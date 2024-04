Fabrică veche de la 1880, ajunsă mall. Ce scria presa din anii '70 despre această glorie a industriei românești

Ziarul brașovean Drum Nou scria acum o jumătate de veac despre uzina Hidromecanica. În momentul în care au preluat-o, comuniștii i-au păstrat profilul. După anii 2000 a fost dărâmată, iar acum e mall.

În paginile cotidianului „Drum nou” ce apărea la Brașov acum mai bine de 50 de ani - urmașul Gazetei de Transilvania - avem, în ziarul din 2 iunie 1973, chiar pe prima pagină, o dovadă a transformărilor pe care le-a creat regimul comunist după anul 1948.

Astfel, o fostă fabrică săsească, „Schiel”, care producea încă din anul 1880 piese pentru industria morăritului, piese industriale și chiar părți din locomotive și autobuze sau componente aeronautice în perioada interbelică era preluată de la familia care o deținea, naționalizată și tranformată.

După venirea comuniștilor la putere, fabrica se va numi „Strungul”, iar după mai mulți ani i-a schimbat denumirea și s-a numit „Hidromecanica”, mai exact, după anul 1961, Întreprinderea „Hidromecanica”, fiind specializată pe industria constructoare de piese pentru mașini și subansamble din domeniul industriei.

Comuniștii au lăsat-o fabrică, acum a ajuns mall

Am întâlnit mai mulți dintre foștii muncitori si specialiști de la Hidromecanica, iar aceștia spuneau cu toții că gradul de specializare și pregătire a muncitorilor si personalului era unul ridicat.

După 1990, întreprinderea Hidromecanica, ca mai multe foste fabrici din Brașov a mai rezistat o perioadă de circa 15 ani, apoi terenul a fost vândut, iar în perioada pandemiei a fost inaugurat al doilea mall din Brașov.

„Se pare că suntem mai buni, mai eficienți în a vinde produsele altor producători. Succes are oricum acest mall, deși nu ar fi trebuit construit în centrul Brașovului, are «trecere» mare, mai ales la tineri și copii. Am văzut chiar expoziții și concerte în acest spațiu neconvențional, dar cu accesibilitate pentru un public numeros și diversificat”, a declarat muzeograful Ovidiu Savu.

În special după anul 2000, Brașovul a avut o politică de mutare a fabricilor din oraș pe teritoriul localităților învecinate, astfel că până și firmele care au supraviețuit, precum și cele construite ulterior, sunt acum în afara orașului. Aceasta a condus la o reducere importantă a poluării în Brașov, dar și la una a veniturilor la bugetul local, crescând, în schimb, bugetele unor localități mai mici, din jurul Brașovului.