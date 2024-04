Teroarea evreilor demascați de Gestapo: „Am fost învățați să-i recunoaștem după structura craniului. Tu provii dintr-o familie bună“ VIDEO

Gestapo-ul, poliția secretă al celui de-al Treilea Reich, înființată la 26 aprilie 1933, a încercat să atragă inclusiv evrei în structurile sale criminale.

Freddie Knoller (1921 - 2022 ) a ajuns de trei ori sub ocupație nazistă, tot fugind în mai multe țări europene.

Evreu s-a născut la Viena în 1921, mai având doi frați, pe Eric și Otto. După ce Germania a anexat Austria, antisemitismul față de evrei a devenit și mai răspândit. Părinții lui Freddie au decis să nu se mute, dar au insistat ca fiii lor să se mute. Freddie a plecat de acasă la vârsta de 17 ani, în Belgia. Eric a emigrat în SUA, iar fratele său Otto s-a mutat în Olanda.

Freddie s-a refugiat în Anvers. Când naziștii au invadat Belgia în mai 1940, Freddie a decis să călătorească pe jos spre Franța. Cu toate acestea, la graniță, Freddie a fost arestat și plasat într-un lagăr de internare francez pentru străini inamici, St. Cyprein.

Condițiile erau îngrozitoare, iar bolile endemice erau răspândite. În timpul nopții, Freddie a reușit să scape din lagăr și a mers pe jos 10 kilometri până când a ajuns la mătușa și unchiul său din Galliac. În ciuda siguranței pe care o oferea Franța neocupată și a protestelor familiei sale, Freddie a decis să se aventureze la Paris.

Aici, a trăit sub o identitate falsă, Robert Metz, născut în Alsacia-Lorena. În cele din urmă, a ajuns pe mâna Gestapou-lui.

„Am văzut doi bărbați în civil venind spre mine. Amândoi aveau pălării pe cap și haine lungi de piele, și i-am recunoscut imediat: trebuiau să fie de la Gestapo”, își aminteștea Knoller într-un interviu pentru BBC.

Se întâmpla în iulie 1943, când Knoller, în vârstă de 22 de ani, a fost arestat și dus la sediul Gestapo-ului. Într-o cameră mare, vegheată de un portret al lui Hitler, a fost interogat de un ofițer. „În timp ce vorbea, am văzut pe biroul lui un model de cap uman, din ipsos; m-a văzut uitându-mă la el și a spus «A, modelul ăsta, ăsta e capul unui evreu, am fost învățați să-i recunoaștem pe evrei după structura craniului”, povestește Knoller. „S-a ridicat apoi de la birou, a venit în spatele meu și mi-a luat capul în mâini, urmându-i conturul. Nu mi-e rușine să spun că am făcut pe mine, pentru că eram convins că voi fi demascat ca evreu.”

A spus însă „O, da, văd că tu provii dintr-o familie germană bună, și cred că ar trebui să te alături organizației noastre ca interpret. Vei câștiga foarte mulți bani și vei putea să lucrezi cu propriul tău popor.”

„M-am simțit extraordinar, zâmbeam în sinea mea... «Ce aventură, să scap de Gestapo, iar ei să dorească să lucrez pentru ei».

Era o ofertă pe care Knoller n-avea de gând să o accepte. Cu ajutorul unui prieten a ajuns la liderul Rezistenței Franceze. S-a dus să trăiască în munți în apropiere de Figeac, în sudul Franței. „A fost o mare bucurie pentru mine să lupt împotriva dușmanilor în loc să iau bani de la el“. Aici a învățat să tragă cu arma și să folosească explozibile pentru deraierea trenurilor.

Trădat de o franțuzoaică

Ajutând Rezistența Franceză, s-a îndrăgostit de o localnică pe nume Jacqueline. Însă după o ceartă, fata l-a trădat. Tănărul a fost astfel capturat de jandarmi. A fost din nou interogat, torturat pentru informații despre grupul de rezistență. Când n-a mai putut suporta durerea, Knoller a cedat și a recunoscut că este evreu. Așa că a fost predat Gestapo-ului.

A fost trimis la Auschwitz, unde a rămas până aproape de sfârșitul războiului. A avut norocul de a nu ajunge în camerele de gazare, fiind repartizat într-un grup de muncă.

În ianuarie 1945, rușii înaintau spre Auschwitz, iar naziștii au decis să golească lagărul. Freddie s-a alăturat celorlalți deținuți care au fost forțați să stea la rând în zăpada înghețată din ianuarie. Li s-a spus să mărșăluiască, iar dacă se opreau, urmau să fie împușcați. Acesta a fost începutul marșului morții lui Freddie.

Freddie a ajuns în cele din urmă într-un nou lagăr, Dora-Nordhausen, unde fabricarea rachetelor a continuat sub munții Harz.

Pe măsură ce armata americană se apropia, Freddie a fost mutat din nou în lagărul de concentrare Bergen-Belsen. În acest moment, aprovizionarea cu alimente și apă în lagăr fusese complet oprită și mulți dintre ei au pierit.

La 15 aprilie 1945, armata britanică a intrat în Bergen-Belsen, iar Freddie a fost eliberat. La scurt timp după aceea, Freddie s-a alăturat unui grup care a mers la fermele din apropiere și să caute hrană. Când au ajuns la o fermă, grupul a început să caute de mâncare, fără permisiunea fermierului și a soției acestuia.

În timp ce căuta, Freddie a găsit o fotografie mare a lui Adolf Hitler în spatele unui dulap și a distrus-o cu un cuțit. S-a întors și l-a văzut pe fermier, furios și strigând insulte antisemite la adresa lui. După tot ceea ce a îndurat și după ura pe care a primit-o de la alții, evreul l-a înjunghiat pe fermier.

Freddie s-a întors în Franța, unde a fost găsit de fratele său, Eric, care acum era soldat american. De la Eric a aflat că părinții săi fuseseră deportați la Theresienstadt și că celălalt frate al său, Otto, devenise medic în New York.

Freddie s-a mutat în SUA în 1947 și a devenit cetățean american. Tot peste ocean și-a găsit și soția, Freda, o englezoaică, iar în 1950, după câțiva ani petrecuți în SUA, au decis să se mute în Anglia.

Până la moartea sa, în anul 2022, el a povestit experiențele sale din timpul Holocaustului, conform biografie sale publicate pe www.holocaust.org.uk. Abia în anul 1995 Knoller a aflat ce s-a întâmplat cu părinții lui: fuseseră deportați de la Viena în 1942 și trimiși la Auschwitz, unde au murit în 1944.