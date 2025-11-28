„NET!”. Cum a decurs o întâlnire a Maiei Sandu cu atotputernicul Andriy Iermak, fostul consilier de încredere al lui Zelenski

Ion Sturza, fostul premier al Republicii Moldova, a povestit despre cum a decurs o întâlnire între președinta Maia Sandu și omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la care a participat și Andriy Iermak, care a demisionat vineri din funcția de șef al Administrației Prezidențiale de la Kiev.

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat vineri seara că Andriy Iermak, șeful Administrației Prezidențiale de la Kiev, a depus cererea de demisie.

„Biroul Președintelui Ucrainei va fi reorganizat. Șeful Biroului, Andriy Iermak, și-a prezentat demisia. Îi sunt recunoscător lui Andriy pentru că a prezentat întotdeauna poziția Ucrainei în cadrul negocierilor așa cum trebuia. A fost întotdeauna o poziție patriotică”, a declarat Zelenski, potrivit Focus.ua.

Demisia lui Andriy Iermak vine după ce autoritățile anticorupție din Ucraina au efectuat percheziții la biroul său, potrivit unor oficiali citați de Reuters și Agerpres.

Perchezițiile au fost efectuate de Oficiul Național Anticorupție (NABU) și de Procuratura Anticorupție, iar publicația Ukrainska Pravda susține că persoana vizată este chiar Iermak, considerat de mulți cel mai influent om din țară după Zelenski.

„Odinioară considerat cel mai puternic om din administrația lui Zelenski, a devenit istorie”

În textul său publicat pe Facebook, fostul premier basarabean a spus că, în acest context, Iermak „a devenit istorie.” Acesta a scris în continuare despre povestea relatată de un prieten de-al său ucrainean, „care circulă prin anumite cercuri de la Kiev.”

„Iermak, odinioară considerat cel mai puternic om din administrația lui Zelenski, a devenit istorie.

Un amic ucrainean mi-a povestit o întâmplare care circulă prin anumite cercuri de la Kiev.

Vine președinta voastră, Maia Sandu, la o întâlnire cu președintele nostru, Zelenski. Pe agendă erau câteva subiecte delicate — nu pot intra în detalii. Zelenski, relaxat. În schimb, Iermak, impunător ca de obicei, intră direct la atac: «Voi trebuie să faceți așa, asta…»; tonul lui, autoritar, obișnuit să nu primească replică.

Maia Sandu, care sosise doar ea și cu gentuța ei, așază liniștită gentuța pe masă, îl privește și spune scurt:

— Net!

Tăcere. Pauză…

Puțini oameni, până în ziua de azi, îndrăzneau să-i spună «net» lui Iermak”, povestește fostul premier al Republicii Moldova.

Cine este Ion Sturza

Născut pe 9 mai 1960, în Pîrjolteni, Republica Moldova, Sturza este fost politician și om de afaceri, fost prim-ministru al Republicii Moldova în perioada februarie – decembrie 1999.

A absolvit cursurile Facultății de Economie din cadrul Universității de Stat „V.I. Lenin” din Chișinău. După absolvirea facultății, a ocupat diferite funcții în domeniul relațiilor economice și culturale externe. Între anii 1983-1985 și-a satisfăcut stagiul militar în calitate de instructor superior. Apoi a lucrat ca referent în cadrul Asociației de Prietenie cu Țările Străine (1985-1987).

La 1 februarie 1999 demisionează în mod neașteptat din funcția de prim-ministru Ion Ciubuc și pleacă de la putere primul guvern instalat de Coaliția de centru dreapta - Alianța pentru Democrație și Reforme (ADR). La 19 februarie 1999, omul de afaceri Ion Sturza, pe atunci vicepremier și ministru al economiei în cabinetul Ciubuc, este desemnat pentru funcția de premier de către președintele Petru Lucinschi.

La 21 decembrie 2015, Ion Sturza a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova de către președintele Nicolae Timofti. Pe 24 decembrie, Sturza a anunțat că va cere votul de încredere al Parlamentului pe 4 ianuarie 2016. Ședința a eșuat însă din lipsă de cvorum, după ce fracțiunea PSRM a anunțat că nu va participa.

În 2002, Ion Sturza a fondat „Rompetrol Moldova” și a devenit director general. În 2005 a fost numit vicepreședinte pentru Dezvoltare al Grupului Rompetrol, iar în 2006 a intrat în Consiliul de Administrație, contribuind la vânzarea companiei către KazMunaiGaz.

A părăsit Rompetrol în 2009 și a înființat Fondul de Investiții Fribourg Capital, investind în proiecte precum Elefant.ro și Liberty Technology Park Cluj.