„Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte“: UE scoate armele din dotare împotriva Chinei | Politico

După ani de zile în care a strâns un arsenal îmbunătățit pentru un război comercial, Europa arată că este dispusă să fie fermă cu Beijingul, relatează Politico.

Marți, anchetatorii UE au luat cu asalt birourile olandeze și poloneze ale companiei Nuctech, un producător de scanere de securitate, într-un caz care se bazează pe una dintre cele mai vechi nemulțumiri ale Europei față de China - subvențiile de stat generoase care ajută firmele chineze să submineze concurența europeană.

Nuctech a fost condusă cândva de Hu Haifeng, fiul predecesorului lui Xi Jinping, Hu Jintao, iar reacția Chinei a fost previzibilă. Raidul „evidențiază deteriorarea continuă a mediului de afaceri din UE și trimite un semnal extrem de negativ tuturor companiilor străine”, a declarat misiunea Chinei pe lângă UE.

Sincronizarea unui astfel de raid incendiar pare importantă, înaintea unei călătorii în Europa a președintelui chinez luna viitoare - prima în cinci ani, care îl va duce în Franța, Serbia și Ungaria - marcând o schimbare definitivă în modul în care Europa este pregătită să abordeze problemele sale comerciale cu China.

Timp de ani de zile, Bruxelles-ul a adoptat în mod repetat un ton împăciuitor față de Beijing, căutând un dialog în cele din urmă zadarnic cu privire la subvențiile de stat și la supracapacitatea în sectoare precum oțelul, aluminiul și tehnologiile ecologice, în loc să aleagă confruntarea directă și un război comercial de tip „ochi pentru ochi, dinte pentru dinte”.

În prezent, mănușile au fost scoase - pe măsură ce crește acordul politic conform căruia Europa trebuie să protejeze tehnologiile de bază. Acest lucru a fost anunțat încă din octombrie, când UE a lansat o anchetă privind sprijinul acordat de statul chinez vehiculelor electrice. Bruxelles a lansat investigații privind turbinele eoliene și echipamentele spitalicești pentru a „reechilibra parteneriatul UE-China”.

„Ne place concurența loială. Ceea ce nu ne place este când China inundă piața cu mașini electrice subvenționate masiv. Împotriva acestui lucru luptăm. Concurență da, dumping nu. Acesta trebuie să fie motto-ul nostru", a declarat miercuri președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Folosirea noilor arme

Timp de aproape un deceniu, Comisia Europeană a pregătit un arsenal mai puternic de apărare comercială, dar marea întrebare a fost întotdeauna dacă Bruxelles-ul era pregătit să le folosească sau dacă acestea erau în primul rând doar un mijloc de descurajare.

Printre acestea se numără Instrumentul internațional de achiziții publice - utilizat pentru prima dată în cazul tehnologiei medicale în această săptămână - care are ca scop luarea de măsuri împotriva Chinei în cazul în care aceasta exclude companiile europene de la licitațiile publice.

„Mult timp am vorbit despre faptul că Comisia Europeană ar trebui să aibă acest set de instrumente. Dar am pus sub semnul întrebării capacitatea Comisiei Europene de a utiliza eficient această cutie de instrumente. Acum vedem că, de fapt, Comisia Europeană este capabilă și dornică să o folosească", a declarat Francesca Ghiretti, analist principal de geoeconomie la Adarga Research Institute.

Gunnar Wiegand, fost diplomat de top pentru Asia la Serviciul European de Acțiune Externă și distins membru al German Marshall Fund din SUA, a insistat, de asemenea, asupra faptului că noile arme comerciale au fost întotdeauna concepute pentru a fi utilizate, nu doar pentru spectacol.

„Nimeni nu ar trebui să fie surprins de faptul că instrumentele care au fost create în urma unui proces destul de lung în ultimii ani sunt acum, în sfârșit, folosite cu adevărat”, a spus el.

Mesaj către Washington

Poziția mai dură a Europei comportă avantaje și pericole. Pe de o parte, poziția mai fermă a UE față de China este o ramură de măslin pentru aliații din SUA, care au fost adesea dezamăgiți de abordarea blândă a Europei. Dar înseamnă, de asemenea, că Europa trebuie să fie pregătită pentru un contraatac din partea Beijingului și pentru o perioadă furtunoasă de conflicte comerciale.

Statele Unite urmăresc cu siguranță cu atenție noul plan de acțiune al UE. Imediat după anunțul de săptămâna aceasta privind o investigație asupra dispozitivelor medicale, Katherine Tai, reprezentanta SUA pentru comerț, a declarat că urmărește cu „interes”, insistând asupra colaborării strânse dintre cele două părți pentru „identificarea și explorarea modalităților de abordare a politicilor și practicilor care nu țin de piață utilizate de China într-o serie de sectoare, inclusiv în ceea ce privește dispozitivele medicale”.

