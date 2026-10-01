 Laura Vicol, din nou în vizorul DIICOT pentru dosarul Nordis. Procurorii o acuză că ar fi ascuns milioane de lei în declarațiile de avere | adevarul.ro
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Laura Vicol, din nou în vizorul DIICOT pentru dosarul Nordis. Procurorii o acuză că ar fi ascuns milioane de lei în declarațiile de avere

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DIICOT a extins urmărirea penală față de Laura Vicol în dosarul Nordis. Fosta deputată este cercetată pentru fals în declarații în formă continuată, spălarea banilor în formă continuată și complicitate la înșelăciune, potrivit procurorilor.

Laura Vicol 5 februarie 2024 Foto Inquam Photos Octav Ganea (1) jpg
Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Noua măsură a fost dispusă la 30 septembrie 2026 și vizează, printre altele, perioada în care Laura Vicol a fost deputat, între 2020 și 2025. Anchetatorii susțin că aceasta nu ar fi menționat în declarațiile de avere anumite venituri, datorii, împrumuturi, cadouri și alte avantaje.

Potrivit DIICOT, procurorii au identificat venituri de peste 15,6 milioane de lei, provenite din salarii, dividende și restituiri de împrumuturi, care nu ar fi fost trecute în declarațiile de avere.

Anchetatorii mai indică un împrumut de 910.000 de lei, împrumuturi contractate de 241.000 de lei și 35.000 de dolari, precum și cadouri, servicii și alte avantaje în valoare de peste 300.000 de lei, despre care susțin că nu au fost declarate.

Un alt element al anchetei este un presupus împrumut fictiv de 150.000 de euro și 1,774 milioane de lei, ulterior modificat la 1,124 milioane de lei. DIICOT susține că, în baza acestui titlu, Vicol ar fi încasat ulterior 1,595 milioane de lei, sub justificarea restituirii împrumutului, pentru a ascunde proveniența banilor.

Procurorii susțin că, între 2019 și 2025, deși nu avea o funcție oficială în una dintre firmele cercetate, Laura Vicol i-ar fi sprijinit pe trei inculpați într-o presupusă înșelăciune privind apartamente de vacanță din Mamaia și Sinaia.

Este vorba despre promisiuni de vânzare și un contract pentru imobile care, potrivit anchetatorilor, fie nu au fost predate, fie nu au fost construite. Prejudiciul reclamat de o persoană vătămată depășește 122.000 de euro.

Dosarul Nordis vizează mai multe infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, delapidarea cu consecințe deosebit de grave, spălarea banilor, evaziunea fiscală și înșelăciunea. Toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de drepturile prevăzute de lege.

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