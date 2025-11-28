search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

ANAF îl execută silit pe Marian Vanghelie. Statul are de recuperat 13,7 milioane lei și a pus sechestru pe bunurile fostului primar al Sectorului 5

0
0
Publicat:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că a iniţiat procedurile de executare silitǎ ca urmare a deciziei definitive pronunţate de instanţă în dosarul penal în care Marian Vanghelie a fost acuzat că a primit o mită de 30 de milioane de euro.

Marian Vanghelie, fost primar Sectorul 5 FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea
Marian Vanghelie, fost primar Sectorul 5 FOTO: Inquam Photos/Octav Ganea

Acţiunea ANAF vizează recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane lei, la care se adaugă 20.000 lei cheltuieli judiciare. În perioada imediat următoare, ANAF va valorifica bunurile imobile - două apartamente pe Bulevardul Dacia, din Capitală, imediat după primirea rapoartelor finale de evaluare şi anunţă că vor continua verificările şi identificarea altor bunuri sau venituri urmărite, astfel încât să fie recuperată integral creanţa bugetară, potrivit News.

  ”Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat punerea în executare a titlului executoriu emis în urma deciziei definitive a instanţei în dosarul penal nr. 25638/3/2015, vizând recuperarea sumei totale de peste 13,7 milioane lei, la care se adaugă 20.000 lei cheltuieli judiciare. Măsurile includ menţinerea sechestrului pe imobile, identificarea de noi bunuri urmărite, blocări de conturi şi popriri asupra acţiunilor deţinute de debitor”, anunţă ANAF.

Instituția a iniţiat procedurile de executare silitǎ ca urmare a deciziei definitive pronunţate de instanţă.

Hotărârea instanţei şi obligaţiile stabilite

”În baza sentinţei penale nr. 592/F/13.05.2021 a Tribunalului Bucureşti – Secţia I Penală, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 386/A/19.03.2025 a Curţii de Apel Bucureşti, s-a dispus: obligarea debitorului la plata sumei de 13.731.050 lei, reprezentând confiscare, obligarea la plata a 20.000 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, menţinerea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile, instituit iniţial prin Ordonanţa DNA din 9 aprilie 2015 (dosar 381/P/2014)”, precizează ANAF.

Bunurile imobile vizate

Debitorul deţine două apartamente situate în Bucureşti, Sector 2, în imobilul de pe B-dul Dacia:

• Apartament nr. 2, parter, 106,35 mp,

• Apartament nr. 4, etaj 2, 106,35 mp.

Procedurile de evaluare sunt în curs, expertul desemnat fiind selectat prin procedură de achiziţie.

Acţiunile întreprinse de ANAF până în prezent

Serviciul de Executări Silite Cazuri Speciale din cadrul D.G.R.F.P. Bucureşti a derulat următoarele acţiuni: a preluat documentele transmise de instanţă şi le-a înaintat organului fiscal competent – Administraţia Sector 2 a Finanţelor Publice; a solicitat documente suplimentare de la DNA, OCPI Sector 2 şi DGITL Sector 2; a iniţiat procedura de evaluare a imobilelor; a transmis noi solicitări pentru clarificări necesare finalizării raportului de evaluare.

Citește și: Dosarul în care Vanghelie a fost condamnat la 11 ani de închisoare pentru mită, foarte aproape de prescriere. Ce se va întâmpla pe 17 decembrie

Alte bunuri identificate şi măsurile aplicate

În urma verificărilor, ANAF a identificat şi bunuri mobile ale debitorului: un autoturism marca Mercedes – asupra căruia s-a instituit sechestru; aproape 1000 de acţiuni deţinute la mai multe societăţi listate, pentru care s-a instituit sechestru.

De asemenea, au fost instituite popriri asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, respectiv instituţiile financiare la care acesta deţine acţiuni.

Până la acest moment, nu au fost recuperate sume de bani în contul debitorului.

”În perioada imediat următoare: ANAF va proceda la valorificarea bunurilor imobile imediat după primirea rapoartelor finale de evaluare; Vor continua verificările şi identificarea altor bunuri sau venituri urmărite, astfel încât să fie recuperată integral creanţa bugetară, conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală (Legea nr. 207/2015)”, mai arată ANAF.

A scăpat de închisoare prin prescrierea faptelor

Vanghelie a fost trimis în judecată în 2015 de către DNA sub acuzația că a primit mită în valoare de 30 milioane euro. Procesul a durat aproape zece ani, perioadă în care în dosar s-au schimbat 10 judecători.

Vanghelie a fost condamnat la 11 ani de închisoare, dar ulterior a scăpat de acuzații, beneficiind de decizia Curţii Constituţionale din mai 2022 privind prescrierea faptelor, dar şi de hotărârile Instanţei supreme, care a stabilit că decizia CCR se aplică retroactiv până în anul 2014.

