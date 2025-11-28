Un nou sondaj pentru Primăria Capitalei îl plasează pe Cătălin Drulă pe locul patru

Un sondaj CIRA, realizat la comanda candidatului independent Vlad Gheorghe, reconfirmă ultimul clasament anunțat înainte de debutul campaniei oficiale pentru Primăria Capitalei.

Candidatul independent la Primăria București Vlad Gheorghe a publicat vineri un nou sondaj, realizat de CIRA. Potrivit datelor, primul în intenția de vot este Daniel Băluță – 24% (PSD), urmat de Ciprian Ciucu – 21% (PNL) și Anca Alexandrescu – 19% (susținută de AUR) și Cătălin Drulă (USR) - 18%.

Cu câte 5 procente, apar doi candidați: Ana Ciceală (SENS) și cel care a publicat acest sondaj – Vlad Gheorghe (independent). În clasament apare și Virgil Alexandru Zidaru (Makaveli), având 3%, deși s-a retras în favoarea Ancăi Alexandrescu. Eugen Teodorovici, fost ministru PSD, este cotat la 2%, iar George Burcea (POT) și Gigi Nețoiu (independent) au câte 1%. 96% din respondenți au indicat un candidat.

Întrebați cine cred că va câștiga alegerile de pe 7 decembrie, 27% din respondenți au indicat Daniel Băluță, 23% au indicat Ciprian Ciucu, iar alți 18% au indicat Anca Alexandrescu, 15% sunt de părere că învingător va fi Cătălin Drulă.

Datele reconfirmă astfel clasamentul unui ultim sondaj publicat înainte de debutul oficial al campaniei electorale pentru Primăria Capitalei, candidatul USR fiind plasat pe locul patru, după candidatul susținut de AUR. Studiul a declanșat o serie de atacuri din partea candidatului și a partidului USR, care au acuzat că datele nu sunt reale și că PNL a amenințat cu astfel de studii.

Desființarea sectoarelor

Sondajul prezintă și opinia cu privire la desființarea sectoarelor, o temă folosită atât de Vlad Gheorghe, cât și de Cătălin Drulă: 52% sunt de acord, în timp ce 42% nu sunt de acord.

Întrebați dacă sunt mulțumiți de modul în care arată Capitala, doar 34% au răspuns pozitiv, 59% au indicat că nu sunt mulțumiți.

Vlad Gheorghe este fost eurodeputat USR. Acesta a demisionat din partid după un scandal cu conducerea. El și-a depus candidatura și la alegerile europarlamentare de pe 9 iunie, însă nu a reușit să obțină peste 5%, atât cât avea nevoie pentru a intra ca independent în Parlamentul European.

Sondajul a fost realizat în perioada 20-26 noiembrie și are 1.182 de respondenți, prin recrutare digitală aleatorie (online). Eroarea maximă, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,1%.

Potrivit termene.ro, citat de presshub, firma CIRA are același sediu cu Grupul de Studii Socio Comportamentale Avangarde SRL, firma de sondaje a lui Marius Pieleanu. Societatea este deținută de Vladimir Ionaș – 80% și de Marius Pieleanu, cu 20%.