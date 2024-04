Noul documentar al lui Charlie Ottley, imagini în premieră. „Ar putea fi noua Transilvanie în turismul internațional“ VIDEO

Cunoscutul promotor britanic al României Charlie Ottley a terminat filmările la noul său documentar despre Oltenia de sub Munte - geoparc aspirant UNESCO. Imaginile surprinse arată frumusețea neștiută, în parte, a acestor locuri.

„Scene de la filmările noastre finale pentru Geoparcul Oltenia de Sub Munte, una dintre cele mai frumoase și biodiverse regiuni din lanțul muntos Carpați”, a arătat pe pagina sa de socializare, jurnalistul Charlie Ottley, îndrăgostit de România.

Filmările pentru documentarul dedicat geoparcului aspirant UNESCO Oltenia de Sub Munte, din județul Vâlcea, au început în toamnă, în toate localitățile geoparcului, dar și în împrejurimi.

„Dorim ca filmul să prezinte întregii lumi ce are Oltenia de sub Munte mai valoros: natură, cultura și oamenii”, au recunoscut inițiatorii proiectului despre ideea de a promova această zonă, prin cooptarea în proiect ca ambasador al regiunii a realizatorului celebrei serii „Flavours of Romania”.

→ Imaginea 1/19: Charlie Ottley la Cantonul Cheia din Vâlcea cu ocazia filmărilor dedicate geoparcului Foto Oltenia de Sub Munte geoparc aspirant UNESCO

Ce surprind imaginile împărtășite urmăritorilor de realizatorul britanic

Postarea de pe Facebook prin care se anunță finalizarea filmărilor a promotorului britanic este însoțită și de câteva imagini care surprind diverse ipostaze din Parcul Național Buila - Vânturarița: zona Mănăstirii Pătrunsa, probabil cel mai izolat lăcaș sfânt secular din România, având în vedere că accesul la aceasta nu se poate face decât pe picioare - cu una dintre chiliile călugărilor -, dar și fauna și cascada Izvorului Frumos de la intrarea în Schitul Pahomie.

În imagini mai apare și o scenă din friza de pe fațada Bisericii „potecașilor”, din Viorești - Slătioara. Celebra friză a potecașilor - țăranii însărcinați să apere în trecut granița, cu caii lor mici, cutreierând potecile înguste de munte, despre care se spune că nu-și ridicau căciulile înalte nici în fața domnitorului - este considerată o cavalcadă unicat în istoria ortodoxismului.

„Charlie, impresionat de sălbăticia Cheilor Cheii și de schiturile izolate din Buila”

Reprezentanții geoparcului au dezvăluit despre ultimele filmări și despre realizatorul britanic: „În general, filmările s-au terminat. Mai sunt doar câteva mici cadre de luat... Charlie a fost de data asta foarte impresionat de sălbăticia Cheilor Cheii și de schiturile izolate din Buila-Vânturarița”.

Cel mai mic parc național din țara noastră se mândrește cu trei dintre cele mai izolate schituri / mănăstiri din România, motiv pentru care mai sunt cunoscute și sub denumirea de „Meteorele României”: Iezer, Pahomie și Pătrunsa.

Geoparcul găzduiește însă mult mai multe bijuterii ale ortodoxismului românesc, dar și fascinante povești legate de acestea și de zona în care se află: „Am continuat filmările la Mănăstirea Hurezi, parte a patrimoniului cultural UNESCO, apoi am trecut în partea cealaltă a geoparcului, la Olănești, unde pe Valea Cheia am urcat, filmat și povestit despre istoria și legendele cu haiduci legate de Schiturile Pahomie și Pătrunsa. Am mers mai apoi pe Valea Cheii unde ne-am bucurat de sălbăticia Cheilor Cheii și biodiversitatea acesteia, de cascade și verdele crud al pădurilor virgine, de ospitalitatea cabanei (Cantonul Cheia) și de poveștile din jurul focului”.

„Oltenia ar putea fi «noua Transilvanie» în ceea ce privește turismul internațional”

O altă zi a fost dedicată filmării activităților specifice zonei, promovate în geoparc, precum: Oltenia climbing (cățărare), Oltenia biking (ciclism) și Oltenia trekking (drumeție).

„Filmările se apropie de final și începe deja selecția imaginilor și montajul.... Mulțumim Iui Charlie Ottley, ambasador al Geoparcului Oltenia de sub Munte, echipei lui și tuturor partenerilor implicați și care ne sprijină!”, au mai menționat reprezentanții geoparcului pe pagina de socializare.

Nu de puține ori, de când s-a reîntors să documenteze și să filmeze în această parte de țară, Charlie Ottley a spus: „Sunt atât de multe de descoperit. România are mult mai multe de oferit în afara Transilvaniei și a mănăstirilor pictate din Bucovina. Oltenia ar putea fi «noua Transilvanie» în ceea ce privește turismul internațional. România trebuie să fie în topul destinațiilor turistice din Europa. Consider că turismul rural, geoparcurile, natura și aventura sunt modalități extraordinare de a face acest lucru”.

Geoparcul aspirant UNESCO «Oltenia de sub Munte» se întinde pe o suprafață de 635 kmp, ce cuprinde două orașe-stațiune, Horezu și Băile Olănești, precum și patru comune (unele stațiuni de interes local): Vaideeni, Costești, Bărbătești și Stoenești, toate din județul Vâlcea, precum și cel mai mic parc național din România - Buila-Vânturarița.

Filmările dedicate Rețelei Globale a Geoparcurilor și canalelor de promovare ale lui Charlie Ottley, cuprind și spoturi de promovare a Olteniei de Sub Munte.