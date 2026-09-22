Schimbare majoră în Formula 1. Cursele vor deveni mai scurte din 2027

Formula 1 va avea curse mai scurte începând din sezonul 2027, după ce comisia de specialitate din cadrul Federației Internaționale de Automobilism (FIA) a aprobat reducerea distanței standard a Marilor Premii.

Cursele de Formula 1 vor deveni mai atractive din 2027 Foto: 2026 Getty Images

Cursele vor avea 290 de kilometri, față de 305 kilometri în prezent. Modificarea va însemna că piloții vor parcurge cu aproximativ două sau trei tururi mai puțin, în funcție de lungimea circuitului, relatează Agerpres, care citează Reuters.

Decizia a fost luată luni, în cadrul unei reuniuni desfășurate la birourile FIA din Londra. Potrivit oficialilor comisiei, reducerea distanței a fost convenită în legătură cu schimbările pregătite pentru 2027 în regulamentul unităților de putere, în special cele referitoare la fluxul de combustibil.

S-a modificat și durata maximă a unui Mare Premiu

O altă modificare importantă privește durata maximă a unui Mare Premiu. În prezent, între momentul startului și finalul întrecerii nu pot trece mai mult de trei ore, interval în care sunt incluse și eventualele întreruperi provocate de ploaie, accidente sau alte situații neprevăzute.

Comisia a decis ca această limită totală de trei ore să fie eliminată. Va rămâne însă în vigoare limita de două ore pentru timpul efectiv de cursă. Noile prevederi vor permite oprirea cronometrului atunci când apar evenimente care perturbă desfășurarea normală a competiției.

FIA susține că măsura urmărește să le ofere spectatorilor șanse cât mai mari de a urmări o cursă completă, inclusiv în zilele în care întrecerea este întreruptă pentru o perioadă îndelungată. Situațiile în care ploaia sau incidentele grave duc la suspendări nu vor mai consuma automat timpul disponibil până la atingerea limitei generale.

Mai multă flexibilitate va exista și în cazul antrenamentelor libere. Organizatorii vor putea prelungi aceste sesiuni dacă desfășurarea lor este afectată de întreruperi, astfel încât piloții și echipele să recupereze o parte din timpul pierdut pe circuit.

Tot din 2027 va fi eliminată omologarea cutiei de viteze. Hotărârea a fost luată după consultări cu producătorii și în urma unei recomandări formulate de Comisia de Consiliere Sportivă.

Conducerea FIA consideră că renunțarea la această procedură va păstra libertatea de dezvoltare pentru furnizorii implicați în Formula 1, într-o perioadă în care competiția se pregătește pentru noi schimbări tehnice și sportive.