Investigațiile privind subvențiile nu sunt singurul semn al hotărârii tot mai ferme a Bruxelles-ului de a aborda Beijingul mai direct. Există, de asemenea, o presiune din ce în ce mai mare în interiorul UE pentru a lansa o provocare mai credibilă la adresa masivelor proiecte de investiții în infrastructură ale Chinei din cadrul proiectului „Belt and Road” - prin care Beijingul își extinde raza de acțiune strategică ajutând la construirea de porturi și drumuri pentru a lega Asia de piețele europene.

Primele încercări ale Europei de a rivaliza cu „Belt and Road” au fost considerate drept eșecuri, dar un document intern al Comisiei obținut de sursa citată arată că blocul trebuie să se concentreze în prezent mai serios asupra construirii de puncte de sprijin în interese strategice cheie în domeniul mineritului și al energiei în Africa și Asia Centrală.

În sectorul confecțiilor, Bruxelles-ul se pregătește, de asemenea, să facă față impactului pe piață provocat de aplicația chineză Shein. Două persoane familiarizate cu decizia iminentă au declarat că Bruxelles-ul este aproape de a desemna Shein ca fiind o „platformă online foarte mare” în următoarele zile, expunând-o la o examinare suplimentară în conformitate cu legea blocului privind moderarea conținutului.

„Există riscul unor represalii”

Întrebarea este cum și unde va riposta Beijingul.

De fiecare dată când Europa ridică miza în materie de comerț, China tinde să aibă un răspuns. În diverse confruntări, China s-a dovedit a fi specialistă în a învrăjbi țările UE una împotriva celeilalte în jocuri de tipul „dezbină și stăpânește”, amenințând, de exemplu, că va favoriza avioanele Boeing în detrimentul Airbus sau că nu va cumpăra vin franțuzesc și spaniol.

Folosind exact acest tip de tactici, China l-a forțat pe comisarul european pentru comerț de la acea vreme, Karel De Gucht, să renunțe la ofensiva sa din 2013 împotriva telecomunicațiilor și a industriei solare de la Beijing.

Recent, China a jucat cartea „pământurilor rare”, luând măsuri împotriva aprovizionării cu galiu și germaniu, două materiale utilizate în fabricarea cipurilor, după ce Statele Unite au făcut presiuni asupra Țărilor de Jos pentru a bloca o parte din vânzările către China de echipamente avansate pentru fabricarea cipurilor de către campionul local ASML.

Citește și: China își continuă ancheta antidumping cu privire la coniacul importat din Uniunea Europeană

Întrebat despre desfășurarea din ce în ce mai amplă a arsenalului comercial al UE, Anders Ahnlid, șeful Oficiului Național pentru Comerț din Suedia, a declarat: „Comisia ar trebui să facă totul pentru a evita un război comercial total cu China.”

„Trebuie să acționăm pe baza dovezilor”, a adăugat el.

Într-un indiciu clasic al abordării asimetrice a Chinei, la scurt timp după ce von der Leyen a lansat investigația sa importantă privind vehiculele electrice fabricate în China, Beijingul a lovit exporturile de băuturi alcoolice ale Europei, într-o mișcare care a părut a fi concepută special pentru piața coniacului din Franța. Parisul a fost principalul susținător al cazului vehiculelor electrice.

Disponibilitatea de a ataca mai dur China vine, de asemenea, în contextul în care Europa își regândește dependențele față de autocrații după invazia rusă în Ucraina.

„În trecut, am făcut greșeala de a deveni dependenți de petrolul și gazele rusești. Nu trebuie să repetăm această greșeală cu China, depinzând de banii, materiile prime și tehnologiile sale", a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în cadrul unei audiențe la Berlin.

Germania s-a ferit de o confruntare cu Beijingul, spre exemplu, pentru că produce mașini în această țară și a devenit dependentă de uriașa piață de consum a Chinei.

Cu toate acestea, Wiegand, fostul diplomat UE pentru Asia, a spus că Europa nu ar trebui să trăiască în frică.

„Întotdeauna există riscul unor represalii... Cu toate acestea, este un lucru care nu ar trebui să descurajeze pe nimeni din UE să se folosească de instrumentele atent concepute, care sunt toate pe deplin compatibile cu standardele WTO (n.red Organizația Mondială a Comerțului)”, a declarat Wiegand.

„Ar fi o greșeală dacă nu s-ar face uz de aceste instrumente de teama represaliilor”.