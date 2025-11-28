Datorii de peste 10 milioane de euro pentru Piața Gorjului, administrată de firma unui personaj din sfera PNL. Administrația Ciucu girează contractul | Investigație

Peste 55 de milioane de lei – aceasta este valoarea prejudiciului acumulat în ultimii opt ani de firma Fresh Fish Daily SRL, societatea care gestionează Piața Gorjului. Deși contractul semnat în 2015, sub mandatul liberalului Rareș Mănescu, impunea o redevență lunară de minim 4.000 de euro, firma controlată de interlopul Valentin Rădulescu, alias „Vali Capone” a sistat complet plățile, arată un document al Administrației Comerciale Sector 6 obținut de „Adevărul”. În ciuda datoriilor colosale și a condițiilor insalubre, actuala administrație condusă de Ciprian Ciucu menține în vigoare acordul păgubos, valabil până în 2040.

Modelul de administrare a piețelor din Sectorul 6 ridică mari semne de întrebare. Primăria a cedat controlul comercial prin contracte pe termen lung, în schimbul unor redevențe modice. Cazul Pieței Gorjului reprezintă cel mai strident exemplu al acestui tipar. Printr-un contract încheiat la finele anului 2015 cu Administrația Piețelor din cadrul Primăriei Sectorului 6, societatea Fresh Fish Daily SRL a obținut dreptul de administrare până în anul 2040. Firma avea obligația de a vira lunar către bugetul local 49,19% din profitul net, dar nu mai puțin de 4.000 de euro plus TVA. La vremea respectivă, Primăria Sectorului 6 se afla sub conducerea liberalului Rareș Mănescu.

Cu toate acestea, un document oficial al Administrației Comerciale Sector 6, obținut de „Adevărul”, arată că operatorul nu a mai efectuat nicio plată în ultimii 8 ani. În această perioadă, Fresh Fish Daily SRL a acumulat datorii în valoare de peste 55 milioane de lei.

Situația debitelor Fresh Fish Daily SRL

O sumă fabuloasă pe care cu siguranță Fresh Fish Daily SRL nu o poate achita. Și asta nu este singura problemă. Piața arată deplorabil, tarabele sunt vechi, aleile sunt sparte, iar spațiile comerciale sunt practic niște maghernițe. Din cauza condițiilor insalubre, în anul 2023, Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a suspendat activitatea pieței pentru câteva zile.

„În unele dintre piețele verificate, cumpărăturile au devenit o cursă cu peripeții și obstacole, la finalul căreia te poți considera norocos dacă nu ai pățit nimic. Gropile de pe alei, aplecătorile ruginite și pline de crăpături, tarabele dezmembrate și mizeria, toate reprezintă un real pericol pentru cei ce doresc să își facă cumpărăturile cât mai aproape de ceea ce demult erau producătorii români. Înconjurați de bișnițarii anilor 2000, adevărații producători bat în retragere. Aflăm de la escrocul de tarabă că avem struguri de primăvară și mere de iarnă. Certificatele acestora fiind niște falsuri grosolane! Continuăm!”, a declarat Horia Constantinescu, președintele ANPC de la acea vreme, în urma verificărilor în Piața Gorjului.

Practic, Primăria Sectorului 6 avea toate motivele să încheie socotelile Fresh Fish Daily SRL. De altfel, contractul conține o clauză care permite administrației locale să rezilieze unilateral înțelegerea, dacă în termen de 60 zile nu sunt îndeplinite obligațiile de plată.

Ciucu: „Încerc să recuperez toate aceste piețe”

Contractul a rămas în picioare aproape miraculos, atât sub administrația lui Gabriel Mutu (PSD), cât și sub cea actuală, condusă de liberalul Ciprian Ciucu. Imediat după preluarea mandatului, Ciprian Ciucu s-a declarat nemulțumit de nivelul redevențelor plătite de către administratorii piețelor și a promis că acestea vor reveni în administrarea primăriei.

„Avem o problemă cu pieţele din Sectorul 6, au fost date pe 30 de ani de foştii primari şi aici vom intra în nişte clinciuri, pentru că încerc să recuperez aceste pieţe nu ştiu dacă voi reuşi, pentru că din punct de vedere juridic este destul de greu, dar vreau să încerc să încep această bătălie. Sunt concesionate pe perioade incredibil de mari, la preţuri de anii ’90 sau 2000. Pe piaţa Drumul Taberei luam undeva la 3.000 de euro pe lună, timp de ani de zile. E o glumă“, a declarat Ciucu, în aprilie 2022, într-o emisiune realizată de Ziarul Financiar.

Pasivitatea administrației capătă sens în contextul legăturilor dintre acționariatul firmei și scena politică locală. La momentul încheierii contractului, Fresh Fish Daily îi avea ca acționari pe Oana Georgian (50%), Violeta Romosan (45%) și Viky Mihaela Arambasa (5%). Oana Georgian este partenera de viață a lui Valentin Rădulescu, cunoscut și sub porecla de „Vali Capone”, un apropiat al lui Rareș Mănescu. Violeta Romosan este soția lui Emanuel Romosan, patronul firmei Prosal SA, societate abonată la rândul său la contracte cu Primăria Sectorului 6. A treia acționară, Viky Mihaela Arambasa, este sora Violetei Romosan. Ulterior, structura acționariatului s-a modificat, firma ajungând în proprietatea lui Vlad Alexandru Economu și a Mariei Marin.

Valentin Rădulescu, alias „Vali Capone”

Rădulescu „Capone”, numit conducerea Apa Nova

Presa a relatat că Valentin Rădulescu s-a numărat printre finanțatorii campaniei electorale a lui Ciprian Ciucu în anul 2020. Acesta din urmă a declarat la vremea respectivă că nu îl cunoaște pe Rădulescu, deși

„Un interlop (?) de care nu am auzit în viața mea mă «susține» pe mine. L-au inventat, l-au scos de undeva, nu știu, și l-au învățat să spună o poezie”, a susținut Ciucu.

Totuși, în anul 2022, Rădulescu a obținut, cu sprijinul PNL în Consiliul General, un mandat în Consiliul de Administrație al Apa Nova. Surse din cadrul companiei au precizat că Rădulescu nu a participat fizic la absolut nicio ședință a Consiliului de Administrație.

Contactat de „Adevărul”, primarul Ciprian Ciucu a precizat că există un litigiu pe rolul instanțelor între Primăria Sectorului 6 și Fresh Fish Daily SRL, subliniind că detalii suplimentare pot fi oferite de Biroul de presă. În aceste condiții, am transmis întrebările necesare către Biroul de presă, în speranța că vor oferi mai multe lămuriri:

Care este datoria la zi pe care Fresh Fish Daily SRL o înregistrează către Primăria Sectorului 6?

Care sunt motivele pentru care contractul pentru administrarea Pieței Gorjului, încheiat în anul 2015 cu Fresh Fish Daily SRL, nu a fost reziliat?

Care este obiectul litigiului dintre Primăria Sectorului 6 și Fresh Fish Daily SRL?