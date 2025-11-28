search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Cine este tânărul de 18 ani dispărut de 5 zile în Bucegi. Părinții din UK i-au localizat telefonul pentru a afla unde este

Publicat:

Tânărul de 18 ani din Marea Britanie, dispărut duminică seara în Munții Bucegi, nu a fost găsit nici până acum. De la primirea apelului, zeci de salvamontiști au căutat continuu, iar lor și s-au alăturat și salvatori montani voluntari și jandarmi montani. Familia băiatului e disperată și încă speră într-un scenariu fericit.

Salvamontiștii îl caută de duminică. FOTO Salvamont Brașov
Salvamontiștii îl caută de duminică. FOTO Salvamont Brașov

Un elicopter Black Hawk al IGAv MAI a fost utilizat, în premieră, joi, pentru a insera rapid salvamontiști și jandarmi montani în zona greu accesibilă, direct pe munte, potrivit DSU

​Echipele de căutare au folosit tehnologia disponibilă: zona a fost verificată cu dispozitivul RECCO și cu drona dotată cu cameră de termoviziune, dar eforturile au fost îngreunate de condițiile meteorologice, caracteristicile zonei și riscul ridicat de producere a unei avalanșe. Echipele au sondat în mai multe puncte, însă stratul de zăpadă este extrem de instabil, fiind prezente acumulări mari și zone extinse cu plăci de zăpadă instabilă, explica, joi, DSU.

„Având în vedere toate speculațiile apărute, vă putem confirma că apelul a fost cât se poate de real, iar acțiunile de căutare au fost demarate imediat ce acesta a fost preluat. Salvatorii montani au acționat aproape continuu încă din acea noapte, intervenind cu resurse adaptate permanent condițiilor meteo. Totodată, am reușit să luăm legătura cu familia, care ne-a confirmat existența unei persoane dispărute. Toate instituțiile implicate au făcut tot ce le-a stat în putință pentru a identifica poziția apelantului și pentru a sprijini operațiunea de căutare.Vă rugăm, din respect pentru familie și pentru toți cei implicați, să evitați jignirile și comentariile dure. Drama prin care trece familia este deja una extrem de dificilă”, a transmis joi, pe Facebook, Salvamont Brașov.   

Tânărul e de negăsit. FOTO Salvamont Brașov
Tânărul e de negăsit. FOTO Salvamont Brașov

Operațiunea de căutare a fost sistată joi seară din cauza vremii, cu speranța că va putea fi reluată vineri dimineață, dacă vor permite condițiile meteo, potrivit Știrilor ProTV

Părinții tânărului au ajuns în România

Familia nu cunoștea detaliile excursiei sale în România, pe care tânărul ar fi inițiat-o pentru marcarea împlinirii vârstei de 18 ani.

Disperați că nu au nicio veste de la el, părinții au folosit o aplicație pentru a-i localiza telefonul. Așa au constatat că se află într-o zonă izolată de lângă Brașov, în România, potrivit Știrilor ProTV.

 „Rucsacul avea destul de mult echipament în el: sac de dormit, un cort. Colegii mei au găsit inclusiv hrană de jur împrejur. Deci nu înțelegem ce s-a întâmplat și unde ar fi putut să se ducă”, a declarat, potrivit sursei citate, Sebastian Marinescu, de la Salvamont Brașov.

În cel mai optimist scenariu, băiatul ar fi abandonat bagajul, pentru că era greu și ar fi continuat coborârea.

„Eu am căutat cu câinele. Nu am avut decât un mic semnal la un moment dat, dar am sondat acolo, nu era nimic” a explicat Sergiu Frusinoiu, salvator montan.

Tânărul a cerut ajutor în limba engleză, duminică, spunând că este epuizat, înghețat și nu mai știe încotro să o ia. De atunci, legătura s-a pierdut, iar singurele urme găsite sunt rucsacul și câteva obiecte personale.

Salvamontiștii i-au trimis instrucțiuni pentru a a-l ajuta să ajungă la refugiu, dar conexiunea s-a întrerupt.

Turistul se afla la peste 2.100 de metri altitudine, în zona Văii Țigănești.

