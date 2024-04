Ce moștenire le lasă Dan Negru urmașilor săi: „În lumea civilizată asta e o normalitate. La noi e o minune”

Omul de televiziune Dan Negru a dezvăluit că va lăsa copiilor săi o avere de mare valoare. Este vorba de terenuri agricole „luate de stră-stră-bunicii mei încă din anul 1916, când România încă nu exista”.

„Am acasă contractele de vânzare-cumpărare a unor terenuri agricole luate de stră-stră-bunicii mei încă din anul 1916, când România încă nu exista. Comuniștii le-au confiscat vreo 40 de ani, dar după Revoluție tata le-a luat înapoi. Azi le am eu și sper ca mâine să le aibă copiii mei. În lumea civilizată asta e o normalitate. La noi e o minune. Eu am avut noroc că-n Banat au existat cărți funciare ale Imperiului Austro-Ungar și proprietățile erau sfinte. E mai greu în restul țării, unde imperiul nu a ajuns. Acolo nici azi nu există cărți funciare. Dar cred în tradiții și moșteniri”, a afirmat prezentatorul TV în cadrul unui interviu realizat în urmă cu ceva timp pentru VIVA!.

Dan Negru, vedeta de televiziune de la Kanal D, și soția sa, Codruța, sunt fericiții părinți a doi copii, Bogdan și Dara.

Motivul pentru care a plecat de la Antena 1

După mai bine de două decenii în lumina reflectoarelor, timișoreanul a anunțat în urmă cu doi ani că voia să prezinte un altfel de show, iar partea financiară nu a mai contat. Kanal D i-a oferit șansa unei emisiuni de cultură generală.

„Profesional, mai bine de atât nu puteam alege. Eram plătit regește la Antenă, aveam un onorariu uriaș indiferent dacă aveam sau nu emisiune, dar simțeam că televiziunea poate să fie reinventată, că pot să fac mai mult decât atât și Kanalul mi-a oferit oportunitatea asta. Degeaba existau programe de cultură generală la TV dacă ele nu aveau audiență, dacă ele nu se vedeau.

Domnul Adrian Păunescu mi-a spus cândva că degeaba ai emițător dacă nu ai receptor. Kanal mi-a dat șansa de a face show-uri smart pe audiențe uriașe și Jocul Cuvintelor a fost o lecție bună pentru întreaga piață media anul asta.

Mă bucur că după ce am inventat Revelioane, copii la TV, blonde sau farse am reinventat împreuna cu colegii mei show-urile smart, arătând că există și un astfel de public", a declarat la acea vreme prezentatorul TV pentru ciao.ro.