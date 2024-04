25 de ani de DENT ESTET în România- Investiții de zeci de milioane de euro în infrastructură medicală și sute de mii de pacienți din țară și străinătate tratați la standarde internaționale

DENT ESTET, liderul consacrat al pieței de stomatologie din România, aniversează, astăzi, 25 de ani de la înființarea grupului care a cunoscut o evoluție dinamică la nivel național după parteneriatul cu MedLife, prin investiții de 12 milioane de euro în infrastructură medicală și o abordare 360° în îngrijirea sănătății pacienților.

Începând din 1999, DENT ESTET și-a construit și consolidat statutul de pionier al excelenței și inovației în medicina dentară din România, menținând un trend pozitiv de creștere, cu un portofoliu de 18 clinici în 9 orașe cheie din țară, în prezent. Performanța de a rămâne în topul preferințelor românilor în cei 25 de ani se datorează modelului de business creat de dr. Oana Taban, bazat pe acces la expertiză medicală de top, tehnologii digitale premium și tratamente cu impact real asupra sănătății generale a românilor.

„După 25 de ani, suntem cel mai puternic grup de clinici stomatologice private din țară și o echipă de peste 600 de oameni. Angajamentul asumat încă de la început a fost acela de a le oferi românilor soluții medicale inovatoare și eficiente pentru sănătatea lor orală. Alături de MedLife, am pus bazele unui sistem integrat de servicii medicale pentru excelență în sănătate, am modelat generații de medici și am investit în educație și comunitate. Suntem recunoscători pentru încrederea pe care pacienții ne-au acordat-o în tot acest timp. În următorii ani, vom continua ceea ce am început în 1999: să avem impact real și pozitiv în sistemul medical din România și să contribuim cu adevărat la starea de sănătate a românilor”, a declarat dr. Oana Taban, CEO și Fondator DENT ESTET

Parteneriatul MedLife-DENT ESTET – De 8 ani, abordarea 360° în îngrijirea sănătății pacienților

Prin investiții susținute de zeci de milioane de euro, grupul DENT ESTET este prezent, astăzi, în 9 orașe cheie din România: București (8 clinici), Timișoara (2), Sibiu (2), Brașov, Cluj-Napoca, Oradea, Ploiești, Craiova, Arad.

Extinderea la nivel național a fost accelerată de parteneriatul semnat, în aprilie 2016, cu MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din țară. După această dată, strategia de dezvoltare s-a bazat pe investițiile de tip greenfield, dar și achiziția unor clinici de top din piață.

Cei 8 ani alături de MedLife au favorizat o creștere accelerată a clinicilor DENT ESTET pe toate planurile: creșterea numărului de unituri dentare de la 40 la 110, creșterea cu 147% a numărului de pacienți unici, cu 164% a numărului de vizite și cu 160% a numărului de medici stomatologi.

În plus, datorită unei abordări 360° a sănătății pacienților și a preocupării constante pentru soluții financiare cât mai flexibile, începând din anul 2023, serviciilor stomatologice au fost integrate în premieră în abonamentele oferite atât persoanelor fizice, cât și companiilor. Această perspectivă inovatoare pentru sistemul medical din România s-a dovedit a fi un succes, creșterea interesului pentru abonamentele integrate de sănătate orală fiind de 20% de la trimestru la trimestru.

„Atunci când alegi să-ți ghidezi activitatea bazându-te pe principii precum calitatea actului medical, inovația și digitalizarea, rezultatele nu pot fi decât excelente. Iar bilanțul celor 8 ani de parteneriat cu DENT ESTET demonstrează acest lucru. Performanța bună a grupului de clinici stomatologice se datorează, în special, experienței vaste a echipei medicale și a interesului în a oferi pacienților cele mai noi tehnologii în sănătatea orală. Ne bucurăm că tot mai mulți români sunt conștienți de rolul pe care îngrijirea orală îl are în starea generală de sănătate și aleg calitatea și performanța. În perioada următoare, ne vom concentra pe consolidarea sistemului integrat pe care l-am creat, prin investiții în digitalizare, dezvoltarea pe segmentul corporate, dar și extinderea activității în alte zone din țară”, a declarat Dorin Preda, Director Executiv MedLife Group.

Pionerat în stomatologia digitală integrată

În cei 25 de ani de prezență pe piața serviciilor stomatologice din România, DENT ESTET a fost o echipă a premierelor atât în materie de servicii medicale, cât și în ceea ce privește rolul jucat de companii în societate.

În același timp, DENT ESTET a fost prima clinică dentară care a încheiat parteneriate strategice cu organizații caritabile, precum Salvați Copiii România (încă din 2006), Fundaţia „Heart of Hope”, Asociația „Creștem Mari” și Asociația Magic, pentru a le asigura copiilor și celor din medii defavorizate acces la cele mai bune soluții de diagnostic și tratament.

Susținerea procesului educațional, prin investiții în formarea de noi generații de medici stomatologi (în cadrul facultăților de profil din Târgu Mureș, Oradea, Arad și Craiova), dar și de manageri de clinici dentare, prin intermediul Asociației Dental Office Managers (ADOM), a reprezentat un alt pilon de bază al strategiei de CSR.

De asemenea, DENT ESTET s-a implicat din ce în ce mai mult în comunitatea artistică, grație unor parteneriate cu instituții locale de cultură (Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, Teatrul Național „Toma Caragiu” din Ploiești, Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești, Teatrul Clasic „Ioan Slavici” din Oradea sau Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad), dar și în sport, prin susținerea echipelor de fotbal FCU 1948 Craiova și UTA Arad și a clubului de baschet CSM U Oradea.

Inovația și digitalizarea - elemente cheie ale dezvoltării sustenabile a DENT ESTET

Încă din 1999, DENT ESTET a urmărit îmbunătățirea calității vieții pacienților și oferirea celor mai noi opțiuni de diagnostic și tratament, prin integrarea tehnologiei și inovației în toate clinicile grupului. Tehnologia de scanare digitală MODJAW; laserele Waterlase și Epic Biolase, utilizate în tratamentul și prevenția bolii parodontale; tomografia computerizată CBCT; scanerul intraoral digital Trios 3Shape® Real Color; softul de ghidare digitală 3Shape Implant Studio® și Digital Smile Design (pentru previzualizarea zâmbetului final după un plan de tratament complex) sunt doar câteva dintre tehnologiile utilizate.

Alături de MedLife, DENT ESTET continuă să se dezvolte organic în acord cu valorile comune și să prioritizeze cerințele de sănătate dentară ale românilor. Determinarea de a oferi acces la cele mai avansate tehnologii și metode de tratament pentru cazurile complexe continuă să fie promisiunea pentru viitor a grupului DENT ESTET.