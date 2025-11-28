Imagini de coșmar la Târgurile de Crăciun de la Constanța și Focșani: ursuleți de pluș spânzurați de blocuri sau „trași în țeapă”

Târgul de Crăciun din Piața Ovidiu din Constanța oferă imagini de coșmar, cu ursuleți de pluș spânzurați de pereții unui bloc. Același lucru a fost remacat și la Focșani.

Municipiul Constanța a transformat Crăciunul într-un experiment care pare mai degrabă desprins dintr-un film prost.

Târgul de Crăciun din Piața Ovidiu are toate ingredientele să candideze la cel mai urât eveniment de acest gen din România. Pe un bloc gri, cu pereți crăpați și rufe puse la uscat au fost ”spânzurați” circa 30 de ursuleți care mai mult sperie pe toată lumea decât să înveselească atmosfera.

Probabil că autoritățile au dorit să copieze un model dintr-o țară europeană, Strasbourg, unde plușurile și decorațiunile de iarnă te invită să intri în atmosfera de sărbătoare, dar rezultatul final a fost că decorațiunile de Crăciun de la Constanța sunt de un kitsch grotesc, așa cum spun și oamenii.

”Foarte frumos! Rufe întinse la uscat, tencuială căzută și cireașa de pe tort, ursuleți escaladând cladirea ! Puteau să o îmbrace cu plasă verde si după atârnau urșii ! Dar.....”, a comentat imaginea o femeie din Constanța.

Târgul de Crăciun din Piața Ovidiu este organizat de White Car Line SRL, o firmă din București, care a mai avut și alte evenimente în oraș.

Kitsch și la Focșani

Și la Focșani, autoritățile au fost criticate pentru modul cum au organizat Târgul de Crăciun.

”Sper din toată inima ca Primăria Focșani să convingă operatorul economic ce operează în centrul orașului să dea jos ursuleții ultra murdari și ponosiți și să nu promovăm de aceste sărbători mizerie și jucării ultra murdare spânzurate! E de toată jena ce am văzut astăzi!”, a scris o focșăneancă revoltată de ceea ce a văzut în Piața Unirii.

”Dacă vă urâți copilașii și vreți să-i traumatizați pe viață, aduceți-i să petreacă Crăciunul la Focșani! Avem ursuleți trași în țeapă plus niște creaturi sclipikitchoase inimaginabil de hidoase. Oare am dat și bani pe aceste "decorațiuni" sau ni le-a aruncat vreun județ ce le avea în beci din anii 80. Să mă anunțați când se iese din atmosfera de sărbătoare că io până-n ianuarie/februarie nu mai calc prin Piața Unirii”, a comentat o altă persoană din oraș.