Un incendiu de proporţii se manifestă, joi seară, la o staţie de sortare-reciclare deşeuri din apropierea municipiului Sibiu, fiind emis mesaj RO-Alert. Focul se manifestă pe 700 de metri pătraţi, cu degajări mari de fum.

„Pompierii sibieni intervin de urgenţă în localitatea Şura Mică pentru stingerea unui incendiu care se manifestă hala unui operator de sortare-reciclare deşeuri”, anunţă, joi seară, ISU Sibiu.

În urma recunoaşterii efectuate de pompieri la faţa locului, incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 700 mp.

1/3 Incendiu Sibiu (3) jpeg Foto: ISU Sibiu

„Din cauza degajărilor mari de fum, s-a transmis mesaj de avertizare Ro-Alert pentru locuitorii din zonă”, au precizat pompierii.

Forţele de intervenţie sunt suplimentate cu încă o autospecială de stingere, o autospecială CBRN, precum şi două autospeciale de stingere şi o autospecială cu roboţi din cadrul ISU Alba.

Se lucrează pentru luminare extinderii incendiului şi pentru localizare

Din cauza cantității foarte mari de deșeuri forțele de intervenție sunt suplimentate cu încă două autospeciale de stingere din cadrul ISU Brașov.