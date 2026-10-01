Moțiune internațională pe tema Tezaurului aflat la Moscova. „Returnarea servește unui interes european mai larg”

Deputatul USR Iulian Bulai a inițiat la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) o moțiune pentru o rezoluție pe restituirea tezaurului României confiscat de către Moscova.

Obiect din Tezaurului României la Moscova Foto: BNR

Deputatul USR Iulian Bulai, președinte al grupului ALDE din Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), a prezentat la APCE, în luna iunie, o moțiune pentru o rezoluție pe Restituirea tezaurului României confiscat de către Moscova. Biroul APCE a propus, săptămâna aceasta, redactarea unui raport, sens în care va fi numit un raportor în luna decembrie.

La acțiunea deputatului USR Iulian Bulai au contribuit și parlamentarele USR Oana Murariu și Simona Spătaru. Ulterior, documentul a fost semnat și de alți parlamentari din delegația română la APCE, precum și de parlamentari din alte țări europene.

Moțiunea face referire la problema nerezolvată a Tezaurului României, trimis la Moscova pentru a fi păstrat în siguranță în timpul primului Război Mondial. Doar rezervele de aur depuse de Banca Națională a României la Moscova în perioada decembrie 1916 – iulie 1917 au o valoare brută, în prezent, de peste 11,4 miliarde de euro. Lor li se adaugă bijuterii regale, precum și obiecte culturale, de arhivă și de patrimoniu cu o valoare istorică, culturală și numismatică inestimabilă.

Moțiunea arată că eforturile diplomatice bilaterale anterioare s-au dovedit insuficiente și că prezintă o importanță deosebită ca APCE să examineze această problemă.

„Returnarea Tezaurului României servește unui interes european mai larg de consolidare a dreptului internațional și de rezistență în fața normalizării impunității. Prin urmare, Adunarea ar trebui să solicite explorarea tuturor mecanismelor financiare și juridice viabile, inclusiv potențiala utilizare a activelor suverane rusești înghețate, pentru a asigura returnarea integrală sau compensarea valorii echivalente a Tezaurului românesc sechestrat”, se arată în moțiunea pentru rezoluție inițiată de deputatul USR Iulian Bulai.