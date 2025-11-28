search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Dimitri Kozak, unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui Putin, a criticat invazia Ucrainei într-o scrisoare înainte de a pleca din funcție

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Dimitri Kozak, fostul adjunct al șefului de cabinet al președintelui Vladimir Putin a scris o scrisoare în care critica invazia Rusiei din Ucraina din 2022 și i-a prezentat-o președintelui înainte de a demisiona în septembrie.

Dimitri Kozak/FOTO: TASS
Dimitri Kozak/FOTO: TASS

Dmitri Kozak, un aliat vechi al lui Putin, nu crede că criticile sale l-au supărat pe liderul rus și „se așteaptă să se întâlnească cu el din nou în curând”, a declarat o sursă apropiată fostului oficial pentru Agentstvo, scrie Moscow Times.

O altă sursă a declarat că, în scrisoare, Kozak doar și-a exprimat punctul de vedere asupra războiului „în termeni foarte duri” și a spus că aceasta a fost pregătită împreună cu scrisoarea sa oficială de demisie.

Agentstvo nu a publicat fragmente din presupusa scrisoare. The Moscow Times nu a putut confirma independent existența acesteia.

Sursele publicației au spus că Kozak a călătorit frecvent în Israel de la demisia sa, nu din motive de siguranță personală, ci pentru a urma tratamente medicale.

The New York Times a raportat în august că Dimitri Kozak a căzut în dizgrație în fața lui Putin după ce s-a opus războiului. Se pare că s-a poziționat împotriva escaladării cu trei zile înainte de invazia la scară largă, a propus o rezolvare timpurie pe care Putin a respins-o și ulterior i-au fost retrase responsabilitățile legate de Ucraina.

Odată considerat un influent operator din culise, Kozak a menținut un profil redus de la plecarea sa din Kremlin, multe dintre atribuțiile sale fiind transferate influentului prim-adjunct al șefului de cabinet, Serghei Kiriienko.

Născut în regiunea Kirovohrad din Ucraina, pe atunci parte a Uniunii Sovietice, Kozak și-a construit începutul carierei în roluri juridice în Sankt Petersburg, unde Putin lucra în biroul primarului. A intrat în guvernul federal în 1999 și s-a mutat la Kremlin după alegerea lui Putin în anul următor.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent”
digi24.ro
image
Moșteanu, șeful MApN, și-a dat demisia pe fondul scandalului privind studiile sale: „Fac acest gest cu asumare şi respect”
stirileprotv.ro
image
Ce a găsit o româncă în CIORBA de burtă comandată la un restaurant din județul Dâmbovița. „Mai bine mâncați la voi acasă”
gandul.ro
image
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale
mediafax.ro
image
Destinația de vacanță aleasă de Florinel Coman. Celebrul fotbalist a ales un loc exotic, extrem de apreciat de marile vedete
fanatik.ro
image
REPORTAJ Ce s-a văzut la Târgul de Crăciun din Constanța în prima zi: urși suspendați pe un bloc în construcție, butoaie murdare și patinoar fără gheață
libertatea.ro
image
„În Ucraina se pregătește o lovitură de stat”, susține un fost consilier al Pentagonului
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
S-a aflat adevărul despre Michael Schumacher, la 12 ani de la accident! ”Un prieten a confirmat cel mai negru scenariu”
digisport.ro
image
Ioana Dogioiu, studii la privat, cu licență la stat - Detaliul lipsă din CV-ul purtătoarei de cuvânt a Guvernului
stiripesurse.ro
image
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
antena3.ro
image
"Profa de mate" care face lecții virale pe TikTok. Mii de elevi o urmăresc online
observatornews.ro
image
Gestul SFÂȘIETOR făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari
cancan.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, apariție hot. Cum arată fosta soție a lui Claudiu Niculescu la 46 de ani
prosport.ro
image
Tabel: vârsta de pensionare pentru bărbați și femei după noua lege. Când ieși la pensie dacă ești născut între 1960–1980
playtech.ro
image
Compania uriașă din România cumpărată de Mircea Lucescu. Selecționerul pregătește o investiție de 17 milioane de euro
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
A izbucnit scandalul! Ucrainenii n-au stat pe gânduri, după ce un român a luat decizia istorică și rușii au jubilat
digisport.ro
image
Judecătorii din SUA au decis. Cine este proprietarul Castelului Bran
stiripesurse.ro
image
A apărut pe piață mașina care spală oameni. Cum funcționează invenția care valorează sute de mii de dolari: „Spală și sufletul”
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Bomba momentului, un alt minstru din Guvernul Bolojan are CV-ul praf!
romaniatv.net
image
Trump, decizie care îngenunghează Ucraina. Și-a trimis oamenii la Moscova
mediaflux.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum au încercat Ionuț Moșteanu și soția lui să obțină finanțare de la stat și au ajuns să dea în judecată Ministerul Economiei
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Horoscop 28 noiembrie - 4 decembrie. Berbecii sunt forțați să facă o schimbare, noi oportunități pentru Lei
click.ro
Jane Fonda foto GettyImages 169056496 jpg
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime
okmagazine.ro
Chifle cu gem de caise, Sursa foto shutterstock 2390464819 jpg
Chifle cu gem de caise. Mai pufoase nu există!
clickpentrufemei.ro
Mohenjo-daro, una dintre cele mai mari așezări construite de Civilizația de pe Valea Indului (© Wikimedia Commons)
Una dintre cele mai vechi civilizații ale lumii, distrusă de secete severe, care au durat zeci de ani
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Ce alternativă naturală și regală de Botox folosește Prințesa Kate. Arma sa secretă împotriva îmbătrânirii pentru un ten de divă

Click! Pentru femei

image
De ce și-a modificat Meghan Markle inelul de logodnă de patru ori până acum

Click! Sănătate

image
Horoscopul dragostei pentru decembrie 2025: ce schimbări vor afecta pe toata lumea?