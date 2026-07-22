Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie, miercuri dimineață, 22 iulie, după ce o explozie s-a produs la o hală a unei fabrici de lemn din municipiul Brașov. Un incendiu a izbucnit în urma deflagrației.

Explozia s-a produs la fabrica de produse din lemn Kronospan. Suflul exploziei s-a simțit până în cartierul brașovean Stupini, scrie presa locală.

„Având în vedere natura evenimentului și pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la nivelul județului Brașov a fost activat Planul Roșu de Intervenție”, au transmis reprezentanții ISU Brașov.

La locul incidentului au fost alocate 6 autospeciale de stingere, 1 autospecială CBRN, 2 autospeciale pentru intervenție și salvare de la înălțime, 2 echipaje de prim ajutor SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă și 2 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Serviciile de intervenție au confirmat ulterior că nu au fost identificate victime.

Potrivit acestora, incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați.

Ulterior, Planul Roșu de intervenție a fost dezactivat.