„S-a catapultat, dar nu a supraviețuit”. Cine era căpitanul ucrainean de 25 de ani care a murit după ce MiG-29-ul său a fost lovit de o rachetă rusă

Forțele Aeriene Ucrainene au anunțat joi, 1 octombrie, pierderea unui avion de vânătoare MiG-29 și a pilotului de 25 de ani aflat la bord. Aeronava a fost lovită de o rachetă în timpul unei misiuni de luptă desfășurate pe frontul din Ucraina.

Căpitanul Marat Mambetov, comandantul Brigăzii 40 de Aviație Tactică „Fantoma Kievului” Foto: Forțele Aeriene Ucrainene

Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, pilotul efectua o misiune în timpul căreia ataca poziții ale forțelor ruse cu rachete și bombe.

„Un alt apărător ucrainean a fost ucis în luptă pe 1 octombrie 2026. La bordul unui avion de vânătoare MiG-29, acesta efectua atacuri cu rachete și bombe împotriva ocupanților ruși pe un sector al frontului”, au transmis Forțele Aeriene Ucrainene.

Pilotul decedat a fost identificat drept Marat Mambetov, în vârstă de 25 de ani, căpitan și comandant de zbor în cadrul Brigăzii 40 de Aviație Tactică, unitate cunoscută sub supranumele „Fantomele din Kiev”.

În timpul misiunii, aeronava a fost lovită de o rachetă inamică. Pilotul a încercat să se salveze folosind sistemul de catapultare, însă nu a supraviețuit.

„În timpul unei misiuni de luptă, aeronava a fost lovită de o rachetă inamică. Pilotul s-a catapultat, dar, din păcate, nu a supraviețuit. Transmitem sincere condoleanțe familiei și celor apropiați lui Marat. El a apărat Ucraina până la ultima suflare”, au transmis Forțele Aeriene ale Ucrainei.



