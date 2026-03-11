Video Incendiu la o fabrică de polistiren din Arad. A fost emis mesaj RO-Alert din cauza fumului dens0
Un incendiu puternic a izbucnit miercuri la o societate comercială din zona industrială Aradul Nou, pe drumul spre Zădăreni, în municipiul Arad. Focul se manifestă generalizat și produce degajări mari de fum, notează Glasul Aradului.
La fața locului au intervenit inițial pompierii militari din cadrul Detașamentului Arad cu trei autospeciale de stingere și două ambulanțe SMURD.
Ulterior, dispozitivul de intervenție a fost suplimentat. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arad, la locul incendiului acționează șase autospeciale de stingere, o ambulanță SMURD, un echipaj de descarcerare și o autoscară.
În sprijinul pompierilor arădeni intervin și echipaje ale Inspectoratul pentru Situații de Urgență Timiș, cu două autospeciale de stingere.
Incendiul se manifestă la o fabrică de polistiren din municipiu, iar din cauza cantității semnificative de fum degajat autoritățile au transmis un mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT pentru persoanele aflate în apropierea locului intervenției.
Intervenția este în desfășurare, iar pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului.