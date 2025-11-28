Explozie și incendiu la bordul unui petrolier în Marea Neagră, posibil din cauza unei mine

O explozie urmată de un incendiu s-a produs vineri în sala mașinilor a unui tanc petrolier în Marea Neagră, la nord de Strâmtoarea Bosfor, potrivit agenției maritime Tribeca, citată de Reuters.

Petrolierul Kairos, sub pavilionul statului Gambia și navigând fără încărcătură, se afla la aproximativ 84 km nord de Bosfor în momentul incidentului. Conform rapoartelor primite, este posibil ca nava să fi lovit o mină, existând riscul ca aceasta să se scufunde.

La locul incidentului au fost trimise remorchere de salvare și echipe ale pazei de coastă, pentru a interveni în caz de urgență. Autoritățile au precizat că traficul maritim prin Strâmtoarea Bosfor a continuat fără restricții.