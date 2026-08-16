 Incendiu de proporții la o stație de sortare a deșeurilor din Covasna. Flăcările au cuprins o hală de 1.000 de metri pătrați și s-au extins | adevarul.ro
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Video Incendiu de proporții la o stație de sortare a deșeurilor din Covasna. Flăcările au cuprins o hală de 1.000 de metri pătrați și s-au extins

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Un incendiu puternic a izbucnit în după-amiaza dilei de duminică, 16 august, la o hală de sortare a deșeurilor din localitatea Leț, județul Covasna. Focul se manifestă violent pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați și s-a extins la deșeurile depozitate în exteriorul clădirii.

Alarma a fost dată în jurul orei 15:00, prin mai multe apeluri efectuate de participanți la trafic care au observat fumul dens degajat de incendiu, potrivit We Radio Sfântu Gheorghe

Primele date arată că flăcările au cuprins întreaga hală de sortare, iar în afara acesteia ard deșeuri depozitate pe o suprafață de aproximativ 400 de metri pătrați, potrivit potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Covasna.

Pentru limitarea și stingerea incendiului au fost mobilizate cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară și un echipaj SMURD din cadrul ISU Covasna.

ISU Covasna intervine pentru stingerea incendiului. FOTO capturp video FB Covasna 45
ISU Covasna intervine pentru stingerea incendiului. FOTO capturp video FB Covasna 45

Deocamdată, nu au fost raportate victime.

În zonă sunt degajări mari de fum, însă autoritățile precizează că, până în prezent, traficul rutier din zonă nu este afectat. .

Incendiul s-a extins și la deșeurile din exterior. FOTO ISU Covasna
Incendiul s-a extins și la deșeurile din exterior. FOTO ISU Covasna

Dată fiind amploarea intervenției, forțele de la fața locului au fost suplimentate cu două autospeciale de stingere din cadrul ISU Brașov.

Pompierii continuă operațiunile de localizare și lichidare a incendiului, intervenția fiind în desfășurare iar cauza izbucnirii focului urmează să fie stabilită după finalizarea misiunii de stingere.

Amintim că, în noaptea de joi spre vineri, un incendiu violent, cu degajări importante de fum, s-a produs  la o hală de pe strada Marginei, în Sectorul 1 al Bucureștiului, în zona Chitila.

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