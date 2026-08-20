Accident grav în Mediaș. Planul Roșu de intervenție, activat după coliziunea dintre un autobuz și mai multe mașini

Planul Roșu de intervenție a fost activat, joi, în municipiul Mediaș, județul Sibiu, în urma unui accident rutier în care au fost implicate un autobuz și mai multe autoturisme.

Potrivit ISU Sibiu, șase persoane implicate în accident sunt conștiente și au fost evaluate medical de echipajele de intervenție mobilizate la locul accidentului.

În urma evaluării medicale, patru persoane adulte au fost transportate la spital. Aceștia au suferit traumatisme ușoare.

În total, în accident au fost implicate 22 de persoane dintre care 20 de adulți și 2 minori.

Pentru gestionarea situației au fost trimise patru echipaje SMURD, dintre care unul cu medic, precum și trei ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ).

La intervenție participă și două autospeciale pentru transport personal și victime multiple, o autospecială de descarcerare și o autospecială de stingere.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.