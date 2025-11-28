Dimitri Kozak, unul dintre cei mai vechi colaboratori ai lui Putin, a criticat invazia Ucrainei într-o scrisoare înainte de a pleca din funcție

Dimitri Kozak, fostul adjunct al șefului de cabinet al președintelui Vladimir Putin a scris o scrisoare în care critica invazia Rusiei din Ucraina din 2022 și i-a prezentat-o președintelui înainte de a demisiona în septembrie.

Dmitri Kozak, un aliat vechi al lui Putin, nu crede că criticile sale l-au supărat pe liderul rus și „se așteaptă să se întâlnească cu el din nou în curând”, a declarat o sursă apropiată fostului oficial pentru Agentstvo, scrie Moscow Times.

O altă sursă a declarat că, în scrisoare, Kozak doar și-a exprimat punctul de vedere asupra războiului „în termeni foarte duri” și a spus că aceasta a fost pregătită împreună cu scrisoarea sa oficială de demisie.

Agentstvo nu a publicat fragmente din presupusa scrisoare. The Moscow Times nu a putut confirma independent existența acesteia.

Sursele publicației au spus că Kozak a călătorit frecvent în Israel de la demisia sa, nu din motive de siguranță personală, ci pentru a urma tratamente medicale.

The New York Times a raportat în august că Dimitri Kozak a căzut în dizgrație în fața lui Putin după ce s-a opus războiului. Se pare că s-a poziționat împotriva escaladării cu trei zile înainte de invazia la scară largă, a propus o rezolvare timpurie pe care Putin a respins-o și ulterior i-au fost retrase responsabilitățile legate de Ucraina.

Odată considerat un influent operator din culise, Kozak a menținut un profil redus de la plecarea sa din Kremlin, multe dintre atribuțiile sale fiind transferate influentului prim-adjunct al șefului de cabinet, Serghei Kiriienko.

Născut în regiunea Kirovohrad din Ucraina, pe atunci parte a Uniunii Sovietice, Kozak și-a construit începutul carierei în roluri juridice în Sankt Petersburg, unde Putin lucra în biroul primarului. A intrat în guvernul federal în 1999 și s-a mutat la Kremlin după alegerea lui Putin în anul următor.