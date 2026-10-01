Hagi nu mai spune că vrea să câștige grupa: „Am spus-o înainte de pomană”

Cu o zi înaintea meciului cu Polonia, de la Varșovia, selecţionerul Gheorghe Hagi a declarat că principala problemă asupra căreia s-a lucrat în ultimele zile este faza defensivă. Cele două echipe au avut un start ratat în noua ediție a Ligii Națiunilor. Polonia a remizat, 0-0, cu Bosnia şi Herţegovina, iar în partida următoare a pierdut, 1-3, în Suedia. România s-a înclinat cu 1-2 în faţa Suediei şi cu 2-4 în faţa Bosniei-Herţegovina.

La sosirea în Polonia Gheorghe Hagi a acordat autografe fanilor strânși în fața hotelului Foto: Sportpictures

„Regele” a spus că România şi Polonia sunt „două echipe rănite": „În primul rând, nu ne-am calificat la Mondiale. Apoi nu am început bine Liga Naţiunilor. Cred că sunt motive destul de importante pentru ca, în meciul de mâine, ambele să îşi dorească să câştige. Va fi un meci frumos. Eu cred că suntem pregătiţi să facem un meci complet pentru a încerca să plecăm cu o victorie. Cred că şi noi, şi ei ne gândim la acelaşi lucru".

Hagi a mărturisit că rămâne încrezător în potenţialul echipei naţionale: „Mie îmi place să fiu încrezător şi să muncesc foarte mult. Ştiu că echipa României are foarte mult de muncă. Nu este nici cea mai bună din Europa, dar orice se poate împlini dacă munceşti, ai perspective foarte bune. Sunt perspective bune pentru că am marcat la fiecare meci, dar, din păcate, am şi primit goluri la fiecare meci. Aici trebuie să lucrăm, asta am lucrat în ultimele două zile şi sper să o facem din ce în ce mai bine".

Selecţionerul a explicat încă o dată că îşi doreşte să îi vadă pe toţi jucătorii convocaţi în cele patru meciuri programate în această perioadă: „Am adus câte trei jucători pe post. Am schimbat şi am recunoscut că a fost clar vina mea. Acum voi continua pe acest drum. În aceste patru meciuri e clar că trebuie să îi văd pe toţi jucătorii. Eu i-am adus şi eu trebuie să îi văd. Îmi pare rău de Opruţ că nu e cu noi, dar sper să îi găsesc spaţiu şi lui la următorul meci. Cam ăsta este unul dintre obiectivele mele. Eu sunt un antrenor nou la echipa naţională şi vreau să văd potenţialul echipei mele".

Hagi a precizat că portarul Ionuţ Radu are o problemă la umăr şi a indicat că Otto Hindrich va apăra în partida cu Polonia: „Ionuţ Radu a fost cu noi de la început. Știam care e situaţia. Acum are o jenă la umăr şi vom vedea care dintre ei va apăra. Mâine, da, va apăra Otto."

Întrebat dacă rezultatul partidei de la Varşovia ar putea decide soarta unuia dintre cei doi selecţioneri, Hagi a subliniat că situaţia sa este diferită, deoarece se află la începutul mandatului la echipa naţională: „Diferenţa este că eu sunt nou... Nu se ştie niciodată. Nici în viaţă nu ştii ce va fi mâine. Eu, ca persoană, ştiu unde trebuie să ajung. Știu drumul meu, ştiu că e vorba de multă muncă. Nu m-am născut cel mai bun, dar pot să devin cel mai bun. Asta ştiu. Asta este filozofia mea, cu ea merg mai departe, voi munci în direcţia asta şi sper că şi selecţionerul României să facă România să joace un fotbal cât mai bun. Şi nu mai spun că vreau să câştig grupa, pentru că am spus-o înainte şi am spus-o de pomană. Acum o luăm cu fiecare meci în parte, am învăţat ceva".

Trebuie spus că reprezentativa pregătită de Jan Urban a avut un debut slab în Liga Națiunilor, făcând 0-0 cu Bosnia, acasă, iar apoi pierzând, 1-3, în fața Suediei. Aceste rezultate au stârnit nemulțumirea fanilor, iar potrivit Sport.pl meciul cu România i-ar putea fi fatal selecționerului. Un eșec l-ar aduce pe Jerzy Brzczek, antrenorul echipei de tineret a Poloniei, în poziția de favorit pentru a prelua prima echipă a țării aflate la nordul României.

Selecţionerul a vorbit şi despre situaţia lui Luis Munteanu, accidentat la antrenamentul de miercuri: „Louis Munteanu a avut ghinion ieri. A vrut să şuteze, a alunecat piciorul şi a făcut entorsă. Acum vom vedea cât de grav este. Era bine cu doi atacanţi, că mai puteam să îi schimb. Acum am rămas cu Bîrligea, iar în spatele lui este Tănase, care mai poate face ceva. Eu cam aşa o văd."

Echipa României va disputa, astăzi (vineri, 2 octombrie), la 21.45 (ora României), la Varşovia, meciul cu Polonia din noua ediţie a Ligii Naţiunilor, contra Poloniei. Un egal sau un eșec n-ar cădea deloc bine. În primul rând, un rezultat negativ ar compromite șansele ca România să se claseze pe primele două locuri în grupa din Liga Națiunilor. Totodată, ar face ca naționala noastră să ajungă în urna a treia valorică la tragerea la sorți pentru preliminariile Campionatului European din 2028. Ceea ce ar complica misiunea acesteia, respectiv șansele sale de a se califica din nou la turneul final.

Liga Națiunilor

Divizia B - Grupa 4

Meciuri disputate

Etapa 1

25 septembrie 2026

Suedia – România...................... 2-1

Polonia – Bosnia-Herțegovina....0-0

Etapa a 2-a

28 septembrie 2026

România – Bosnia-Herțegovina....2-4

Suedia – Polonia.........................3-1

Clasament

1. Suedia......................... 6 puncte (+3)

2. Bosnia-Herțegovina.... 4 puncte (+2)

3. Polonia..........................1 punct (-2)

4. România........................0 puncte (-3)

Următoarele partide

Etapa a 3-a

Vineri, 2 octombrie 2026

Polonia – România.....................21.45

Bosnia-Herțegovina – Suedia.....21.45