Melania Trump a făcut un pas neașteptat în lumea cinematografiei. Prima Doamnă a Statelor Unite a anunțat vineri, prin intermediul rețelelor sociale, lansarea documentarului biografic MELANIA, care va ajunge în cinematografe pe 30 ianuarie 2026. Totodată, ea și-a prezentat propria companie de producție, Muse Films.

Melania, în vârstă de 55 de ani, a publicat un clip de zece secunde în care prezintă lansarea în industria filmului. „PREZINTĂ: MUSE FILMS. Noua mea companie de producție”, a scris ea în descriere. „MELANIA, filmul, exclusiv în cinematografele din întreaga lume pe 30 ianuarie 2026”. Videoclipul include și logo-ul proiectului Amazon asociat documentarului.

Proiectul este în lucru din noiembrie 2024, iar detaliile sunt încă limitate. Într-un interviu acordat emisiunii Fox and Friends, Melania a oferit câteva informații despre ce vor putea vedea spectatorii: „[Este] viața de zi cu zi, ceea ce fac, ce fel de responsabilități am”. Ea a adăugat că filmul va surprinde „echipa de tranziție pentru mutarea la Casa Albă, împachetarea, biroul Primei Doamne și formarea echipei sale”.

Amazon descrie documentarul ca oferind „spectatorilor o privire fără precedent, din culise, asupra Primei Doamne Melania Trump”. Filmul va oferi o perspectivă unică asupra vieții Melaniei în perioada unei etape extrem de importante din viața ei.

Inspirația din spatele proiectului

Melania a dezvăluit că ideea documentarului a apărut după succesul memoriilor sale, lansate anul trecut. „Cartea a fost un succes imens și sunt foarte mândră și primesc atât de multe mesaje și scrisori [de la cititori] despre cât de mult le place cartea. Fanii ar dori să audă mai multe de la mine”, a spus ea. „Așa că am avut o idee să fac un film, să fac un film despre viața mea. Viața mea este incredibilă. Este incredibil de aglomerată. Și i-am spus agentului meu, știi, am această idee. Așa că te rog, știi, ieși și fă o înțelegere pentru mine”.

Documentarul MELANIA promite să ofere publicului o privire intimă și detaliată asupra vieții uneia dintre cele mai mediatizate Prime Doamne din istoria recentă a Statelor Unite.