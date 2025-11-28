Cine a divulgat convorbirile telefonice între Witkoff și consilierii Kremlinului? Detaliul izbitor privind scurgerea de informații

Transcrierea și publicarea a două convorbiri presupus interceptate între negociatorul SUA Steve Witkoff și consilierul Kremlinului Iuri Ușakov, respectiv între Kirill Dmitriev și același Ușakov, publicată de Bloomberg fără semnătură și sursă a suscitat o serie de speculații privind originea acestei scurgeri care vine într-o etapă sensibilă a negocierilor de pace mediate de SUA, relatează The Guardian. Până acum, potrivit supozițiilor unor foști oficial din serviciile de informații americane, surse din cadrul administrației Trump, dar și surse europene de securitate, se conturează mai multe teorii, toți actorii având o motivație.

Ușakov, a părut să confirme autenticitatea cel puțin parțială a înregistrărilor, susținând că o parte sunt „false”, însă insistând că nu le va comenta restul, întrucât e vorba de convorbiri confidențiale, a căror scurgere este „desigur inacceptabilă”.

Pe de altă parte, într-un interviu acordat ziarului Kommersant, acesta a dezvăluit că unele dintre propriile conversații le-a purtat pe canale guvernamentale criptate, în timp ce e posibil ca Dmitriev și Witkoff să fi vorbit prin WhatsApp.

Dar - dacă cumva aceste apeluri au fost ascultate, cine să fi făcut pasul extraordinar de a le scurge către o publicație americană?

„Este dificil să facem speculații. Ar putea fi 100 de milioane de lucruri diferite, inclusiv cineva de partea rusă care ar încerca să-i compromită reputația lui Witkoff”, a apreciat Daniel Hoffman, fost șef de secție CIA Moscova

Agențiile de informații rusești sunt recunoscute pentru interceptarea și publicarea unor apeluri politice sensibile - totuși nu este clar de ce ar dori Moscova să-i compromită pe Ușakov, un consilier cheie al lui Vladimir Putin, sau pe Witkoff, cel mai prietenos interlocutor al Rusiei din administrația Trump, notează The Guardian.

Teoria nu poate fi totuși exclusă - de pildă, ținând cont de informațiile vehiculate despre diviziuni în cadrul elitei ruse cu privire la cine gestionează relațiile cu SUA.

Ar putea fi Ucraina?

Ar avea un motiv, ținând cont de îngrijorarea Kievului privind influența lui Witkoff în negocieri și suspiciunile privind apropierea acestuia de Rusia și favorizarea poziției Moscovei. Astfel o expunere publică a convorbirilor acestuia ar putea demonstra amploarea colaborării apropiate între reprezentantul SUA și Kremlin.

Totuși ucrainenii și-ar asuma un risc prea mare - și poate o nouă confruntare dezastruoasă cu SUA, dacă mâna lor ar fi dezvăluită.

Ar putea fi SUA?

O altă ipoteză considerată plauzibilă de către unii foști oficiali de informații de rang înalt este să fie un insider american.

„Există diferite modalități de interceptare a apelurilor, între care metode tradiționale de colectare prin semnale, atacuri cibernetice și acces la dispozitive, așa că orice este teoretic posibil, dar am o puternică bănuială că a venit din partea SUA și, dacă acesta este cazul, două entități sunt capabile de așa ceva, CIA și NSA”, a spus acesta.

În legătură cu această teorie, un detaliu notabil este faptul că Bloomberg a obținut o înregistrare audio brută - și nu pur și simplu o transcriere - un potențial indiciu că sursa ar fi putut fi implicată în colectarea de informații sau are acces la informații sensibile.

Un serviciu de informații din Europa?

Un alt fost oficial de informații a speculat că un serviciu de informații european, neliniștit de poziția pro-rusă a lui Witkoff, s-a aflat cel mai probabil în spatele scurgerii de informații.

„Nu este deloc surprinzător ca diverse agenții să fi intrat în posesia acestei înregistrări, dar este extrem de surprinzător că cineva a divulgat-o”, a spus unul dintre foștii oficiali.

Un oficial de rang înalt din administrația Trump a declarat pentru The Wall Street Journal că, în opinia sa, scurgerea provine de la un serviciu de informații străin care îl viza pe Ușakov, având în vedere că acesta apare în ambele convorbiri.

O sursă europeană din domeniul securității a declarat pentru aceeași publicație că o seamă de guverne ar fi putut monitoriza conversațiile lui Ușakov deoarece acesta folosea o linie mobilă nesecurizată, dar că suspectează că sursa scurgerii de informații este totuși cineva din Europa.

Reacții dure din partea congresmenilor americani

Donald Trump a apărat rolul lui Witkoff în conversație, descriind-o ca fiind „un lucru standard” pe care îl face orice negociator”.

Steven Cheung, directorul de comunicare al Casei Albe, a declarat că scurgerea de informații „dovedește un lucru”, și anume că „emisarul special Witkoff discută aproape zilnic cu oficiali din Rusia și Ucraina pentru a înfăptui pacea, exact ceea ce l-a însărcinat președintele Trump să facă”.

Cu toate acestea, transcrierea a atras condamnări la nivel global prin prisma percepției că Witkoff „i-a consiliat” pe oficiali apropiați lui Putin cu privire la modalitatea de a intra în grațiile președintelui SUA în detrimentul intereselor naționale.

Unii republicani au considerat dialogul drept o dovadă că administrația înclină spre Moscova în efortul său de a pune capăt războiului.

Don Bacon, congresman republican din Nebraska, a scris pe X :„este clar că Witkoff îi favorizează pe ruși”, adăugând: „nu se poate avea încredere în el să conducă aceste negocieri”.

William Taylor, fost ambasador al SUA în Ucraina, a declarat miercuri pentru Kyiv Post că Witkoff „și-a pierdut complet credibilitatea” în discuții.

Între timp, Kremlinul a condamnat la rândul său scurgerile de informații, ministrul adjunct de externe, Serghei Riabkov, acuzând europenii că acționează drept agenți ai unui „război hibrid” împotriva Moscovei pentru a obstrucționa relațiile dintre SUA și Rusia.

Joi, președintele rus Vladimir Putin a abordat pentru prima dată problema, sugerând că ar putea fi un „fals”. El a respins acuzațiile conform cărora Witkoff este excesiv de prietenos față de Moscova, descriindu-l drept un „lider inteligent” care transmite cu exactitate poziția țării sale.