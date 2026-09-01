 Plan Roșu de Intervenție în stațiunea Saturn: 30 de persoane au acuzat stare de rău într-un hotel. Turist: „Nu mai am curaj să mănânc nimic” | adevarul.ro
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Foto Plan Roșu de Intervenție în stațiunea Saturn: 30 de persoane au acuzat stare de rău într-un hotel. Turist: „Nu mai am curaj să mănânc nimic”

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Inspectoratul pentru Situații de Urgență Constanța a activat, marți seară, Planul Roșu de Intervenție în stațiunea Saturn, după ce aproximativ 30 de persoane aflate într-un hotel cu regim all-inclusive au acuzat stare de rău.

Interventie Saturn 1
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Interventie Saturn 1 Foto: ISU

UPDATE 22.30 Mărturii ale turiștilor care s-au îmbolnăvit: „Am avut dureri abdominale foarte rele”

Unitatea all-inclusive la care a avut loc incidentul ar fi de hotelul Neko din Saturn, potrivit publicației Ziua de Constanța, care a publicat și primele mărturii ale turiștilor afectați de probleme digestive. 

O familie din Sighișoara aflată în vacanță în stațiune spune că problemele au început în cursul nopții de luni spre marți. Capul familiei a declarat că a avut simptome severe și că a fost nevoit să își cumpere medicamente.

„Ieri noaptea am petrecut-o pe toaletă. Știu că am avut dureri abdominale foarte rele”, a povestit turistul.

Ulterior, și ceilalți membri ai familiei - soția și copilul - au început să aibă vărsături, precizând că și femeia primește îngrijiri medicale.

Turistul și familia sa intenționau să rămână în stațiune până vineri, insă imaginile cu numeroase ambulanțe sosite la hotel l-au făcut pe bărbat să ia decizia întreruperii sejurului. 

„Mu mai am curaj să mănânc nimic”, a argumentat bărbatul, potrivit sursei citate.

UPDATE 22.10 Până acum au fost spitalizate 6 persoane. 20 de adulți și 8 minori acuză stare de rău și sunt asistați medical la fața locului.

UPDATE 21.30 Până la ora 21:19, alți 4 minori au fost asistați medical în zona de triaj. Până acum, 2 adulți (1 femeie si 1 bărbat) au fost preluați de ambulanța SAJ și transportați la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

În acest moment, la spital vor pleca în total 6 persoane (3 cu SAJ si 3 cu ATPVM) dintre care o femeie însărcinată si o mamă cu 2 minori.

Pentru gestionarea eficientă a situației, au fost alocate: 1 autospecială de stingere, 3 autospeciale pentru transport personal și victime multiple, 3 microbuze, 1 ambulanță SMURD și 4 ambulanțe aparținând serviciului județean de ambulanță.

UPDATE 21.20 Până la ora 21:11 fuseseră asistate medical 12 persoane (9 adulti si 3 minori).

Potrivit primelor informații transmise de autorități, măsura a fost dispusă începând cu ora 20:28, având în vedere numărul mare de persoane care necesită evaluare medicală.

Echipajele de intervenție au fost mobilizate la fața locului, iar operațiunea este în plină desfășurare, a precizat ISU Constanța.

Salvatorii urmează să efectueze triajul victimelor pentru a stabili starea acestora și eventualele măsuri medicale necesare.

Deocamdată, nu este cunoscută cauza care a provocat starea de rău a persoanelor din hotel.

Autoritățile au precizat că intervenția este dinamică, iar informații suplimentare vor fi comunicate pe măsură ce echipajele ajung la locul incidentului și finalizează evaluarea persoanelor afectate.

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