Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
Chirurgul care a ars penisul unui bebeluș ar putea scăpa aproape nepedepsit: spitalul rămâne cu o pagubă de 200.000 de euro

Publicat:

Cazul grav petrecut la Iași în urmă cu opt ani, când un nou-născut a fost mutilat în timpul unei circumcizii, continuă să producă consecințe în instanțe, însă responsabilul direct ar putea să scape aproape complet de plata daunelor. Latura penală a dosarului s-a stins de mult, iar despăgubirile au fost achitate de Spitalul de Copii și de societatea de asigurări Omniasig.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Operația banală care a provocat un coșmar medical

Pe 20 noiembrie 2018, medicul Bogdan Savu, chirurg la Spitalul de Copii din Iași, avea de efectuat o intervenție minoră asupra unui bebeluș de 27 de zile, diagnosticat cu fimoză. Pentru rezolvarea problemei fusese recomandată circumcizia.

În timpul procedurii, însă, electrocauterul folosit de medic a fost reglat necorespunzător, provocând arsuri severe la nivelul penisului copilului. Ulterior, părinții au dus copilul în străinătate pentru operații reconstructive. La opt ani de la incident, băiatul încă trece prin intervenții chirurgicale reparatorii.

Dosarul penal, stins prin prescripție

Ancheta procurorilor s-a încheiat abia în 2016, Savu fiind trimis în judecată pentru neglijență în serviciu. După doi ani, Judecătoria a constatat prescripția răspunderii penale, astfel că medicul nu a mai putut fi condamnat.

Instanța a stabilit însă despăgubiri civile consistente: 40.000 de euro daune materiale și 200.000 de euro daune morale pentru copil. Ulterior, Curtea de Apel a redus daunele materiale la 16.000 de euro. Sumele urmau să fie plătite în solidar de Savu și de Spitalul de Copii.

Spitalul a achitat 200.000 de euro – apoi a cerut banii de la medic

Unitatea medicală a plătit integral daunele morale, însă ulterior a deschis un proces împotriva medicului pentru recuperarea banilor. Procesul a început în decembrie 2022 la Tribunalul Iași, dar finalul a fost nefavorabil spitalului.

Savu a susținut că nu era singur în sala de operație, participând un alt medic și două asistente, responsabile, în opinia sa, de reglarea intensității electrocauterului. Tot el a contestat afirmațiile conducerii spitalului privind calitatea aparatului, susținând că era un model foarte vechi, fabricat în anii ’70 în fosta RDG.

Instanța a solicitat spitalului documente privind achiziția, întreținerea și verificările electrocauterului folosit în 2018. După două termene fără ca spitalul să depună actele cerute, judecătorii au dispus suspendarea procesului. Nici spitalul, nici medicul nu au cerut reluarea acestuia.

În iulie 2024, instanța a constatat rămânerea în nelucrare a dosarului și a respins acțiunea spitalului, care rămâne astfel cu o pierdere de 200.000 de euro.

Omniasig cere recuperarea daunelor de la medic

Separat, medicul a fost dat în judecată de Omniasig SA, care plătise 16.000 de euro daune materiale în baza poliței de malpraxis a spitalului. Asigurătorul a deschis procesul în septembrie 2023.

Instanța a verificat dacă Omniasig avea o poliță valabilă la data incidentului, concluzionând că polița din 2007 acoperea evenimentul și permitea asigurătorului să se subroge în drepturile spitalului.

Judecătorii au reținut că sunt îndeplinite toate elementele răspunderii civile delictuale.

În motivare, instanța a precizat: „Instanţa, constatând existenţa condiţiei prealabile (poliţa de asigurare și posibilitatea recunoscută de lege asigurătorului de subrogarea în drepturile persoanei asigurate (…) precum şi faptul că reclamanta a făcut dovada achitării acestei sume), urmează a aprecia că cererea reclamantei este întemeiată.”

Medicul a fost obligat să plătească 79.177,6 lei, la care se adaugă dobânda legală. Sentința nu este definitivă, fiind contestată de Savu, iar dosarul se află acum pe rolul Tribunalului.

Iaşi