De condamnări au scăpat şi ceilalţi inculpaţi din dosar: Mircea-Sorin Niculae (vărul lui Vanghelie, care primise la instanţa de fond 8 ani închisoare), omul de afaceri Marin Dumitru (4 ani închisoare cu executare) şi Sorin Ştefan Ciocan (3 ani cu suspendare).

Instanţa a și respins acţiunea civilă formulată de Primăria Sectorului 5. Judecătorii au dispus însă confiscarea specială a sumei de 13.731.094 lei de la Marian Vanghelie.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Trump, după împușcăturile de la Washington: SUA vor „întrerupe permanent” migraţia din „ţările lumii a treia”
digi24.ro
image
Români, între care un copil, ținuți în sclavie la o spălătorie auto din Londra. Proprietarul a fost condamnat | VIDEO
stirileprotv.ro
image
TABEL | Cât costă să crești un copil (până la 18 ani) în România, în funcție de orașul în care locuiești
gandul.ro
image
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din 2026
mediafax.ro
image
Giovanni Becali, propunere-șoc de antrenor pentru Gigi Becali la FCSB. „Se înțeleg foarte bine”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Ionuț Moșteanu se încurcă în explicațiile privind studiile. Libertatea a refăcut traseul acestora și a descoperit alte „greșeli” ale ministrului. Foaia matricolă – document
libertatea.ro
image
VIDEO Viktor Orban merge la Moscova, pentru discuții cu Putin despre energie și Ucraina. „Cu greu putem evita acest lucru”
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Belodedici nu s-a putut abține! Ce le-a spus jurnaliștilor sârbi despre FCSB, după 0-1 cu Steaua Roșie
digisport.ro
image
Ioana Dogioiu, studii la privat, cu licență la stat - Detaliul lipsă din CV-ul purtătoarei de cuvânt a Guvernului
stiripesurse.ro
image
Doi soți au crezut că și-au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar de fapt au luat doar aleea de lângă ea. Ce greșeală au făcut
antena3.ro
image
Cele trei tipuri de companii din România și cine câștigă competiția pe termen lung
observatornews.ro
image
Vladimir Putin refuză pacea cu Ucraina! Ce motiv a invocat, în ciuda eforturilor lui Trump: 'Le vom alunga cu forţa militară'
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, ce apariție lângă românca faimoasă cu avere de peste 800 de milioane de euro
prosport.ro
image
Cum verifici corect nivelul lichidului de răcire și când trebuie completat
playtech.ro
image
Motivul halucinant din spatele gafelor lui Ngezana. Gigi Becali: „De ce crezi tu că e el așa mort?”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova
digisport.ro
image
Judecătorii din SUA au decis. Cine este proprietarul Castelului Bran
stiripesurse.ro
image
O fetiță de 6 ani și-a pierdut viața după ce i s-a scos un dinte de lapte, la dentist. Altă copilă tratată la același cabinet a ajuns în stare gravă la spital
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
CICLONUL polar Adel aduce fenomene extreme în România. Când ninge în Bucureşti, ultimele anunţuri făcute de ANM
romaniatv.net
image
Anunțul momentului privind majorarea TVA. Ce a transmis premierul Bolojan
mediaflux.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Cum a descoperit un tânăr de 32 de ani cancerul la gură după simptome aparent banale
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Marile schimbări astrale ale anului 2026: cine va avea noroc, cine trebuie să fie atent și de ce
click.ro
image
Horoscop 28 noiembrie - 4 decembrie. Berbecii sunt forțați să facă o schimbare, noi oportunități pentru Lei
click.ro
Jane Fonda foto GettyImages 169056496 jpg
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime
okmagazine.ro
Chifle cu gem de caise, Sursa foto shutterstock 2390464819 jpg
Chifle cu gem de caise. Mai pufoase nu există!
clickpentrufemei.ro
Stefan cel Mare png
Cum a fost manipulat Ștefan cel Mare de nevasta mult mai tânără decât el
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mesajul Marianei Moculescu pentru fiica Nidia, după decesul lui Horia Moculescu: „Sper să iasă din vraja neagră”. Sunt șanse ca ele să mai locuiască împreună?
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Kate Middleton, elegantă într-o rochie creion pe care a purtat-o și acum trei ani! Și-a evidențiat silueta, dar mai ales talia subțire

Click! Pentru femei

image
De ce și-a modificat Meghan Markle inelul de logodnă de patru ori până acum

Click! Sănătate

image
Horoscopul dragostei pentru decembrie 2025: ce schimbări vor afecta pe toata lumea?