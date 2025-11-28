search
Vineri, 28 Noiembrie 2025
The Telegraph: Trump îi cedează lui Putin teritoriile ocupate ale Ucrainei. Președintele SUA trimite emisari la Moscova

Război în Ucraina
Statele Unite ar putea recunoaște anexarea de către Rusia a unor teritorii ucrainene, în cadrul unui acord menit să pună capăt războiului, scrie The Telegraph. Potrivit publicației, Donald Trump i-ar fi trimis pe Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova pentru a discuta direct cu Vladimir Putin despre această propunere fără precedent, care a stârnit deja îngrijorări printre aliații europeni.

Donald Trump ar pregăti recunoașterea anexărilor rusești FOTO: Profimedia
Planul, care ar reprezenta o schimbare radicală a practicii diplomatice americane, continuă să avanseze în ciuda opoziției europene. O sursă citată de The Telegraph afirmă: „Devine din ce în ce mai clar că pe americani nu-i interesează poziţia europeană. Spun că europenii n-au decât să facă ce vor”.

Președintele Rusiei a declarat joi că recunoașterea legală de către Washington a Crimeei și a regiunilor Donețk și Lugansk ca teritorii rusești ar fi „una dintre chestiunile-cheie” în negocierile privind planul de pace propus de președintele SUA.

Vineri, Kremlinul a anunțat că a primit o versiune revizuită a strategiei pentru încheierea războiului, după întâlnirile de urgență dintre oficiali ucraineni și americani desfășurate la sfârșitul săptămânii trecute, la Geneva.

Planul Witkoff și ofertele teritoriale

Primul proiect de pace, un document cu 28 de puncte formulat de Steve Witkoff după discuții cu oficiali ruși, includea „recunoașterea de facto” de către SUA a Crimeei și a regiunilor Donețk și Lugansk. Strategia mai propunea și o „recunoaștere de facto” a teritoriilor din Herson și Zaporojie aflate sub control rusesc, după un eventual acord de încetare a focului.

La Geneva, oficialii ucraineni și americani au redus planul la 19 puncte, într-o variantă mai puțin favorabilă Moscovei. Totuși, mai multe surse afirmă că ofertele americane privind recunoașterea teritorială au rămas în document.

Kievul nu ar fi obligat să recunoască oficial controlul Rusiei asupra teritoriilor anexate ilegal după 2014. Constituția Ucrainei interzice cedarea de teritorii fără un referendum național.

Poziția Kievului: „Cât timp Zelenski este președinte, nimeni să nu se aștepte să cedăm teritorii”

Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui Zelenski, și consilierul pentru securitate națională, Rustem Umerov, erau așteptați să ajungă în Florida, la resortul Mar-a-Lago al lui Trump, pentru noi discuții.

Citește și: Putin amenință că va lupta „până la ultimul ucrainean”. Liderul de la Kremlin oferă „garanții de neagresiune” Europei, contra acceptării frontierelor redesenate de Rusia

Într-un interviu pentru Atlantic, Iermak a subliniat ferm poziția Kievului: „Niciun om întreg la minte nu ar semna azi un document prin care să cedeze teritorii. Cât timp Zelenski este președinte, nimeni să nu se aștepte să cedăm teritorii. Nu va semna așa ceva. Constituția interzice. Nimeni nu poate face asta, decât dacă vrea să se pună împotriva constituției Ucrainei și a poporului ucrainean”.

Noul plan de pace conține încă secțiuni necompletate, mai ales în privința eventualelor concesii teritoriale, care ar urma să fie discutate direct între Zelenski și Trump. Președintele ucrainean nu a anunțat încă momentul întâlnirii cu omologul său american.

Europenii avertizează: „Frontierele nu pot fi schimbate prin forță”

Ofertele americane privind recunoașterea anexărilor rusești au alarmat capitalele europene. Liderii din „coaliția celor dispuși” au transmis: „Am fost clari asupra principiului că frontierele nu pot fi schimbate prin forță. Acesta rămâne un principiu fundamental pentru stabilitatea și pacea în Europa și nu numai”.

O contrapropunere europeană la planul inițial de 28 de puncte nu includea nicio formă de recunoaștere a controlului rusesc asupra teritoriilor ucrainene. În document se arată că „chestiunile teritoriale vor fi discutate și soluționate după o încetare totală și necondiționată a focului”.

Până acum, atât SUA, cât și statele europene au refuzat constant să recunoască anexarea Crimeei de către Rusia în 2014. O schimbare oficială a poziției Washingtonului ar reprezenta o abatere majoră de la normele diplomatice internaționale.

Kremlinul insistă asupra integrării totale a regiunilor ocupate

În noua strategie de securitate publicată vineri, Kremlinul promite integrarea completă în sistemul rusesc a zonelor ocupate din Ucraina în următorul deceniu. Moscova și-a anunțat anexarea regiunilor Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie în septembrie 2022, deși nu a reușit niciodată să le controleze integral.

Aceste dezvăluiri amplifică temerile europene că Washingtonul ar putea încerca să forțeze Kievul să accepte un acord defavorabil doar pentru a obține încetarea conflictului.

Recent, convorbiri telefonice scurse în presă sugerează că Steve Witkoff le-ar fi oferit oficialilor ruși sfaturi privind modul în care pot câștiga bunăvoința Casei Albe, inclusiv despre ideea ca Ucraina să renunțe la Donețk. Experți în informații open-source cred că divulgarea a fost făcută de o agenție europeană pentru a expune legăturile tot mai strânse dintre consilierii lui Trump și Kremlinul rus.

