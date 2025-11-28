Radu Miruță și-a publicat diplomele după atacul lui Victor Ponta: „Doctoratul meu e pe bune, nu ca al dumneavoastră”

Ministrul Economiei, Radu Miruță, și-a făcut publice diplomele vineri, ca răspuns la acuzațiile deputatului Victor Ponta, care a susținut că ministrul „a urmat simultan două facultăți – una la București și alta la Târgu Jiu”.

„Răspund din respect pentru oamenii plătitori de taxe, care au dreptul să afle adevărul atunci când cei deranjați de măsurile luate în minister fac scandal”, a declarat Miruță. Ministrul a explicat că, neavând niciodată restanțe la Facultatea de Electronică, pentru examenele care se suprapuneau cu cele de la Târgu Jiu mergea la sesiunea de toamnă pentru a le susține acolo.

Radu Miruță a subliniat că doctoratul său este autentic, spre deosebire de cel al lui Victor Ponta.

Fostul premier a criticat public activitatea ministrului, scriind pe Facebook că „a făcut o facultate la București și alta la Târgu Jiu în același timp – una ca hobby – și susține că a terminat Politehnica în 2009, deși era deja stagiar și inginer în 2008”. Ponta a mai comentat că, în comparație cu alți membri ai USR, Miruță este „mai scandalagiu și mai incompetent decât Moșteanu”.

Ministrul Economiei a reacționat tot pe Facebook, arătând că a absolvit liceul cu media 9,80 și a intrat la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației cu aceeași medie, după două probe de admitere. „Nu am avut nicio restanță în cei cinci ani de facultate și am intrat imediat la doctorat, obținând 12 lucrări științifice cotate ISI, când minimul era 2”, a explicat el.

Miruță a precizat că facultatea de drept de la Tg. Jiu a urmat-o doar „ca hobby” și că nu a ascuns niciodată diploma. De asemenea, a subliniat că nu a fost incompatibil ca parlamentar și expert tehnic judiciar, precizând că a cerut suspendarea activității sale de expert pentru a evita conflicte, conform legii.

Ministrul a mai menționat că a câștigat definitiv un proces la ICCJ în care a contestat peste 60 de articole locale ce-i aduceau acuzații nefondate, care vizau schimburi de teren din urmă cu 23 de ani. „Acuzațiile aveau scopul de a-mi prejudicia imaginea, iar instanța a decis în favoarea mea”, a spus el.

„Da, e multă murdărie în politică, dar cei care se simt murdari încearcă să murdărească și pe alții. Nu merge însă, dle Ponta – doctoratul meu este pe bune, nu ca al dumneavoastră”, a concluzionat Radu Miruță.