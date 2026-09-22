Premierul maghiar a blocat ideea creării unei rezerve comune de combustibil cu Ucraina și spune că Ungaria nu participă la inițiativa „Carpathian 8“

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a declarat că țara sa nu a acceptat invitația Ucrainei de a se alătura noului format internațional C8, care presupune cooperarea statelor din regiunea carpatică, și că nu intenționează să creeze o rezervă strategică comună de combustibil, deși Naftogaz și compania maghiară Mol Nyrt semnaseră memorandumul respectiv în cadrul summitului „Carpathian 8".

Premierul maghiar Peter Magyar/FOTO:AFP

Ungaria nu va crea o rezervă strategică comună de combustibil împreună cu Ucraina, a declarat premierul Peter Magyar, care l-a acuzat pe șeful companiei petroliere maghiare că nu a informat guvernul despre acest proiect, scrie Bloomberg.

Compania ucraineană Naftogaz a anunțat duminică că a semnat, împreună cu compania maghiară Mol Nyrt, un memorandum privind crearea unei rezerve strategice de combustibil pentru Ucraina. Documentul a fost semnat în cadrul summitului „Carpathian 8", desfășurat la Bukovel, în vestul Ucrainei.

„Nu va exista nicio rezervă de combustibil, nici la granița ungaro-ucraineană, nici altundeva", a declarat Magyar, răspunzând unui deputat al opoziției care și-a exprimat îngrijorarea privind securitatea acestui proiect.

Potrivit premierului, președintele consiliului de administrație și directorul general al Mol, Zsolt Hernádi, a purtat negocierile privind memorandumul fără acordul guvernului, care deține 25% din companie. Luând cuvântul în parlament luni, Magyar a calificat acest lucru drept inacceptabil.

Într-un comunicat făcut public tot luni, Mol a precizat că înțelegerea cu Naftogaz are un caracter preliminar, de explorare. „Am convenit cu partenerii noștri ucraineni că această oportunitate merită analizată, având în vedere potențialul cooperării energetice dintre cele două țări. În această etapă, nu a fost necesară implicarea guvernului în această activitate pregătitoare", a transmis compania.

„Confruntare nefondată" și „nimic bun", a reacționat Kievul la ieșirea lui Magyar

Memorandumul dintre Naftogaz și Mol Nyrt fusese deja semnat. Premierul ungar a intervenit într-o colaborare pragmatică de afaceri.

Ca reacție, ministrul de externe Andrii Sibiga a comparat decizia sa cu politica fostului premier Viktor Orbán.

„Suntem surprinși de declarațiile fără temei, cu tentă confruntațională, ale premierului Ungariei la adresa Ucrainei", a afirmat Sibiga. „Inițiativa de integrare carpatică urmărește dezvoltarea întregii noastre regiuni, contribuind la bunăstare, la interconectare și la implementarea unor proiecte reciproc avantajoase în cele opt state carpatice."

Șeful diplomației ucrainene a subliniat că Kievul nu cunoaște motivele refuzului Budapestei. El a numit la fel de surprinzătoare declarațiile premierului ungar, care pun sub semnul întrebării o cooperare directă, pragmatică și reciproc avantajoasă între companiile energetice ale celor două țări, cooperare deja convenită de acestea.

„Atunci când politicul se amestecă în relații pragmatice de afaceri, nu iese nimic bun", a subliniat Sibiga.

Formatul regional lansat de Ucraina pe 18 septembrie își propune să intensifice cooperarea economică, de infrastructură și energetică în regiunea carpatică a Europei Centrale și de Est. Deși inițial fusese conceput pentru 8 țări (Ucraina, România, Polonia, Slovacia, Ungaria, Republica Cehă, Austria și Serbia), documentul de înființare a fost semnat în final de reprezentanții a doar 7 state, din cauza retragerii Ungariei.