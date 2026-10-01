După un an aproape pierdut, economia României ar putea reveni în 2027. Ce arată prognoza

Economia României ar urma să treacă printr-o perioadă de revenire în 2027, când Produsul Intern Brut este estimat să crească cu 2,5%, după un avans de doar 0,2% în acest an, potrivit unei prognoze realizate de ICAP CRIF pe baza datelor Eurostat. Evoluția estimată vine în contextul măsurilor de consolidare fiscală și al reducerii treptate a presiunilor inflaționiste.

Inflația s-ar putea înjumătăți anul viitor Foto: arhivă

Pentru 2026, economia este așteptată să aibă una dintre cele mai slabe evoluții din ultimii ani, cu o creștere estimată la doar 0,2%. Potrivit Simone Mirani, Managing Director CRIF Ratings (agenție de rating de credit autorizată în Europa sub reglementarea ESMA), încetinirea este determinată în principal de măsurile de consolidare fiscală și de presiunile inflaționiste persistente, care afectează cererea internă.

„România traversează o etapă de ajustare macroeconomică, cu o creștere a PIB-ului estimată la 0,7% în 2026, sub media UE-27. Această încetinire reflectă, în principal, măsurile de consolidare fiscală și presiunile inflaționiste persistente, factori care afectează cererea internă și limitează dinamica economică pe termen scurt. În pofida unei creșteri mai temperate pe termen scurt, se preconizează că aceste ajustări vor consolida stabilitatea macroeconomică și vor susține o redresare graduală, ritmul de creștere a PIB-ului urmând să accelereze la 2,5% în 2027”, a explicat Simone Mirani.

Inflația ar urma să încetinească în 2027

Inflația este estimată la 7,2% pentru întreg anul 2026, urmând să coboare la 3,9% în 2027, potrivit aceleiași prognoze. Scăderea ar marca o temperare semnificativă a ritmului de creștere a prețurilor, fără ca aceasta să însemne însă o reducere efectivă a prețurilor.

Theodoros Polydoros, Director Executiv al ICAP CRIF, spune că efectele măsurilor de reducere a deficitului bugetar ar putea deveni mai vizibile anul viitor, inclusiv pentru consumatori și companii.

„Modele economice de analiză statistică ne dau posibilitatea să estimăm că eforturile din 2026 de scădere a deficitului bugetar vor începe să dea rezultate în 2027, rezultate care să poată fi percepute și la nivelul consumatorilor și al pieței, nu doar din perspectivă macroeconomică. Prețurile nu vor scădea, ci viteza lor de creștere se va diminua”, a explicat Polydoros.

Redresarea economiei va depinde însă și de evoluția politicilor fiscale și economice, precum și de capacitatea autorităților de a menține ajustările bugetare fără să afecteze suplimentar cererea internă.