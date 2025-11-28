Organizatorul schemei de contrabandă cu armament de la vama, arestat la Chișinău. Ce spune despre acuzații

Organizatorul schemei de contrabandă cu armament de la vama Leușeni–Albița a fost arestat pentru 30 de zile, decizia fiind luată vineri de instanța din Chișinău, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Escortat în instanță, individul în vârstă de 52 de ani, administrator al unei firme, și-a acoperit fața cu gluga pentru a nu fi filmat și a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor. Avocatul său a subliniat că acesta nu își recunoaște vina.

,,Clientul meu pledează nevinovat și sperăm că în timpul apropiat nevinovăția lui va fi confirmată”, a spus avocatul Sergiu Rusu.

Acesta a fost arestat de Judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Ciocana la solicitarea procurorilor PCCOCS.

,,Sunt riscuri din cauza că la comiterea infracțiunii au fost implicate mai multe persoane, mai mulți complici. Respectiv persistă acel risc, poate să interacționeză cu acești complici cu scop de a denaturării probelor”, a afirmat Dumitru Barbaroșie, procurorul care investighează cazul.

Cinci persoane arestate

Și exportatorul, brokerul vamal și transportatorul, care ar fi fost responsabili de actele de export și de organizarea transportului, se află în arest în Republica Moldova.

În ceea ce privește șoferul camionului, cetățean al Republicii Moldova, acesta a fost încătușat de autoritățile din România, care au ridicat și marfa de contrabandă.

Conform procurorilor de la Chișinău, armamentul a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, acesta circulând periodic cu camionul marfar din Ucraina.

,,Conform datelor anchetei, aceste muniții au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, care circula cu camionul marfar periodic din Ucraina. Munițiile au fost preluate prin intermediul a mai multor curse, care presupuneau transportarea a câte două unități de muniții, preluate dintr-un depozit neidentificat din Ucraina, de la persoane necunoscute. Acestea au fost aduse în mod camuflat în Republica Moldova, de unde în scurt timp, au fost preluate de către mai mulți complici. Actele vamale de export au fost perfectate pentru „articole din metal” cu destinația Israel”, au informat responsabilii Procuraturii Generale (PG) din Republica Moldova.

Potrivit procurorilor moldoveni, în camion se aflau 18 componente pentru muniții, alte opt muniții complete, un lansator și o dronă de tip „Geran 2”, dezmembrată în urma doborârii, cu așchii vizibile în zonele de desprindere și cu motorul separat de corp.

Reprezentanții PG mai subliniază că acest caz este investigat alături de autoritățile române, urmând ,,a fi efectuate acțiuni de urmărire penală și schimb de informații și probe”.

,, Precizăm că, din probele și informațiile preliminare obținute pe caz, nu s-a identificat că armele/munițiile ar fi provenit din depozite militare sau strategice, precum depozitul de la Cobasna sau cele ale Armatei Naționale. Toate instituțiile statului cooperează pentru ca cetățenii Republicii Moldova să fie în siguranță. Există o cooperare internațională a mai multor instituții, pentru ca asemenea cazuri să fie investigate cu maximă rigoare și pentru a ne asigura că aceste arme nu ajung în traficul internațional de arme”, au adăugat autoritățile.

Mai mult, acestea iau în calcul, inclusiv, versiunea că prin acest caz s-ar fi încercat discreditarea Republicii Moldova.

Depistat la graniță

Investigațiile au fost declanșate după ce, în data de 20.11.2025, la intrarea în România prin vama Leușeni-Albița, a fost depistat camionul care aparține unei firme de transport din Republica Moldova și care urma să ajungă în Israel.

La scurt timp, șeful Serviciului Vamal (SV) din țara vecină, Radu Vrabie, a reacționat în cazul vehiculului cu armament, subliniind că acesta a fost descoperit în noaptea de miercuri spre joi de vameșii români, după ce au fost alertați de colegii lor moldoveni. Tot el a subliniat că incidentul arată importanța dotării structurii cu echipament modern.