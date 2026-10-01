 Nicușor Dan încearcă să oprească apropierea PSD de AUR. Ce miză are mesajul președintelui | adevarul.ro
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Analiză Nicușor Dan încearcă să oprească apropierea PSD de AUR. Ce miză are mesajul președintelui

Analize Adevărul
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Declarația lui Nicușor Dan privind excluderea AUR de la guvernare vine într-un moment în care o eventuală colaborare între PSD și partidul lui George Simion este tot mai prezentă în scenariile politice pentru ieșirea din criză. După eșecul Guvernului Mureșan, președintele încearcă să traseze o limită pentru următoarea majoritate, invocând mandatul primit pentru menținerea direcției pro-occidentale a României. Analistul politic Adrian Zăbavă explică pentru „Adevărul” ce urmărește Nicușor Dan prin acest mesaj, câtă influență mai are asupra partidelor și ce riscuri politice poate produce poziționarea sa.

nicusor dan pe un podium la ambasada cehiei
Nicușor Dan condiționează partidele să nu coopteze AUR la guvernare Foto: Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan încearcă să influențeze configurația viitorului guvern prin mesajul transmis partidelor că nu ar trebui să coopteze AUR la guvernare. Potrivit analistului politic Adrian Zăbavă, declarația trebuie privită atât prin prisma crizei politice actuale, cât și a relației președintelui cu electoratul care l-a votat la alegerile prezidențiale.

Analistul consideră că Nicușor Dan încearcă, prin această poziționare, să arate că rămâne fidel direcției pro-occidentale și promisiunilor asumate în fața alegătorilor săi. În același timp, mesajul vine într-un moment în care în PSD au apărut poziții mai deschise față de o eventuală colaborare cu AUR.

Nicușor Dan încearcă să-și reconstruiască relația cu electoratul

Adrian Zăbavă consideră că președintele are nevoie să-și consolideze relația cu segmentele de electorat care l-au susținut. Declarația privind AUR ar avea, astfel, și o componentă de repoziționare politică.

„Președintele a transmis un mesaj inclusiv pentru el sau despre el încercând să se poziționeze sau să-și întărească profilul, care are probleme de ceva timp”, explică analistul.

În opinia sa, prin această declarație Nicușor Dan încearcă să transmită că nu se îndepărtează de mandatul primit la alegerile prezidențiale, pe care Zăbavă îl descrie drept unul orientat împotriva extremismului și a suveranismului.

Mesajul ar urmări, astfel, să refacă legătura cu alegătorii președintelui și să demonstreze că există anumite limite pe care acesta nu este dispus să le depășească.

PSD și scenariul unei colaborări cu AUR

Declarația președintelui apare și pe fondul schimbării tonului din PSD în privința unei eventuale colaborări cu AUR.

Potrivit lui Adrian Zăbavă, dacă în urmă cu câteva săptămâni sau luni mai mulți lideri social-democrați respingeau scenariul unei majorități PSD-AUR, în ultima perioadă au apărut mesaje mai deschise către această variantă.

Analistul îl menționează inclusiv pe Sorin Grindeanu, care, înaintea votului pentru Guvernul Mureșan, a anunțat că PSD va discuta cu toți actorii politici pentru constituirea unei majorități. În apariții televizate recente, acesta nu a exclus nici varianta unui guvern PSD-AUR.

În acest context, Zăbavă consideră că mesajul președintelui reprezintă o încercare de a influența direcția în care se poartă negocierile.

„Cred că președintele a venit să tragă o linie și în ceea ce privește acest subiect, care s-a umflat în ultima perioadă”, spune analistul.

Totuși, el atrage atenția că declarațiile politice pot rămâne simple mesaje de poziționare, iar situația se poate modifica în funcție de calculele partidelor.

Mesajul președintelui poate întări tocmai imaginea AUR de partid antisistem

Există însă și o consecință pe care Nicușor Dan nu o poate controla: poziționarea sa împotriva participării AUR la guvernare poate contribui la consolidarea imaginii partidului drept principal actor antisistem.

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Adrian Zăbavă consideră că AUR poate folosi această situație pentru a-și întări propriul rol în opoziție. În același timp, analistul spune că miza concretă rămâne formarea unei majorități parlamentare capabile să susțină următorul guvern.

„AUR este avantajat de acest rol pe care îl joacă și încearcă să rămână credibil jucând acest rol”, afirmă Zăbavă.

Din această perspectivă, rămâne deschisă întrebarea dacă următoarea nominalizare a președintelui va putea aduna cele 233 de voturi necesare pentru învestire fără sprijinul AUR.

Cât poate interveni președintele în formarea guvernului

Discuția ajunge și la limitele constituționale ale rolului președintelui. Nicușor Dan are prerogativa de a desemna premierul, iar în istoria politică postdecembristă această atribuție a fost folosită de președinți și ca instrument de influență politică.

Potrivit lui Zăbavă, însă, Constituția nu îi permite președintelui să respingă pur și simplu o majoritate care i-ar prezenta o propunere de premier.

Analistul dă ca exemplu ipotetic situația în care PSD și AUR ar veni împreună la consultări și ar propune un premier susținut de cele două partide. Într-un asemenea caz, consideră Zăbavă, un refuz al președintelui ar putea declanșa o confruntare constituțională și politică, inclusiv proceduri de suspendare.

„Dacă ar face asta, cu siguranță acea majoritate formată de PSD și AUR în Parlament ar deschide procedurile de suspendare a președintelui”, afirmă analistul.

În schimb, în momentul de față, Nicușor Dan nu respinge o majoritate PSD-AUR prezentată oficial la consultări, ci transmite partidelor o recomandare politică privind componența viitorului guvern.

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Președintele nu are o poziție de forță

Adrian Zăbavă consideră că trebuie făcută diferența între influența politică a mesajului prezidențial și puterea constituțională efectivă a șefului statului.

Nicușor Dan poate transmite că nu își dorește participarea AUR la guvernare și poate argumenta această poziție prin obiectivul menținerii direcției pro-occidentale a României. Nu poate însă bloca o majoritate parlamentară doar pentru că aceasta include AUR, în cazul în care ea ar veni la consultări cu o propunere comună.

În plus, spune analistul, poziția președintelui nu mai este una de forță, iar mesajele sale nu mai au automat aceeași greutate asupra tuturor actorilor politici.

„Președintele nu este într-o poziție de forță astăzi după tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele cinci luni și chiar după ce s-a întâmplat de la începutul mandatului”, afirmă Zăbavă.

Zăbavă interpretează declarația lui Nicușor Dan ca pe un semnal adresat inclusiv PSD, menit să influențeze discuțiile privind formarea următoarei majorități.

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