcă să repare atît cît se mai poate din greşeala făcută.

Ce farmece vor fi făcut urmaşele mamei Omida, de-au întunericit minţile unui grup larg şi select de politicieni şi ziarişti români? Şi cum ar trebui ei descântaţi, să priceapă ce-au înţeles mari mase de protestatari? De la politicieni a căror cupiditate nu e egalată decât de o monumentală stupiditate am învăţat cum poate machiavelismul dâmboviţean să-l transforme pe un preşedinte cu popularitate zero într-un leu paraleu şi un fierbinte iubit salvator de neam.

Nu, nu este încă un comentariu – al câtelea?! – la vorba lui Mîşkin. Mă refer aici la dimensiunea etică a oricărei estetici sănătoase, mai ales dacă se consumă în spaţiul de credinţă. Am să mă explic printr-un exemplu. O minimă contextualizare: am asistat nemijlocit în anii ’90 ai secolului trecut, la Cluj, la teribilul conflict patrimonial, juridic, emoţional, cultural şi chiar politic dintre ortodocşi şi greco-catolicii interzişi abuziv de regimul comunist, din ordinul lui Stalin, care dorea astfel să îi pedepsească iniţial pe greco-catolicii din Ucraina, entuziaşti colaboratori ai ocupantului nazist.

Într-un interviu acordat în martie 2014 revistei Yorick regizorul Radu-Alexandru Nica îşi declara totala inapetenţă pentru teatrul militant. Sau cu implicare în social. Numai cum convingerile sunt făcute parcă anume ca să se schimbe şi fiindcă orice artist autentic- iar Radu Nica face parte din această categorie- are mereu obligaţia să se reinventeze, iată că, de câtăva vreme, lucrurile par să fi luat o cu totul turnură, iar opţiunile regizorului se îndreaptă către altceva.

Numeroase, planurile-secvenţă ale lui La La Land amintesc de multi-nominalizatul (şi ulterior oscarizatul) Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance), în aceea că într-adevăr regizorul Damien Chazelle refuză, pe cât posibil, tăietura de montaj, însă curajul lui e la fel de relativ.