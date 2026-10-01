 Moțiune internațională pe tema Tezaurului aflat la Moscova. „Returnarea servește unui interes european mai larg” | adevarul.ro
search
Joi, 1 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Moțiune internațională pe tema Tezaurului aflat la Moscova. „Returnarea servește unui interes european mai larg”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Deputatul USR Iulian Bulai a inițiat la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) o moțiune pentru o rezoluție pe restituirea tezaurului României confiscat de către Moscova.

Obiect Tezaur
Obiect din Tezaurului României la Moscova Foto: BNR

Deputatul USR Iulian Bulai, președinte al grupului ALDE din Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), a prezentat la APCE, în luna iunie, o moțiune pentru o rezoluție pe Restituirea tezaurului României confiscat de către Moscova. Biroul APCE a propus, săptămâna aceasta, redactarea unui raport, sens în care va fi numit un raportor în luna decembrie.

La acțiunea deputatului USR Iulian Bulai au contribuit și parlamentarele USR Oana Murariu și Simona Spătaru. Ulterior, documentul a fost semnat și de alți parlamentari din delegația română la APCE, precum și de parlamentari din alte țări europene.

Moțiunea face referire la problema nerezolvată a Tezaurului României, trimis la Moscova pentru a fi păstrat în siguranță în timpul primului Război Mondial. Doar rezervele de aur depuse de Banca Națională a României la Moscova în perioada decembrie 1916 – iulie 1917 au o valoare brută, în prezent, de peste 11,4 miliarde de euro. Lor li se adaugă bijuterii regale, precum și obiecte culturale, de arhivă și de patrimoniu cu o valoare istorică, culturală și numismatică inestimabilă.

Moțiunea arată că eforturile diplomatice bilaterale anterioare s-au dovedit insuficiente și că prezintă o importanță deosebită ca APCE să examineze această problemă.

„Returnarea Tezaurului României servește unui interes european mai larg de consolidare a dreptului internațional și de rezistență în fața normalizării impunității. Prin urmare, Adunarea ar trebui să solicite explorarea tuturor mecanismelor financiare și juridice viabile, inclusiv potențiala utilizare a activelor suverane rusești înghețate, pentru a asigura returnarea integrală sau compensarea valorii echivalente a Tezaurului românesc sechestrat, se arată în moțiunea pentru rezoluție inițiată de deputatul USR Iulian Bulai.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Premierul calamitate”. Rareș Bogdan, atac fără precedent la adresa șefului său de partid, Ilie Bolojan
digi24.ro
image
Un adolescent de 14 ani din Muntenegru a prins un pește de 10,6 kilograme și 90 de centimetri lungime în șapte minute
stirileprotv.ro
image
După ce ani întregi au folosit sperietoarea „vin rușii”, un lider USR a fost săltat de procurorii DIICOT pentru că ar fi făcut comerț ilegal cu Belarus, satelitul Rusiei
gandul.ro
image
ȘOCANT! Era pe patul de spital, între viață și moarte. Astăzi își ține fetița în brațe, cu inima altcuiva
mediafax.ro
image
Cazul Halep – AnimaWings. Ambasadoarea Simona Halep poate nu e vinovată că a semnat, dar devine complice dacă tace!
fanatik.ro
image
CTP decriptează arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „Convergență tacită PSD-AUR. Simion îl disprețuiește pe Georgescu, îl consideră nebun”
libertatea.ro
image
O susținătoare de-ale lui Georgescu, care amenința că va sări DIICOT în aer, a fost săltată de polițiști și a ajuns la Obregia
digi24.ro
image
Cursă ca în filme pentru „recuperarea” lui Cristiano Ronaldo » Selecționerul și președintele au gonit pe străzile din Copenhaga
gsp.ro
image
Cosmin Bodea a făcut infarct
digisport.ro
image
Lovitură pentru soacra „Dalidei” din Las Fierbinți. Șase proprietăți au ajuns la licitație după condamnarea pentru fraudă
click.ro
image
A cumpărat de la second-hand cu mărunțiș o hârtie rulată. Era de fapt o copie a Declarației de Independență și a vândut-o cu 477.650 $
antena3.ro
image
Misterul AnimaWings. Cum a ajuns o companie care plănuia să îşi dubleze veniturile în acest an la a-şi cere insolvenţa?
zf.ro
image
EXPERIMENT. Cât timp economisesc şoferii după ce s-a deschis Centura Comarnic
observatornews.ro
image
Aurelia, o angajată Selgros, a murit la locul de muncă. ULTIMELE cuvinte ale femeii de 58 de ani
cancan.ro
image
Bolojan anunță că pensiile se indexează sigur. Vestea rea: Crește vârsta de pensionare pentru unii români
newsweek.ro
image
Iubirea a transformat-o pe Simona Halep: „Sunt mult mai deschisă, accept căldura oamenilor”
prosport.ro
image
Elevii au liber luni, 5 octombrie. De ce nu se fac cursuri și ce semnificație are această zi
playtech.ro
image
Doliu în fotbalul românesc! Fostul mare conducător a murit chiar de ziua lui
fanatik.ro
image
Fundătura Rusiei din Ucraina, după 1.679 de zile de război: Vladimir Putin mai are doar 2 opțiuni pe masă
ziare.com
image
S-a aflat motivul pentru care și-a omorât prietenul din copilărie. L-a împușcat în fața casei
digisport.ro
image
Drama neștiută din viața lui Gabi Torje: tatăl său a făcut preinfarct chiar în timpul unui meci
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini dureroase de la înmormântarea lui Gheorghe Moldovan. Mesajul de ADIO lăsat pentru fetiţe şi soţie
romaniatv.net
image
Ilie Bolojan, citat oficial la DNA. Premierul interimar trebuie să dea explicații
mediaflux.ro
image
Business-ul românesc care a intrat pe piața din Polonia » Cât am plătit pe un produs cumpărat cu 2 lei la București
gsp.ro
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român
actualitate.net
image
Cauza morții premature a jurnalistului Patrick André de Hillerin. Avea 52 de ani
actualitate.net
image
Tragedie în Galați! Patru persoane, printre care și o minoră, au murit după ce mașina lor a fost spulberată de un tren
click.ro
image
Cine este pilotul care a evitat o posibilă tragedie la bordul unui avion Flydubai. A fost atacat de copilot
click.ro
image
Ce soție de milionar a pus la bătaie o geantă de 150.000 de euro pentru campania lui Codin Maticiuc? Emily Burghelea a sărit și ea în ajutor
click.ro
FotoJet Lady Worsley jpg
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal
okmagazine.ro
sharon stone sydney sweeney GettyImages (2) jpg
A renunțat la sex una dintre cele mai sexy actrițe ale tuturor timpurilor? ”Este fantastic să fii single!”
okmagazine.ro
Moartea lui Vitellius, pictură de Gustave Housez, din 1847
De ce erau asasinați împărații romani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Ileana Sărăroiu ar fi împlinit 90 de ani. A fost îngropată de vie? Gheorghe Turda: „Bârfe de babe de la poarta cimitirului”
image
Tragedie în Galați! Patru persoane, printre care și o minoră, au murit după ce mașina lor a fost spulberată de un tren

OK! Magazine

image
Sydney Sweeney, noua Pamela Anderson! Costum roșu minuscul și escapadă fierbinte pentru blonda momentului