Video Mașina de spălat oameni prezentată la Expoziția de la Osaka, disponibilă acum la vânzare. Cât costă

O mașină de spălat oameni, prezentată la Expo 2025 de la Osaka, se găsește acum de vânzare, cu prețul de aproximativ 332.000 de euro. Primul model a fost prezentat la expoziția de la Osaka din 1970.

Utilizatorul trebuie să ia loc într-o capsulă la cărei capac se închide; spălarea cu jeturi de apă este însoţită de muzică şi nu este urmată de stoarcere. În timpul procesului sunt monitorizaţi mai mulţi parametri vitali, cum ar fi pulsul, scrie Agerpres.

Primul model a fost prezentat la precedenta expoziţie de la Osaka, în 1970. Versiunea actuală este modernizată.

„Preşedintele nostru (al firmei Science - n. red.) s-a inspirat atunci, când avea zece ani", a spus purtătoarea de cuvânt Sachiko Maekura, care a susţinut că maşina "nu spală doar corpul, ci şi sufletul”.

Science, care are doar 80 de angajaţi, a decis să scoată produsul pe piaţă după ce a fost contactată de un lanţ hotelier american interesat de comercializarea prototipului.

Nu vor fi produse însă decât circa 50 de bucăţi, deoarece „atracţia maşinii constă parţial în raritatea ei”, a explicat Maekura. Conform presei locale, preţul ar fi de 60 de milioane de yeni, adică aproximativ 332.000 de euro.

Printre primii cumpărători a fost un hotel din Osaka, unde serviciul de spălare urmează să le fie oferit în curând clienţilor.

Lanţul nipon de distribuţie de produse electronice Yamada Denki va încerca să aducă mai mult public în magazine cu ajutorul noii maşini de spălat.

Expoziţia de la Osaka, închisă în octombrie, a durat şase luni şi a atras circa 27 de milioane de vizitatori. Mulţi dintre aceştia au stat la cozi lungi pentru a vedea prototipul maşinii de spălat oameni.