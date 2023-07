Urșii, coșmarul localnicilor din satele de munte: „Nu pot să-l împușc fără apel la 112, jandarm, medic...” FOTO

În inima Carpaților Meridionali, urșii au devenit o imensă problemă care se acutizează de la an la an. În județul Sibiu, spre exemplu, localnicii au ajuns să-i alunge cu drujbe și petarde. Deși, teoretic, există lege în baza căreia un urs intrat în localitate să poată fi vânat, hibele acesteia împiedică, în fapt, aplicarea ei.

Porumbacu de Sus, Porumbacu de Jos, Avrig – Valea Avrigului, Scoreiu, Șura Mică, sau mai nou Boița – Tălmaciu, sunt o parte din satele sibiene unde, de luni întregi, urșii fac ravagii. Comunitățile stau pe un „butoi de pulbere” din cauza sălbăticiunilor. Aproape zilnic, acestea produc pagube însemnate în gospodăriile localnicilor. Sâmbătă, 8 iulie, un urs a atacat o stână din Porumbacu de Sus, mai multe ovine de rasă fiind găsite sfâșiate, iar joi, 6 iulie, un exemplar a fost semnalat la ieșire din Boița.

Viceprimarul din Porumbacu de Jos – Sibiu, Ioan Filimon, a explicat pentru „Adevărul” care sunt de fapt hibele legislației care permite împușcarea unui urs prins în intravilan: „Procedura în sine este greoaie, pentru că, până se adună toată lumea, ursul a și plecat. Și nu pot să-l împușc dacă nu am apel la 112, dacă nu am jandarmul, nu am medicul... Ar trebui un alt tip de procedură. Să se dea o derogare în funcție de numărul de exemplare din fiecare fond de vânătoare care monitorizează populația de urși. Nu vreau să fiu nici absurd, că nu sunt criminal, dar până la urmă cetățeanul, în zonele locuite, are prioritate! Vorbim doar de intravilan”.

Localnicii îi alungă cu petarde și drujbe, de frică

La Sibiu, urșii au devenit o prezență constantă și în zonele turistice, precum Castelul de Lut ori Complexul „Povestea Calendarului”, Păltiniș și chiar în municipiul Sibiu.

Localnicii se declară îngroziți, în ciuda despăgubirilor primite, susțin că se tem pentru viața lor și se declară nemulțumiți că autoritățile au prea puține pârghii la îndemână ca să ia măsuri.

Primărița din Porumbacu de Jos, Georgeta-Maria Poșa a recunoscut: „Când oamenii au ieșit să sperie un pui de urs care a luat o capră dintr-o gospodărie a apărut ursoaica. Lumea se panichează. Iese afară, încearcă să se apere, să își protejeze animalele, să îi sperie cu petarde, cu drujbe. Pericolul este extrem de mare... De luni bune, facem rapoarte de intervenție, dormim câte trei ore pe noapte. Există o ordonanță care ne dă voie să extragem prin împușcare, dacă e în intravilan, în cazul în care va intra iarăși în vreo curte...”.

Despre metoda sibienilor de a alunga sălbăticiunile, viceprimarul Ioan Filimon a menționat: „Situația petardelor și drujbelor folosite pentru a speria urșii este valabilă în principal în Porumbacu de Sus, pentru că acolo ursul vine pe râu. Nici nu putem să-l vedem, foarte greu cu infraroșu, băiatul de la fondul de vânătoare are cameră pe termoviziune... Dar, chiar și așa, e greu de doborât fiind în intravilan, în sat. Și dispare foarte repede tot pe râu. Acolo oamenii ies cu drujba, cu petardele, de frică să nu le ia caii din grajd”.

Berbeci de rasă sfâșiați în weekend: „Ursul a intrat pe geam”

Tot de la autorități am aflat că numai în comuna Porumbacu de Jos, până acum, s-au depus zeci de dosare pentru despăgubire: „Nu știu să vă dau un număr exact. Vă pot spune însă că au atacat stupine, capre - în zona Scoreiu de Jos, o ursoaică cu doi pui le-a luat din mers -, la Porumbacu de Sus – porci. Aici au fost două atacuri, date de urși diferiți, primul dintre ei fiind relocat. Spre exemplu, în zona Calea Luncii, avem o ursoaică cu pui, după cum ne-am dat seama după urme (VEZI GALERIA FOTO). În weekend, un urs a luat patru berbeci de rasă de la o stână, iar restul a decimat. Era închiși și am înțeles că a intrat pe geam”.

