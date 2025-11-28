search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Mașina de spălat oameni prezentată la Expoziția de la Osaka, disponibilă acum la vânzare. Cât costă

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

O mașină de spălat oameni, prezentată la Expo 2025 de la Osaka, se găsește acum de vânzare, cu prețul de aproximativ 332.000 de euro. Primul model a fost prezentat la expoziția de la Osaka din 1970.

Utilizatorul trebuie să ia loc într-o capsulă la cărei capac se închide; spălarea cu jeturi de apă este însoţită de muzică şi nu este urmată de stoarcere. În timpul procesului sunt monitorizaţi mai mulţi parametri vitali, cum ar fi pulsul, scrie Agerpres.

Primul model a fost prezentat la precedenta expoziţie de la Osaka, în 1970. Versiunea actuală este modernizată.

„Preşedintele nostru (al firmei Science - n. red.) s-a inspirat atunci, când avea zece ani", a spus purtătoarea de cuvânt Sachiko Maekura, care a susţinut că maşina "nu spală doar corpul, ci şi sufletul”.

Science, care are doar 80 de angajaţi, a decis să scoată produsul pe piaţă după ce a fost contactată de un lanţ hotelier american interesat de comercializarea prototipului.

Nu vor fi produse însă decât circa 50 de bucăţi, deoarece „atracţia maşinii constă parţial în raritatea ei”, a explicat Maekura. Conform presei locale, preţul ar fi de 60 de milioane de yeni, adică aproximativ 332.000 de euro.

Printre primii cumpărători a fost un hotel din Osaka, unde serviciul de spălare urmează să le fie oferit în curând clienţilor.

Lanţul nipon de distribuţie de produse electronice Yamada Denki va încerca să aducă mai mult public în magazine cu ajutorul noii maşini de spălat.

Expoziţia de la Osaka, închisă în octombrie, a durat şase luni şi a atras circa 27 de milioane de vizitatori. Mulţi dintre aceştia au stat la cozi lungi pentru a vedea prototipul maşinii de spălat oameni.

Tehnologie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”
digi24.ro
image
Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: „Fac acest gest cu asumare şi respect”
stirileprotv.ro
image
TEST IQ | 8 – 5 = 5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
gandul.ro
image
Probele la tramvaiul 5, blocate de o mașină lăsată pe șine de un șofer care s-a dus să cumpere mici
mediafax.ro
image
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
fanatik.ro
image
Ionuț Moșteanu și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării după dezvaluirile Libertatea
libertatea.ro
image
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
FOTO Neverosimil: și-a injectat ulei pentru a avea bicepși uriași și acum riscă să-și piardă ambele brațe! Cum a ajuns să arate
digisport.ro
image
Ioana Dogioiu, studii la privat, cu licență la stat - Detaliul lipsă din CV-ul purtătoarei de cuvânt a Guvernului
stiripesurse.ro
image
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
antena3.ro
image
Vremea de mâine 29 noiembrie. Ploile cuprind toată țara, iar la munte va ninge. Minimele coboară la 1 grad
observatornews.ro
image
BREAKING NEWS | A fost bătută cu ranga! Senatoarea POT a pierdut procesul
cancan.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
prosport.ro
image
Ţeava de gaz de pe casa scării este comună sau nu: legea de care toţi vecinii trebuie să ştie
playtech.ro
image
„E șocul serii!”. Marius Șumudică, reacție furibundă: „Dacă eram antrenor la FCSB, de azi nu mai intra în cabină. Cine ești tu, mă? Du-te să reziliezi!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Belodedici nu s-a putut abține! Ce le-a spus jurnaliștilor sârbi despre FCSB, după 0-1 cu Steaua Roșie
digisport.ro
image
Judecătorii din SUA au decis. Cine este proprietarul Castelului Bran
stiripesurse.ro
image
Lista școlilor unde elevii nu mai merg la școală vinerea. Programul-pilot dezvoltat de Ministerul Educației propune ca orele de vineri să fie realizate online
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
Sondaj de ultimă oră. Răsturnare de situație în privința votul pentru Primăria Capitalei. Drulă în afara podiumului
mediaflux.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Povestea puțin cunoscută a prințesei germane născute cu sindrom Down în 1915
actualitate.net
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Horoscop 28 noiembrie - 4 decembrie. Berbecii sunt forțați să facă o schimbare, noi oportunități pentru Lei
click.ro
Jane Fonda foto GettyImages 169056496 jpg
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime
okmagazine.ro
1 cornel pasat si sotia jpg jpeg
Cum e viaţa lui Cornel Păsat, fostul iubit al Oanei Roman, de când a renunţat la burlăcie şi a devenit tătic
clickpentrufemei.ro
Stefan cel Mare png
Cum a fost manipulat Ștefan cel Mare de nevasta mult mai tânără decât el
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Ce alternativă naturală și regală de Botox folosește Prințesa Kate. Arma sa secretă împotriva îmbătrânirii pentru un ten de divă

Click! Pentru femei

image
De ce și-a modificat Meghan Markle inelul de logodnă de patru ori până acum

Click! Sănătate

image
Horoscopul dragostei pentru decembrie 2025: ce schimbări vor afecta pe toata lumea?