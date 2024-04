Este în interesul PSD ca Marcel Ciolacu să demisioneze din toate funcţiile

Nu este vorba, în primul rând, de zicerea că se simte jignit dacă este considerat moldovean. Aceasta a fost bomboana pe colivă. Sunt multe alte motive foarte grele care ar trebui să oblige PSD să ceară demisia lui Ciolacu. Dacă vrea un scor cât de cât rezonabil la alegerile de anul acesta.

Nu există bani de pensii şi salarii bugetare pentru tot anul 2024

Deja s-a anunţat deficitul bugetar la trei luni, 2,06% din PIB. Dacă nu mai creşte ritmul deficitului, ajungem la 8% din PIB la sfârşitul anului. Cum am spus şi eu şi mulţi analişti independenţi, preţul va fi pierderea banilor din PNRR şi din Fondul de Coeziune şi, posibil, se va reduce capacitatea României de a se împrumuta pe pieţe externe. Să menţionăm că bugetul anului în curs a fost fundamentat pe un deficit de 5% din PIB.

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, responsabilul principal pentru elaborarea bugetului, s-a plâns colegilor din Guvern că nu sunt bani pentru a achita toate majorările aplicate în anul pre-electoral. A venit și cu o mini-analiză, o listă, cu principalele „găuri” actuale.

Nu sunt bani pentru:

1.Plata drepturilor salariale din sistemul Justiției, după majorările efectuate anul trecut. După ce s-au cheltuit deja 1,3 miliarde de lei, respectiv 30% din totalul bugetat rezultă că „fondurile rămase de utilizat nu asigură plata integrală a drepturilor salariale până la sfârșitul anului”.

2. Bugetarea a 10 miliarde de lei pentru a acoperi impactul recalculării pensiilor, de la 1 septembrie, precum și a majorărilor aferente acestui proces.

3. Aplicarea a două OUG (19/2024 și 26/2024) care prevăd majorări de salarii în Sănătate și Asistență Socială precum și bani suplimentari la MApN pentru soldați dar și pentru dotarea efectivă cu echipamente.

4. Recent Comisia Europeană a deschis o nouă procedură de infringement împotriva României pentru că statul decontează cu foarte mari întârzieri medicamentele către farmaciile independente. Casa Națională de Asigurări de Sănătate informează în mod constant Ministerul Finanțelor în legătură cu necesitatea de alocări de fonduri suplimentare pentru decontarea serviciilor medicale și a medicamentelor.

5. Statul, prin ministerele Muncii și Energiei, este dator furnizorile de energie electrică din România cu nu mai puțin de 2,6 miliarde de lei, în contul compensării tarifelor plafonate aplicate populației.

Ce a înţeles premierul Ciolacu din datele prezentate de Ministerul Fnantelor?

Marcel Ciolacu: ”Nu au fost niciodată probleme cu banii, în niciun an, de aceea în România, conform legii, avem o rectificare – sunt bani pentru toate, este un mecanism foarte clar, an de an se întâmplă acest lucru. Nu este nicio nenorocire, nu este niciun cataclism, ne încadrăm în 5 la sută deficit la fel cum am făcut și anul trecut, ne-am încadrat. Sunt niște hotărâri judecătorești pe la Justiție, care sunt niște sume, câteodată mă ia și pe mine amețeala, unde nu s-a stat încă, nu au fost recunoscute de statul român și avem aceste discuții, în rest nu sunt probleme, nici dacă ar fi acele sume nu ar fi probleme”.

Încă o dată Marcel Ciolacu dovedeşte că trăieşte în altă lume. Doar ce gândeşte el este corect, ce spun specialiştii, inclusiv ministrul Finanţelor, sunt basme. Dar îl mai apucă ameţeala, din când în când.

Ce rezolvă rectificarea bugetară? Ia bani de unde sunt necheltuiţi şi îi dă acolo unde este nevoie de mai mulţi bani. Asta ar fi o rectificare pozitivă. Una negativă esta atunci când măreşti deficitul bugetar prevăzut, pentru că nu ai de unde tăia. Cât să măreşti deficitul, dacă acum se prefigurează a fi 8% din PIB?