La jumătatea lunii iunie, un urs a fost lovit pe Autostrada A1, între Sibiu și Sebeș. Animalul a murit, iar trei mașini au fost avariate. Nu este, din păcate, o situație singulară.

În zona Cârțișoara ursul a intrat într-o cabană: „Nu era nimeni, din fericire. A intrat și s-a alimentat direct de la frigider”.

„La două minute după un grup de copii, a apărut pe uliță și ursul”

Teama localnicilor privind pericolul este justificată. În Sibiu, în ultimii ani, s-au raportat mai multe atacuri ale urșilor, în urma cărora victime au fost oamenii. Spre exemplu, în toamna anului trecut, un bărbat a fost mușcat de picioare și tot anul trecut, doi copii au fost atacați de un urs la marginea satului. Unul dintre ei a ajuns la spital mușcat de cap și șold.

„Am avut un caz la mine, în Porumbacu de Jos, când a intrat în intravilan. La cinci minute după ce a intrat soția în curte, a ieșit ursul. Dacă se întâlneau față în față ce se întâmpla? Sau am avut un caz, tot la Porumbacu de Jos, unde la două minute după ce mai mulți copii au trecut pe uliță, a apărut și ursul. Se vede clar pe camerele de supraveghere din zonă”, a mai povestit vicele din Porumbacu de Jos.

Urs tranchilizat și relocat

La Porumbacu de Jos s-a reușit până acum tranchilizarea unui exemplar și relocarea sa, în urmă cu nici o lună: „N-o coborât încă, e sus în munte. Pentru că nu putem să-l mutăm din fondul nostru de vânătoare în alt fond. L-am suit la altitudine mare. Deocamdată este ok.”

Animalul a apărut de două ori în aceeași zonă, la intervale de timp diferite. Prima dată a fost alungat în jurul prânzului, iar șase ore mai târziu a revenit. Seara, în jurul orei 20:00, când au văzut că nu pot scăpa de sălbăticiune, localnicii au chemat ajutoare și s-a decis tranchilizarea și relocarea sa, la mai bine de 10 km depărtare.

În luna mai, un alt urs a ajuns și în apropierea Aeroportului Internațional Sibiu. Dar până să fie tranchilizat, a apucat să fugă.

„Fără apel la 112 nu putem acționa”

„Dacă un cetățean nu sună la 112, nu putem face rapoartele. Degeaba stăm la pândă, fără un apel la 112, în timp util, nu se poate interveni. Așa este procedura”, a mai explicat viceprimarul Filimon.

Pe de altă parte, a recunoscut: „Au fost perioade în care s-a sunat la 112 și n-am reușit să-l prindem, în ciuda raportului încheiat. Se sperie, nu mai este de găsit, ursul e foarte parșiv...”.

În intravilan, nu trebuie ca ursul să facă vreo pagubă pentru a fi vânat, se consideră un pericol public. Procedura greoaie presupune însă constituirea unei comisii care trebuie să participe la împușcarea exemplarului, alcătuită în urma apelului la SNAU și completarea unui formular tip, în care se notează componența comisiei, coordonatele. Comisia este formată din medic veterinar, jandarmi și / sau polițiști, reprezentanți ai Primăriei (primar/viceprimar), ai fondului de vânătoare și cetățeanul care a alertat autoritățile pe post de martor.

„Nu-i mai putem controla și au început să intre peste oameni”

Autoritățile locale trag din nou semnale de alarmă că populația de urși s-a înmulțit peste măsură: „Sunt foarte mulți. Acum doi ani de zile, am numărat pe o suprafață de doar 4 kilometri pătrați, 22 de exemplare, pe fondul de vânătoare dintre Porumbacu de Sus și Porumbacu de Jos. Iar printre acestea erau ursoaice cu pui. Doar pe UAT Porumbacu – Fondul de vânătoare 5, acum, cred că sunt undeva la peste 60 de exemplare, peste normal, după calculele mele. La trei - patru ani numărul aproape se dublează. Nu-i mai putem controla și au început să intre peste oameni. Chiar dacă sunt alungați se întorc, pentru că ei își marchează teritoriul”.

