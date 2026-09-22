 Siegfried Mureșan: „Să nu confundăm oprirea risipei cu austeritatea”. Ce spune premierul desemnat despre banii publici | adevarul.ro
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Siegfried Mureșan: „Să nu confundăm oprirea risipei cu austeritatea”. Ce spune premierul desemnat despre banii publici

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Premierul desemnat Siegfried Mureșan susține că reducerea cheltuielilor inutile și eficientizarea modului în care sunt cheltuiți banii publici nu reprezintă măsuri de austeritate, ci de responsabilitate. Într-o postare publicată marți pe Facebook, Mureșan a transmis că va continua demersurile pentru reducerea risipei din sectorul public.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan.
Premierul desemnat Siegfried Mureșan. Foto: Inquam Photos / George Calin

„Să nu confundăm oprirea risipei cu austeritatea. În ultimii ani, termenul de «austeritate» a fost folosit prea des de politicienii care vor să continue risipa banului public. De fiecare dată când cineva încearcă să pună ordine în finanțele țării, să reducă cheltuielile inutile sau să facă statul mai eficient, este acuzat imediat de politicienii populiști de «austeritate». Eu cred exact contrariul”, a scris premierul desemnat.

Mureșan afirmă că banii cheltuiți fără justificare de stat înseamnă resurse mai puține pentru domenii precum educația, sănătatea, infrastructura și investițiile.

„Fiecare leu cheltuit inutil de stat este un leu care nu ajunge într-o școală, într-un spital, într-un drum sau într-o investiție de care România are nevoie”, a transmis acesta.

Mureșan: „Vreau ca banii publici să ajungă la oameni”

Premierul desemnat spune că viitorul Guvern trebuie să continue măsurile de eficientizare a cheltuielilor și să ceară performanță în instituțiile care folosesc fonduri publice.

„De aceea, vom continua să punem ordine în finanțele publice, să reducem risipa și să cerem performanță acolo unde statul cheltuiește banii oamenilor. Asta nu înseamnă austeritate. Înseamnă responsabilitate față de banii oamenilor. Vreau ca banii publici să ajungă la oameni, nu să fie risipiți”, a mai transmis Siegfried Mureșan.

Siegfried Mureșan lucrează la programul viitorului Guvern, după ce a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru. Candidatul la funcția de premier are la dispoziție, potrivit Constituției, zece zile de la desemnare pentru a cere Parlamentului votul de încredere asupra programului și a listei Guvernului.

Mureșan a declarat anterior că principiul gestionării atente a banului public va fi menținut și că ia în calcul relaxarea unor măsuri de consolidare fiscală atunci când situația bugetară va permite acest lucru.

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