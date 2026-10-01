 Tehnologie românească pentru tancuri, destinată Belarusului, scoasă la vânzare pe o platformă germană. Cum au fost eludate sancțiunile UE | adevarul.ro
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Tehnologie românească pentru tancuri, destinată Belarusului, scoasă la vânzare pe o platformă germană. Cum au fost eludate sancțiunile UE

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Un utilaj vizat într-un dosar DIICOT de export ilegal de tehnologie militară către Belarus apare la vânzare pe o platformă din Germania, interpusă cu o firmă din Kazahstan. Vicepreședintele USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu, și directorul comercial al UPET Târgoviște, Evgheni Poliakov, au fost reținuți pentru încălcarea embargoului UE.

Tanc din dotarea armatei
Utilajul care urma să ajungă în Belarus poate fi folosit la fabricarea tancurilor Foto: MApN

Vicepreședintele USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu, și Evgheni Polyakov, directorul comercial al UPET Târgoviște, au fost reținuți joi noapte de procurorii DIICOT.

Administrator și director general al World Machinery Works SRL, Munteanu este acuzat că ar fi coordonat aceste operațiuni de comercializare și transfer. Politicianul, alături de Polyakov și de alte persoane, sunt acuzați că fac parte dintr-o rețea care a încercat să exporte ilegal în Belarus un strung vertical gigant (model VL 40), în valoare de 1,75 milioane de euro. În paralel, un utilaj cu specificații identice este scos la vânzare pe o platformă germană. Utilajul este vândut sub numele mărcii istorice WMW România, iar firul tranzacției ar duce către un holding belarus prin intermediari din Kazahstan.

Utilajul din anchetă, scos la vânzare pe internet

Dosarul instrumentat de procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate vizează eludarea sancțiunilor internaționale impuse de Uniunea Europeană și exportul neautorizat de produse cu dublă utilizare (dual-use). Miercuri, 30 septembrie, au avut loc 12 percheziții domiciliare în București, Dâmbovița, Bacău și Ilfov.

Procurorii susțin că rețeaua modifica parametrii tehnici ai strungurilor industriale pe mai multe axe, astfel încât fabricile din Belarus să poată construi piese pentru tehnică militară, precum tancuri sau rachete.

În timp ce anchetatorii derulau perchezițiile, o ofertă activă publicată pe platforma internațională de echipamente industriale used-machines.com expunea exact modelul aflat în centrul dosarului, un strung carusel vertical CNC model VL 40, atribuit producătorului WMW România.

În ce privește used-machines.com, este o platformă germană de tip B2B (marketplace industrial), similară cu OLX sau Mobile.de, dar dedicată exclusiv utilajelor grele, echipamentelor industriale și mașinilor-unelte second-hand sau noi. Site-ul intermediază legătura dintre vânzători (brokeri de utilaje, firme de lichidare, distribuitori) și cumpărători industriali din toată lumea. Platforma este operată de o companie cu sediul în regiunea Bavaria, MachineryPark GmbH și rețeaua sa de marketplace-uri industriale. DIICOT nu a precizat dacă a colaborat la această anchetă cu autoritățile germane, însă poate să pară ciudat la o primă vedere că o companie germană intermedia astfel de contracte cu Belarus și Rusia.

Fișa tehnică descrie un Strung Carusel Vertical CNC cu funcție de Frezare (Vertical Turning and Milling Lathe), model VL 40. În jargonul tehnic românesc, este un strung carusel de mare tonaj cu cap de frezare CNC.

Strungul poate fi folosit la fabricarea tancurilor
Așa arată utilajul comercializat pe used-machines.com Foto: Captura used-machines.com
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Echipamentul este evaluat la dimensiuni impresionante: șapte metri înălțime, o greutate de operare de 60 de tone și capacitatea de a prelucra piese de peste 4 metri diametru. Deși este încadrat ca produs nou, cu an de fabricație 2026, marca originală WMW provine din istorica industrie est-germană, sub licența căreia s-au produs utilaje pe platforme românești precum Combinatul de Mașini Unelte și Agregate din București, Titan București sau UCM Reșița.

Apariția modelului ca fiind de fabricație 2026 sugerează fie o recondiționare integrală a unui șasiu industrial masiv, fie utilizarea numelui românesc drept acoperire comercială pentru piese asamblate în spațiul ex-sovietic.

Traseul pe triunghiul Bavaria - Kazahstan - Belarus

Arhitectura tranzacției de pe platforma online confirmă schema descrisă de procurori. Deși utilajul figura ca fiind depozitat fizic în Berlin, identitatea vânzătorului este mascată în spatele unui număr de contact ce trimite către o filieră din Kazahstan conectată la piața din Belarus, metoda fiind una tipică de triangulare comercială. Folosirea unei entități juridice din Kazahstan este o metodă frecvent documentată de eludare a sancțiunilor occidentale, permițând firmelor din spațiul belarus sau rus să mențină operațiuni comerciale în piața unică europeană. În multe cazuri, Bruxelles-ul a închis ochii la aceste tranzacții paravan, similar situației importurilor indirecte de gaz rusesc.

Modelul VL 40 este un echipament greu și nu se folosește în ateliere obișnuite, ci exclusiv în industria grea, strategică și de apărare utilizat în ramuri strategice. În industria de apărare, acesta poate fi folosit pentru prelucrarea inelelor de rotire pentru turelele de tanc, corpuri de rachetă și subansamble de artilerie, având însă și aplicații civile în sectorul energetic (turbine hidro masive, flanșe eoliene) sau în industria siderurgică. În principiu, se utilizează pentru strunjirea și frezarea pieselor cilindrice și circulare masive, unde este nevoie de o precizie milimetrică la dimensiuni foarte mari.

Ce spun procurorii DIICOT

Anchetatorii susțin că gruparea acuzată că intenționa să trimită utilajul în Belarus activa din decembrie 2025. Nu se precizează însă în ce măsură autoritățile române ar fi colaborat în această anchetă cu partea germană și cu cea kazahă.

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„Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada decembrie 2025 – septembrie 2026, mai multe persoane ar fi desfășurat activități comerciale și tehnice având ca obiect fabricarea, comercializarea și transferul unor utilaje industriale cu dublă utilizare. În cauză este vizat un utilaj industrial de tip VL40 (strung vertical), având o valoare de aproximativ 1.750.000 de euro, pentru care există date că ar fi fost realizate demersuri de transfer către destinatari intermediari din state terțe, beneficiarul final fiind o entitate din Belarus”, arată DIICOT.  

În urma evoluției anchetei, reprezentanții USR au precizat că Alexandru Munteanu deține și funcția de consilier local în Târgoviște, având dublă cetățenie (română și moldovenească). Conducerea partidului a subliniat că, dacă acuzațiile anchetatorilor se vor confirma, împotriva acestuia vor fi aplicate riguros prevederile statutare, care pot include excluderea directă din formațiunea politică. În prezent, Munteanu are calitatea de suspect, iar cercetările penale sunt în plină desfășurare.

Dosarul se derulează pe fondul unui cadru legal înăsprit recent. Legea nr. 224/2025, inițiată de Guvern, a modificat OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale, introducând pedepse simțitor mai severe pentru eludarea embargourilor și a măsurilor restrictive europene.

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