Specialiștii consultați de „Adevărul” cu alte ocazii atrăgeau atenția că, fiind o specie oportunistă, ursul carpatin se adaptează foarte ușor unde găsește o sursă de hrană facilă, de aceea revine și apare conflictul om – animal.

Ordinul lui Barna despre împușcarea urșilor – o necunoscută

Despre ordinul semnat de fostul ministru Tanczos Barna în ultima sa zi de mandat, privind uciderea a aproximativ 500 de urși, pentru a fi îndepărtați cu scop de prevenție sau intervenție, în urmă cu aproximativ o lună, viceprimarul din Porumbacu de Jos recunoaște că nu are amănunte: „Nu am apucat să-l studiez cu doamna primar foarte bine, pentru că am fost foarte prinși, am avut și Festivalul Făgăraș Fest și altele”.

Activiștii de la Agent Green au reclamat imediat autoritățile la Parlamentul European.

Singura soluție viabilă, dacă se închid porțile – gardurile electrice

„De anul trecut, am început să montăm garduri electrice. Problema este că nu se închid porțile, în ciuda apelurilor dese pe care le facem către cetățeni. Seara, când mergem la permanență, și eu personal am fost o săptămână cu domnul de la fondul de vânătoare, le găsim deschise. Iar ursul intră pe poartă, iese pe poartă! Vă pot garanta că la noi, unde există garduri electrice, nu intră. Din punctul meu de vedere sunt foarte eficiente”, a mai menționat viceprimarul sibian.

Pe de altă parte, oficialul a recunoscut: „Am avut un caz în care ursul a trecut pe sub gard, a săpat o groapă, în contextul în care nici nu era curent pe gard, că încă nu se finalizase amenajarea... Avem la primărie o echipă de muncitori pe care îi trimitem permanent, o dată la două - trei săptămâni, să monitorizeze zonele cu garduri. Deci, pot să confirm că întreținem, ca să nu avem surprize”.

Edilul atrage atenția: „Problema este că dacă intră acum la culturi, nu-i mai scoate nimeni. Numai cu o directivă de sus, pentru împușcare. Dar vă dați seama, că le e frică, pentru că dacă nu este procedura făcută cum trebuie, cine își asumă responsabilitatea?”

Există un fond special creat de Guvern pentru gardurile electrice, dar fiind cereri foarte multe, banii s-au epuizat rapid.

„Unii au apucat să-și facă, alții nu. Cred că vor fi însă suplimentate fondurile. Ca agricultor, am patru stupine, vă pot spune că m-a costat undeva pe la 2.000 de lei investiția, pentru o suprafață de aproximativ 2.000 mp: un aparat este până în 700 de lei, o baterie de la 500 la 1.000 de lei, depinde ce vrei, iar firele au un cost nesemnificativ. Cu acești bani poți să-ți protejezi grădina, stupina, casa...”, na mai menționat Ioan Filimon.

În ciuda studiilor, populația urșilor - eterna necunoscută

De ani de zile se vorbește despre identificarea urșilor prin probele de ADN. În Parcul Național Cozia din Vâlcea, de cealaltă parte practic a munților, au fost monitorizați ani la rând.

La fel, Fundația Conservation Carpathia a început în acest an etapa a doua a studiului în zona Carpaților Meridionali - partea estică a Munților Făgăraș, Piatra Craiului, Iezer-Păpușa și Munții Leaota, în județele Argeș, Brașov și Dâmbovița, pentru a vedea cum evoluează populația de urși. Studiul include mai mulți pași care implică colectarea de probe pentru extragerea ADN-ului, analizarea acestora la un laborator partener din cadrul Universității Ljubljana, extragerea rezultatelor și interpretarea lor.

Pe baza probelor genetice prelevate, a fost descoperit un urs care a avut 15 atacuri la porci. Tot în același mod a fost descoperit un alt exemplar care prefera să intre doar în case și cabane. În primul caz a fost împușcat, iar în al doilea relocat.

Până când autoritățile, însă, vor găsi măsuri viabile împotriva sălbăticiunilor care atacă tot mai des zonele din intravilan, nu ne rămâne decât să dezaprobăm imaginile revoltătoare (implicit gesturile) care apar tot mai des în online. Cum este cazul ursului lovit cu o sticlă în cap sau al celui atacat cu spray paralizant de turiștii de pe Transfăgărășan, postate pe rețelele de socializare, care au devenit rapid virale.