Video Tragedie în stațiunea Jupiter. Un bărbat a murit înecat, după ce a intrat în apă să salveze doi copii. Steagul roșu era arborat

Un bărbat în vârstă de 35 de ani și-a pierdut viața în stațiunea Jupiter, după ce a intrat în mare pentru a salva doi copii aflați în pericol de înec. Incidentul s-a produs sâmbătă, 16 august, pe plaja Delta, unde cei doi minori au fost surprinși de valurile puternice.

Bărbatul, care nu era tatăl copiilor, a intrat imediat în apă și a reușit să îi aducă spre mal. Toți trei au fost scoși din mare de către salvamari, însă salvatorul se afla în stop cardio-respirator. Manevrele de resuscitare au fost efectuate minute în șir, dar fără rezultat. Medicii au fost nevoiți să declare decesul, potrivit News.ro.

„Toți turiștii au făcut lanț că să reușească să scoată schijetul și pe salvamar, cu al patrulea turist..... păcat că după multe eforturi inima a cedat. (...) A murit ca un erou”, scrie pe Facebook o turistă, martoră la întreaga scenă.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Constanța, sâmbătă a fost arborat steagul roșu pe plajele de pe litoral, semnal care interzice intrarea în apă din cauza curenților și a valurilor puternice. Mulți turiști nu iau în serios semnificația avertizărilor, fapt ce poate duce la tragedii.

Tot sâmbătă, în stațiunea Neptun, o altă persoană a fost salvată de către echipele de intervenție după ce a fost surprinsă de valuri.

O situație similară a avut loc și în localitatea Cochirleni, unde trei copii au fost la un pas de tragedie, după ce au fost luați de apele Dunării. Un localnic a intervenit cu o barcă și a reușit să îi aducă la mal în siguranță. Minorii erau conștienți și cooperanți.

Autoritățile avertizează turiștii să respecte indicațiile salvamarilor și semnificația steagurilor arborate pe plaje.