Autoritățile au transmis că, miercuri, 30 septembrie, pompierii, piloții și celelalte echipe implicate continuă intervenția pentru limitarea incendiului din Parcul Național Domogled-Valea Cernei, în special în zonele din apropierea orașului Băile Herculane.

„La acțiunile de stingere participă peste 120 de pompieri, piloți și personal al Ocolului Silvic Băile Herculane și Administrației Parcului Național Domogled – Valea Cernei, cu tehnica specifică de intervenție.

În sprijinul acestora acționează două elicoptere Black Hawk ale IGAv, echipate cu dispozitive Bambi Bucket. Cele două elicoptere vor continua misiunile de stingere, cu accent pe zonele de intervenție situate în proximitatea orașului Băile Herculane”, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Sursa citată adaugă că incendiul este cel mai extins în amonte de Cascada Cociului, unde autoritățile vor să suplimenteze forțele de intervenție și să găsească acces pentru autospeciale.

În cursul zilei vor fi făcute recunoașteri aeriene pentru evaluarea evoluției focarelor și stabilirea necesarului de intervenție.

„Intervenția se desfășoară într-un teren cu relief stâncos, pante abrupte și diferențe mari de nivel. Accesul este dificil, iar în numeroase puncte imposibil pentru echipele terestre și autospecialele de intervenție. În aceste situații, deplasarea către focare se realizează pedestru, pe distanțe mari și într-un timp îndelungat.”

1/4 Foto: IGSU

La Băile Olănești intervin două aeronave C-27J Spartan

În ce privește zona Băile Olănești, IGSU transmite că „incendiul se manifestă prin multiple focare, pe o suprafață considerabilă”.

„În această zonă, arderea se manifestă la nivelul doborâturilor, în turbă și în stratul consistent de frunze. Intervenția pompierilor și a celorlalte structuri este îngreunată de terenul accidentat, de gradul ridicat de uscăciune, precum și de căile de acces dificile sau, în unele zone, imposibil de utilizat pentru autospecialele de intervenție.

Astăzi, la acțiunile de stingere participă peste 50 de pompieri, cu tehnica specifică, alături de personal al Ocolului Silvic, Salvamont și Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Băile Olănești”

Sursa citată transmite că marți, 29 septebrie, două aeronave C-27J Spartan ale Forțelor Aeriene Române, configurate pentru misiuni de stingere a incendiilor, au intervenit asupra focarelor active. Misiunile sprijin aerian vor continua și azi.

Sanctuarul pădurilor seculare din Banatul Montan, amenințat de valuri de incendii de vegetație

„De asemenea, un echipaj dotat cu o dronă echipată cu cameră de termoviziune va efectua recunoașteri în zona afectată, pentru identificarea și evaluarea densității focarelor active și pentru configurarea sectoarelor de intervenție în care vor acționa pompierii, piloții și celelalte structuri implicate.”

Autoritățile avertizează că incendiile de vegetație uscată se pot extinde rapid în perioadele fără precipitații și pot pune în pericol oameni, gospodării, terenuri agricole, păduri și habitate naturale.

De asemenea, IGSU subliniază că multe dintre aceste incendii pot fi prevenite prin respectarea regulilor și adoptarea unui comportament responsabil.

„Pentru prevenirea unor astfel de situații:

nu incendiați vegetația uscată, miriștile sau resturile vegetale;

respectați legislația care interzice arderea vegetației uscate;

nu aruncați la întâmplare țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse;

în cazul izbucnirii unui incendiu, apelați de urgență numărul 112.”

Circulația pe DN 67D a fost închisă

Luni, 28 septembrie, a fost închisă circulația rutieră pe DN 67D, la Băile Herculane din cauza incendiului care persistă în Parcul Național Domogled–Valea Cernei.

DN 67D a mai fost închis pe 21 septembrie, după ce focul s-a apropiat de șosea. Pe 22 septembrie, pietre și arbori s-au desprins de pe un versant înalt de aproximativ 30 de metri și au ajuns pe carosabil.

Sectorul afectat se întindea pe circa 200–300 de metri, în direcția Șapte Izvoare, transmite presa locală.

Un turist aflat în Băile Herculane, a relatat pe Facebook că în zonă mirosea a fum și că fulguia cu cenușă. Acesta a menționat că, în timpul unei urcări spre Crucea Albă, observase cantități mari de lemn uscat pe traseu.