 Fructul rar din Dobrogea care seamănă cu mărul și cu curmalul. Rețeta de compot a călugărului de la Mănăstirea Dervent: „Când se coace și se zbârcește, devine dulce” | adevarul.ro
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Fructul rar din Dobrogea care seamănă cu mărul și cu curmalul. Rețeta de compot a călugărului de la Mănăstirea Dervent: „Când se coace și se zbârcește, devine dulce”

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Un fruct rar întâlnit în Dobrogea, care are gust crocant și amintește de măr atunci când este verde, iar după coacere devine dulce, asemănător curmalului, poate fi transformat într-un compot aromat pentru iarnă. Călugărul Efrem Băndărică de la Mănăstirea Dervent din județul Constanța explică ce este jujuba, cunoscută și drept „măslin dobrogean”. El oferă rețeta unui compot de toamnă în care fructul este combinat cu prune, pere și struguri.

Compot de toamnă în care jujubele sunt combinate cu mai multe fructe
Compot de toamnă în care jujubele sunt combinate cu mai multe fructe Foto: Efrem Băndărică/FB

„Măslinul dobrogean (Ziziphus jujuba) este de fapt jujuba, curmalul chinezesc, un fruct care în Dobrogea apare și în forme sălbatice. Când este verde are gust crocant, asemănător cu mărul, când se coace și se zbârcește, devine dulce și amintește de curmal”, susține călugărul Efrem Băndărică de la Mănăstirea Dervent.

Jujuba, fructul cunoscut drept „măslin dobrogean”
Jujuba, fructul cunoscut drept „măslin dobrogean” Foto: Efrem Băndărică/FB

Potrivit acestuia, fructul poate fi consumat în mai multe feluri, inclusiv proaspăt sau uscat, dar poate fi folosit și pentru prepararea dulcețurilor, compotului, jeleului, sucului, oțetului sau ceaiului.

Deși poartă denumirea populară de „măslin”, planta nu face parte din familia măslinului, ci din familia Rhamnaceae. Este originară din China și ar fi fost introdusă pe teritoriul Dobrogei cel mai probabil în timpul Imperiului Roman.

Jujuba, fructul cunoscut drept „măslin dobrogean”
Jujuba, fructul cunoscut drept „măslin dobrogean” Foto: Efrem Băndărică/FB

Fructul își schimbă aspectul și gustul pe măsură ce se maturizează. Când este verde, are o textură crocantă și un gust asemănător mărului. După coacere, fructul începe să se zbârcească, iar gustul devine mult mai dulce, amintind de curmal.

Rețeta de compot asortat de toamnă cu jujube dobrogene

Pentru un borcan de cinci litri, călugărul bucătar Efrem Băndărică de la Mănăstirea Dervent propune o rețetă de compot de toamnă în care jujubele sunt combinate cu mai multe fructe de sezon.

Călugărul bucătar Efrem Băndărică
Călugărul bucătar Efrem Băndărică Foto: FB
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Ingrediente: Pentru un borcan de 5 litri sunt necesare: 1,2 kilograme de prune; 1 kilogram de pere; 500 de grame de struguri fără sâmburi; 200-250 de grame de jujube; 350-400 de grame de zahăr; aproximativ 2 litri de apă, în funcție de cât încape între fructe.

Cum se pregătesc fructele

Prunele se spală, se curăță și se scot sâmburii. Dacă sunt mari, pot fi tăiate în jumătăți. Perele se curăță de coajă, se îndepărtează cotorul și se taie în felii. Pentru ca acestea să nu se înnegrească, pot fi ținute câteva minute în apă cu puțină zeamă de lămâie.

Strugurii se spală și se desprind boabele de pe ciorchine. Pentru compot sunt recomandate soiurile fără sâmburi.

Compot de toamnă în care jujubele sunt combinate cu mai multe fructe
Compot de toamnă în care jujubele sunt combinate cu mai multe fructe Foto: Efrem Băndărică/FB

Jujubele se spală bine. Pentru această rețetă nu este necesară îndepărtarea sâmburilor, fructele fiind puse întregi în borcan. Într-un borcan sterilizat se pune mai întâi o parte din prune. Se adaugă apoi perele și se presară printre ele boabele de struguri.

Se continuă așezarea fructelor până aproape de partea superioară a borcanului. La final se pune un singur strat de jujube, astfel încât fructele să rămână vizibile. Fructele nu trebuie îndesate cu forța. Este important să rămână suficient spațiu între ele pentru ca siropul să poată pătrunde, susține Efrem Băndărică.

Cum se prepară siropul

Pentru un compot moderat de dulce se folosesc aproximativ 250 de grame de zahăr la 2 litri de apă. Apa și zahărul se pun pe foc și se lasă până când zahărul s-a dizolvat complet. Nu este nevoie ca siropul să fiarbă timp îndelungat.

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Compot de toamnă în care jujubele sunt combinate cu mai multe fructe
Compot de toamnă în care jujubele sunt combinate cu mai multe fructe Foto: Efrem Băndărică/FB

Siropul fierbinte se toarnă încet peste fructele din borcan, până când acestea sunt acoperite. Sub capac trebuie lăsat un spațiu liber de aproximativ 2-3 centimetri. Borcanul se închide imediat cu un capac nou.

Cum se conservă compotul pentru iarnă

Pentru conservare, borcanul se pune într-un vas mare, pe fundul căruia a fost așezat în prealabil un prosop. Se adaugă apă până aproape de nivelul fructelor din borcan.

După ce apa ajunge la aproximativ 80-85 de grade Celsius, temperatura se menține timp de circa 30 de minute, pentru un borcan de 5 litri.

La final, borcanul se scoate cu grijă și se verifică dacă este bine închis capacul. Pentru răcire lentă, acesta se învelește într-o pătură și se lasă până când ajunge la temperatura camerei.

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