Rămâne să se ia bani de la investiţii, cum s-a făcut de atâtea ori în trecut. Şi atunci cum rămâne cu laudele lui Ciolacu relative la construcţia de autostrăzi, mari investiţii de infrastructură? Nu mai vorbim de investiţiile în echiparea armatei, care anul trecut s-au oprit la 1,7% din PIB, în loc de 2,5% cât se lăuda Iohannis.

Problemă gravă este în scăderea capacităţii României de a se împrumuta. N-o spun eu, o spune Raportul semestrial al CE referitor la România

„Este probabil ca impactul deficitelor publice ridicate asupra deficitului de cont curent să rămână mare în acest an și anul viitor. „Acest lucru ar putea duce la o creștere a îndatorării externe, ceea ce ar putea face ca România să fie vulnerabilă la schimbările de opinie ale investitorilor și la șocurile exogene”.

Schimbările de opinie înseamnă că investitorii nu mai au încredere în capacitatea României de a returna sumele împrumutate, plus dobânzile care se rostogolesc an de an ca un bulgăre de zăpadă. Am mai trăit acest fenomen în 2010, ştim ce înseamnă.

Cum ar fi ca, în plin proces electoral, România să rămână fără bani de pensii şi salarii bugetare? Să evalueze PSD această posibilitate, cât se poate de reală după comentariile specialiştilor.

Episodul candidaturilor de la Bucureşti

Marcel Ciolacu, inclusiv PSD, s-au făcut de râs cu modul de selecţie a candidaţilor la alegerile locale pentru Bucureşti. Întâi a fost medicul Cătălin Cîrstoiu, fără nicio şansă în ochii bucureştenilor, acum e Gabriela Firea care împarte voturile de la Bucureşti cu Piedone. N-are nicio şansă în faţa lui Nicușor Dan, care nu are în dulap scheleții pe care îi are Firea.

Pierderea de către PSD a alegerilor de la Bucureşti va avea reverberaţii în toată ţara, demonstrând amatorismul lui Ciolacu în a gestiona alegeri importante.

Negocierea cu Piedone, de tot râsul, l-a pus pe Ciolacu într-o situaţie umilitoare, pentru că Piedone l-a tratat cu un dispreţ total.

Nici pentru algerile prezidenţiale nu se profilează un candidat credibil din partea Coaliţiei PSD-PNL. Care Coaliţie, mai există în fapt, sau doar în acte?

Bomboana pe colivă

Ciolacu i-a jignit inconştient pe moldoveni când a declarat public, la o conferinţă la Timişoara, că „Buzăul nu este în Moldova, şi vă rog frumos să nu mă jigniţi”.

Sunt cuvintele unui om de la colţul străzii, nu ale unui premier şi şef de mare partid. Afirmaţia lui Ciolacu a stârnit un val de reproşuri şi intervenţii pe reţelele sociale. Dar întrebarea grea este: vor mai vota modovenii PSD la alegerile de anul acesta, dacă Ciolacu se simte jignit până şi de existenţa lor?

Îmi este teamă că reacţia de respingere a moldovenilor se amplifică şi PSD va pierde o mulţime de voturi venind din Moldova.

Concluzie

Dând de greu, Ciolacu nu se ridică la înălţimea unui şef de guvern şi preşedinte de partid. Vorbeşte fără să gândească şi să evalueze ce spune, prevederile negre ale ministrului Finanţelor sunt tratate cu respingere şi superioritate.

Ca atâtor alţi conducători puterea i-a luat minţile şi lui Ciolacu. Mă aştept să calce în străchini în continuare, diminuând masiv şansele PSD în alegerile de anul acesta.

Cum Ciolacu nu este Putin, mă aştept ca liderii PSD să ia în considerare să-i ceară demisia. Până nu-i prea târziu, şi gafele repetate ale lui Ciolacu să le afecteze grav şansele electorale.