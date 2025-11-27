28 noiembrie: Vezi ce ți-a pregătit Notino de Black Friday în 2025

Notino Black Friday 2025 atinge astăzi apogeul! Ai parte de cele mai mari reduceri din an, până la 30% pe site și 35% în aplicație, alături de o serie de surprize suplimentare!

Pe lângă reducerile principale, multe branduri au pregătit Super Cadouri la achiziție, fie că este vorba de mini parfumuri, produse travel, măști, truse sau accesorii fashion.

În selecția bogată de calendare de Advent cosmetice de la Notino din 2025 se remarcă 3 modele spectaculoase: calendarul standard combină produse-bestseller și noutăți de la branduri precum Tomas Arsov, Bourjois, Weleda și Max Factor, iar versiunea Secret of K-beauty propune un mix de skincare coreean de la Some By Mi, Beauty of Joseon sau ETUDE. Pentru cei care vor să descopere ceva unic în fiecare zi, calendarul Exclusive vine cu 24 de surprize de la FOREO, Elizabeth Arden sau Moroccanoil, unele ascunzând chiar vouchere în valoare de 520 RON.

Pentru a nu rata nimic, accesează pagina Black Friday Notino, unde vei găsi toate promoțiile active din campanie!

Peste 30 de milioane de clienți din 27 de țări aleg Notino. Portofoliul cu peste 82.000 de produse nu este însă singurul motiv. Mai sunt multe altele. Iată câteva dintre ele:

· Oglinda Virtuală: testezi nuanțe de machiaj direct pe chipul tău, fără surprize la deschiderea coletului

· Fragrance Finder: descoperi parfumul perfect, filtrat după preferințele personale

· Try it First: primești automat o mostră la parfumul mare și poți returna produsul full-size în 90 de zile, dacă nu te încântă

· Discovery Box: alegi oricare 5 mostre cu doar 30 RON și testezi acasă produse noi

· Gravare laser și ambalare premium: orice parfum poate deveni un cadou cu mesaj personalizat și ambalaj elegant

· Transport gratuit la comenzi peste 270 RON și retur extins pentru orice decizie de ultim moment

· Secțiunea Saloane: te programezi la tratamente sau coafat, iar dacă scrii „Korea” la observații, intri automat la concursul cu premii consistente

· Voucher cadou: dacă nu știi ce să alegi sau vrei să oferi libertate totală, poți opta oricând pentru un voucher de la Notino, pe care destinatarul îl folosește cum și când vrea.

Notino îți pun la dispoziție un ghid de cadouri, care te ajută să alegi surpriza potrivită pentru fiecare persoană specială din viața ta. Setezi un filtru în funcție de relație (mamă, partener, prieten, copil etc.) și încă unul pentru buget, după care vei primi numeroase opțiuni populare, pe care le poți prinde la reducere. În plus, fiecare ghid este actualizat cu trenduri, bestsellere și idei noi, astfel încât să nu ratezi niciodată cadoul perfect, chiar dacă te afli în pană de timp.

Dacă vrei să rezolvi rapid cadourile pentru sezonul de iarnă, răsfoiește selecția de seturi cadou de la Notino, pentru orice gust sau buget, care sunt gata de a fi puse sub brad.

NOU! Secțiunea Saloane din aplicația pentru mobil Notino a devenit un aliat excelent în perioada aglomerată a sărbătorilor. Aici vă puteți programa rapid la coafat, tratamente cosmetice sau servicii de îngrijire, fără să sunați sau să așteptați confirmări.

În plus, pe durata campaniei există și un concurs dedicat: dacă la observațiile programării introduceți cuvântul „Korea”, intrați automat în tragerea la sorți pentru un fond de premiere de 3.490 RON, cu produse coreene de skincare și makeup, iar câștigătorii vor fi anunțați pe 1 decembrie.