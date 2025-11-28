ANAF îl execută silit pe Marian Vanghelie. Statul are de recuperat 13,7 milioane lei și a pus sechestru pe bunurile fostului primar al Sectorului 5

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că a iniţiat procedurile de executare silitǎ ca urmare a deciziei definitive pronunţate de instanţă în dosarul penal în care Marian Vanghelie a fost acuzat că a primit o mită de 30 de milioane de euro.

Acţiunea ANAF vizează recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane lei, la care se adaugă 20.000 lei cheltuieli judiciare. În perioada imediat următoare, ANAF va valorifica bunurile imobile - două apartamente pe Bulevardul Dacia, din Capitală, imediat după primirea rapoartelor finale de evaluare şi anunţă că vor continua verificările şi identificarea altor bunuri sau venituri urmărite, astfel încât să fie recuperată integral creanţa bugetară, potrivit News.

”Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat punerea în executare a titlului executoriu emis în urma deciziei definitive a instanţei în dosarul penal nr. 25638/3/2015, vizând recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane lei, la care se adaugă 20.000 lei cheltuieli judiciare. Măsurile includ menţinerea sechestrului pe imobile, identificarea de noi bunuri urmărite, blocări de conturi şi popriri asupra acţiunilor deţinute de debitor”, anunţă ANAF.

Instituția a iniţiat procedurile de executare silitǎ ca urmare a deciziei definitive pronunţate de instanţă.

Hotărârea instanţei şi obligaţiile stabilite

”În baza sentinţei penale nr. 592/F/13.05.2021 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 386/A/19.03.2025 a Curţii de Apel Bucureşti, s-a dispus: obligarea debitorului la plata sumei de 13.731.050 lei, reprezentând confiscare, obligarea la plata a 20.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, menţinerea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile, instituit iniţial prin Ordonanţa DNA din 9 aprilie 2015 (dosar 381/P/2014)”, precizează ANAF.

Bunurile imobile vizate

Debitorul deţine două apartamente situate în Bucureşti, Sector 2, în imobilul de pe B-dul Dacia:

• Apartament nr. 2, parter, 106,35 mp,

• Apartament nr. 4, etaj 2, 106,35 mp.

Procedurile de evaluare sunt în curs, expertul desemnat fiind selectat prin procedură de achiziţie.

Acţiunile întreprinse de ANAF până în prezent

Serviciul de Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul D.G.R.F.P. Bucureşti a derulat următoarele acţiuni: a preluat documentele transmise de instanţă şi le-a înaintat organului fiscal competent – Administraţia Sector 2 a Finanţelor Publice; a solicitat documente suplimentare de la DNA, OCPI Sector 2 şi DGITL Sector 2; a iniţiat procedura de evaluare a imobilelor; a transmis noi solicitări pentru clarificări necesare finalizării raportului de evaluare.

Alte bunuri identificate şi măsurile aplicate

În urma verificărilor, ANAF a identificat şi bunuri mobile ale debitorului: un autoturism marca Mercedes – asupra căruia s-a instituit sechestru; aproape 1000 de acţiuni deţinute la mai multe societăţi listate, pentru care s-a instituit sechestru.

De asemenea, au fost instituite popriri asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, respectiv instituţiile financiare la care acesta deţine acţiuni.

Până la acest moment, nu au fost recuperate sume de bani în contul debitorului.

”În perioada imediat următoare: ANAF va proceda la valorificarea bunurilor imobile imediat după primirea rapoartelor finale de evaluare; Vor continua verificările şi identificarea altor bunuri sau venituri urmărite, astfel încât să fie recuperată integral creanţa bugetară, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală (Legea nr. 207/2015)”, mai arată ANAF.

A scăpat de închisoare prin prescrierea faptelor

Vanghelie a fost trimis în judecată în 2015 de către DNA sub acuzația că a primit mită în valoare de 30 milioane euro. Procesul a durat aproape zece ani, perioadă în care în dosar s-au schimbat 10 judecători.

Vanghelie a fost condamnat la 11 ani de închisoare, dar ulterior a scăpat de acuzații, beneficiind de decizia Curţii Constituţionale din mai 2022 privind prescrierea faptelor, dar şi de hotărârile Instanţei supreme, care a stabilit că decizia CCR se aplică retroactiv până în anul 2014.

De condamnări au scăpat şi ceilalţi inculpaţi din dosar: Mircea-Sorin Niculae (vărul lui Vanghelie, care primise la instanţa de fond 8 ani închisoare), omul de afaceri Marin Dumitru (4 ani închisoare cu executare) şi Sorin Ştefan Ciocan (3 ani cu suspendare).

Instanţa a și respins acţiunea civilă formulată de Primăria Sectorului 5. Judecătorii au dispus însă confiscarea specială a sumei de 13.731.094 lei de la Marian Vanghelie.