Ciolacu, despre șoseaua surpată din Slănic Prahova: E un drum peste mină. Ce vreți să fac? Să știu unde s-au făcut drumurile peste mine?

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, vineri, cu privire la șoseaua surpată în Slănic Prahova că a fost construită peste o mină.

„S-a făcut un drum peste o mină. Ce vreți să fac? Să știu unde s-au făcut drumurile peste mine? Acolo s-au dat niște autorizații de când s-au făcut acele drumuri. În schimb, am văzut reacția statului român și a situațiilor de urgență în care au intervenit imediat. Am văzut cum a intervenit Prefectura. S-au mutat 42 de familii, s-au găsit soluții. Aia am văzut. Dar nu-mi cereți să știu unde. (...) De exemplu, în Râmnicu Sărat, în județul Buzău, erau niște hrube de pe timpul lui Brâncoveanu și s-a lăsat drumul. Iertați-mă....S-a intervenit și acolo. Am vorbit cu domnul Raed Arafat, am știut toate lucrurile în timp real”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, fiind chestionat de jurnaliști despre situația din Slănic Prahova, unde o stradă s-a surpat și a apărut un crater adânc de doi metri.

Crater de doi metri pe un drum din Slănic Prahova

Zeci de persoane au fost evacuate, joi dimineața, 25 aprilie 2024, de pe o stradă din Slănic Prahova după ce în asfalt s-a format, din senin, un crater de doi metri. Autoritățile caută cauzele.

În urma ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență au fost adoptate mai multe preventive. Astfel, s-a decis extinderea perimetrului de siguranță, prin evacuarea unei scări de bloc a unui imobil din vecinătate, a postului de poliție și a unui operator economic, dar și interzicerea completă a traficului, atât rutier, cat și pietonal în zona perimetrului de siguranță.

Urmează ca zilnic să se facă măsurători de specialitate pentru a se determina dacă terenul continuă să se deplaseze și să se inițieze demersurile necesare pentru efectuarea expertizei de specialitate care are ca scop stabilirea exactă a cauzei ce a condus la tasarea terenului.

La nivelul autorității publice locale au fost identificate spații pentru cazarea persoanelor din imobilele evacuate, urmând ca în situația în care acestea vor solicita sprijin, să fie direcționate spre aceste locații.

Echipaje operative ale IGSU, Poliției Române și ale Jandarmeriei Române sunt prezente la fața locului pentru gestionarea optimă a situației.

Locul unde s-a produs surparea se află la o distanță de aproximativ 500 de metri de Salina Slănic Prahova - unde, la o adâncime de peste 200 de metri, se află Mina Unirea, cu o suprafață de peste 50 de mii de metri pătrați. La mică distanță se află și două exploatații de sare, acum închise.