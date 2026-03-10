search
Marți, 10 Martie 2026
Incendiu la o hală din Carei, pe o suprafață de aproximativ 200 mp. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale

Pompierii intervin, marți dimineață, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o hală din municipiul Carei, județul Satu Mare. Focul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Până în prezent, nu au fost raportate victime.

Până în prezent, nu au fost raportate victime. FOTO: presasm.ro
Până în prezent, nu au fost raportate victime. FOTO: presasm.ro

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Satu Mare, alarma a fost dată în jurul orei 05:10, când pompierii au fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu la o hală situată pe strada Tireamului din Carei.

La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Carei, cu două autospeciale de stingere și un echipaj EPA, în total 10 cadre militare. Pentru suplimentarea forțelor de intervenție a fost trimisă și o autospecială de stingere de la Detașamentul de Pompieri Satu Mare.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta în interiorul halei, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați. Pompierii au acționat pentru localizarea și limitarea focului, astfel încât acesta să nu se extindă la alte spații sau construcții din apropiere.

Intervenția este în desfășurare. Echipajele depun eforturi pentru lichidarea incendiului și înlăturarea efectelor produse.

Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției și efectuarea cercetărilor de specialitate.

Satu Mare

