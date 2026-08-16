Un incendiu puternic a izbucnit în după-amiaza dilei de duminică, 16 august, la o hală de sortare a deșeurilor din localitatea Leț, județul Covasna. Focul se manifestă violent pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați și s-a extins la deșeurile depozitate în exteriorul clădirii.

Alarma a fost dată în jurul orei 15:00, prin mai multe apeluri efectuate de participanți la trafic care au observat fumul dens degajat de incendiu, potrivit We Radio Sfântu Gheorghe

Primele date arată că flăcările au cuprins întreaga hală de sortare, iar în afara acesteia ard deșeuri depozitate pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați, potrivit potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Covasna.

Pentru limitarea și stingerea incendiului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară și un echipaj SMURD din cadrul ISU Covasna.

Deocamdată, nu au fost raportate victime.

În zonă sunt degajări mari de fum, însă autoritățile precizează că, până în prezent, traficul rutier din zonă nu este afectat. .

Dată fiind amploarea intervenției, forțele de la fața locului au fost suplimentate cu două autospeciale de stingere din cadrul ISU Brașov.

Pompierii continuă operațiunile de localizare și lichidare a incendiului, intervenția fiind în desfășurare iar cauza izbucnirii focului urmează să fie stabilită după finalizarea misiunii de stingere.

Amintim că, în noaptea de joi spre vineri, un incendiu violent, cu degajări importante de fum, s-a produs la o hală de pe strada Marginei, în Sectorul 1 al Bucureștiului, în zona Chitila.