search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Organizatorul schemei de contrabandă cu armament de la vama, arestat la Chișinău. Ce spune despre acuzații

0
0
Publicat:

Organizatorul schemei de contrabandă cu armament de la vama Leușeni–Albița a fost arestat pentru 30 de zile, decizia fiind luată vineri de instanța din Chișinău, la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Individul, care ar fi organizatorul schemei, arestat pentru 30 de zile. FOTO: Tv8.md
Individul, care ar fi organizatorul schemei, arestat pentru 30 de zile. FOTO: Tv8.md

Escortat în instanță, individul în vârstă de 52 de ani, administrator al unei firme, și-a acoperit fața cu gluga pentru a nu fi filmat și a refuzat să răspundă întrebărilor jurnaliștilor. Avocatul său a subliniat că acesta nu își recunoaște vina.

,,Clientul meu pledează nevinovat și sperăm că în timpul apropiat nevinovăția lui va fi confirmată”, a spus avocatul Sergiu Rusu. 

Acesta a fost arestat de Judecătoria Chișinău cu sediul în sectorul Ciocana la solicitarea procurorilor PCCOCS. 

,,Sunt riscuri din cauza că la comiterea infracțiunii au fost implicate mai multe persoane, mai mulți complici. Respectiv persistă acel risc, poate să interacționeză cu acești complici cu scop de a denaturării probelor”, a afirmat Dumitru Barbaroșie, procurorul care investighează cazul.

Cinci persoane arestate

Și exportatorul, brokerul vamal și transportatorul,  care ar fi fost responsabili de actele de export și de organizarea transportului, se află în arest în Republica Moldova. 

În ceea ce privește șoferul camionului, cetățean al Republicii Moldova, acesta a fost încătușat de autoritățile din România, care au ridicat și marfa de contrabandă.

Conform procurorilor de la Chișinău, armamentul a fost introdus pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, acesta circulând periodic cu camionul marfar din Ucraina.

,,Conform datelor anchetei, aceste muniții au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, care circula cu camionul marfar periodic din Ucraina. Munițiile au fost preluate prin intermediul a mai multor curse, care presupuneau transportarea a câte două unități de muniții, preluate dintr-un depozit neidentificat din Ucraina, de la persoane necunoscute. Acestea au fost aduse în mod camuflat în Republica Moldova, de unde în scurt timp, au fost preluate de către mai mulți complici. Actele vamale de export au fost perfectate pentru „articole din metal” cu destinația Israel”, au informat responsabilii Procuraturii Generale (PG) din Republica Moldova.

Potrivit procurorilor moldoveni, în camion se aflau 18 componente pentru muniții, alte opt muniții complete, un lansator și o dronă de tip „Geran 2”, dezmembrată în urma doborârii, cu așchii vizibile în zonele de desprindere și cu motorul separat de corp.

Reprezentanții PG mai subliniază că acest caz este investigat alături de autoritățile române, urmând ,,a fi efectuate acțiuni de urmărire penală și schimb de informații și probe”. 

,, Precizăm că, din probele și informațiile preliminare obținute pe caz, nu s-a identificat că armele/munițiile ar fi provenit din depozite militare sau strategice, precum depozitul de la Cobasna sau cele ale Armatei Naționale. Toate instituțiile statului cooperează pentru ca cetățenii Republicii Moldova să fie în siguranță. Există o cooperare internațională a mai multor instituții, pentru ca asemenea cazuri să fie investigate cu maximă rigoare și pentru a ne asigura că aceste arme nu ajung în traficul internațional de arme”, au adăugat autoritățile.

Mai mult, acestea iau în calcul, inclusiv, versiunea că prin acest caz s-ar fi încercat discreditarea Republicii Moldova.

Depistat la graniță

Investigațiile au fost declanșate după ce, în data de 20.11.2025, la intrarea în România prin vama Leușeni-Albița, a fost depistat camionul care aparține unei firme de transport din Republica Moldova și care urma să ajungă în Israel.

La scurt timp, șeful Serviciului Vamal (SV) din țara vecină, Radu Vrabie, a reacționat în cazul vehiculului cu armament, subliniind că acesta a fost descoperit în noaptea de miercuri spre joi de vameșii români, după ce au fost alertați de colegii lor moldoveni. Tot el a subliniat că incidentul arată importanța dotării structurii cu echipament modern.

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”
digi24.ro
image
Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: „Fac acest gest cu asumare şi respect”
stirileprotv.ro
image
Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant din județul Dâmbovița. „Mai bine mâncați la voi acasă”
gandul.ro
image
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale
mediafax.ro
image
Destinația de vacanță aleasă de Florinel Coman. Celebrul fotbalist a ales un loc exotic, extrem de apreciat de marile vedete
fanatik.ro
image
REPORTAJ Ce s-a văzut la Târgul de Crăciun din Constanța în prima zi: urși suspendați pe un bloc în construcție, butoaie murdare și patinoar fără gheață
libertatea.ro
image
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un prieten a confirmat cel mai negru scenariu”
digisport.ro
image
Ioana Dogioiu, studii la privat, cu licență la stat - Detaliul lipsă din CV-ul purtătoarei de cuvânt a Guvernului
stiripesurse.ro
image
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
antena3.ro
image
"Profa de mate" care face lecții virale pe TikTok. Mii de elevi o urmăresc online
observatornews.ro
image
Gestul SFÂȘIETOR făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari
cancan.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
prosport.ro
image
Programul supermarketurilor pe 30 noiembrie și 1 decembrie 2025: ce magazine sunt deschise și până la ce oră
playtech.ro
image
Compania uriașă din România cumpărată de Mircea Lucescu. Selecționerul pregătește o investiție de 17 milioane de euro
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
După un deceniu: un fost patron din Liga 1 a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare! I-a fost confiscată o avere
digisport.ro
image
Judecătorii din SUA au decis. Cine este proprietarul Castelului Bran
stiripesurse.ro
image
Un tânăr de 18 ani și-a pierdut viața după ce mașina în care se afla a intrat într-un cap de pod. Șoferul conducea băut și fără permis
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Bomba momentului, un alt minstru din Guvernul Bolojan are CV-ul praf!
romaniatv.net
image
Trump, decizie care îngenunghează Ucraina. Și-a trimis oamenii la Moscova
mediaflux.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum au încercat Ionuț Moșteanu și soția lui să obțină finanțare de la stat și au ajuns să dea în judecată Ministerul Economiei
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Horoscop 28 noiembrie - 4 decembrie. Berbecii sunt forțați să facă o schimbare, noi oportunități pentru Lei
click.ro
Jane Fonda foto GettyImages 169056496 jpg
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime
okmagazine.ro
Chifle cu gem de caise, Sursa foto shutterstock 2390464819 jpg
Chifle cu gem de caise. Mai pufoase nu există!
clickpentrufemei.ro
Mohenjo-daro, una dintre cele mai mari așezări construite de Civilizația de pe Valea Indului (© Wikimedia Commons)
Una dintre cele mai vechi civilizații ale lumii, distrusă de secete severe, care au durat zeci de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Ce alternativă naturală și regală de Botox folosește Prințesa Kate. Arma sa secretă împotriva îmbătrânirii pentru un ten de divă

Click! Pentru femei

image
De ce și-a modificat Meghan Markle inelul de logodnă de patru ori până acum

Click! Sănătate

image
Horoscopul dragostei pentru decembrie 2025: ce schimbări vor afecta pe toata lumea?