Rusia avertizează că ar putea bloca complet WhatsApp din cauza încălcării legislației și a creșterii fraudelor online

Serviciul de mesagerie WhatsApp ar putea fi blocat complet în Rusia dacă nu respectă legislația locală și nu adoptă măsuri pentru prevenirea fraudelor, a avertizat vineri autoritatea rusă de reglementare în telecomunicații, Roskomnadzor, potrivit Agerpres.

Instituția a precizat că limitarea progresivă a apelurilor WhatsApp a început în luna august, măsurile fiind implementate treptat pentru a da timp utilizatorilor să treacă la servicii alternative. „Recomandăm trecerea la servicii naţionale de mesagerie”, a transmis Roskomnadzor, subliniind că, în lipsa conformării aplicației la cerințele legale, blocarea totală este posibilă.

Rusia a restricționat deja parțial apelurile prin WhatsApp și Telegram, susținând că cele două platforme sunt utilizate pe scară largă pentru înșelăciuni, extorcări și recrutarea unor cetățeni în acte de sabotaj și terorism. Autoritățile afirmă că ambele servicii au ignorat solicitările repetate privind combaterea fraudelor.

Potrivit Ministerului de Interne, peste 448.000 de ruși au fost victime ale fraudelor online în 2024, cu pierderi totale de aproximativ 200 de miliarde de ruble (circa 2 miliarde de dolari). În acest context, statul a introdus mai multe măsuri, inclusiv posibilitatea ca utilizatorii să își autoblocheze cererile de împrumuturi, facilitate folosită de milioane de persoane.

În paralel, autoritățile promovează aplicația națională de mesagerie MAX, prezentată drept o alternativă mai sigură la platformele occidentale.