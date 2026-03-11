Video Incendiu la o fabrică de polistiren din Arad. A fost emis mesaj RO-Alert din cauza fumului dens

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri la o societate comercială din zona industrială Aradul Nou, pe drumul spre Zădăreni, în municipiul Arad. Focul se manifestă generalizat și produce degajări mari de fum, notează Glasul Aradului.

→ Imaginea 1/4: FOTO: Glasul Aradului

La fața locului au intervenit inițial pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad cu trei autospeciale de stingere și două ambulanțe SMURD.

Ulterior, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad, la locul incendiului acționează șase autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD, un echipaj de descarcerare și o autoscară.

În sprijinul pompierilor arădeni intervin și echipaje ale Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș, cu două autospeciale de stingere.

Incendiul se manifestă la o fabrică de polistiren din municipiu, iar din cauza cantității semnificative de fum degajat autoritățile au transmis un mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT pentru persoanele aflate în apropierea locului intervenției.

Intervenția este în desfășurare, iar pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului.