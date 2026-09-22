 Viața într-o localitate izolată șase luni pe an. O familie cu patru copii cheltuie 4.000 de dolari pe provizii: „Trebuie să avem totul pregătit” | adevarul.ro
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Bogdan Ivan, invitat la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13.00

Viața într-o localitate izolată șase luni pe an. O familie cu patru copii cheltuie 4.000 de dolari pe provizii: „Trebuie să avem totul pregătit”

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Într-o mică localitate din Alaska, venirea iernii înseamnă mai mult decât temperaturi sub zero grade. Pentru Olivia Jones și familia ei, este momentul în care trebuie să se aprovizioneze pentru șase luni, înainte ca drumul să devină impracticabil. În fiecare septembrie, familia cheltuiește aproximativ 4.000 de dolari pe alimente și își calculează proviziile până la ultimul produs.

Familia face provizii pentru șase luni
Familia face provizii pentru șase luni Foto: FB/Open Public Record

Olivia locuiește împreună cu soțul și cei patru copii în Eagle, o comunitate cu mai puțin de 100 de locuitori. Când vine iarna, condițiile meteo fac drumul impracticabil, iar aprovizionarea obișnuită de la magazine devine imposibilă, potrivit Il Messaggero.

Provizii calculate pentru șase luni

Cumpărăturile din septembrie sunt esențiale pentru familie. În cărucior ajung în special produse care pot fi păstrate o perioadă lungă, precum carne, unt, brânzeturi, smântână și alte alimente de bază. Olivia a învățat, de-a lungul anilor, să estimeze cât consumă familia într-o lună. Chiar și așa, calculele nu sunt întotdeauna perfecte.

„Anul trecut am rămas fără unt, dar anul acesta intenționez să cumpăr de două ori mai mult”, povestește femeia.

Pentru a-și organiza mai bine proviziile, Olivia folosește un tabel Excel. Fiecare produs este împărțit pe luni, iar o parte din cantitate este păstrată ca rezervă.

„De exemplu, cumpăr opt recipiente mari de smântână și aloc unul pe lună, plus unul de rezervă pentru a găti în perioada sărbătorilor. Fac același lucru cu brânza, untul și alte produse. Încerc să stabilesc cât putem folosi în fiecare lună și fac tot posibilul să respect programul”, explică ea.

Un avion poate aduce produsele uitate

Chiar dacă drumul se închide, familia nu este complet ruptă de restul lumii. De luni până vineri, un avion poștal poate ajunge în comunitate și poate transporta produsele de care locuitorii au nevoie.

Soluția este, însă, mult mai scumpă decât aprovizionarea făcută înainte de venirea iernii. Costul transportului este calculat în funcție de greutate, astfel că prețul poate crește rapid.

„Merită să aducem totul înainte ca drumul să se închidă, astfel economisim costul transportului cu avionul. Dar sunt recunoscătoare că există această posibilitate atunci când terminăm ceva. Și prețurile devin cu adevărat mari”, spune Olivia.

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O parte din hrană este produsă acasă

Familia nu depinde, însă, exclusiv de alimentele cumpărate înainte de iarnă. Olivia cultivă mai multe legume, printre care cartofi, salată verde, napi și varză. În timpul iernii, folosește un sistem hidroponic pentru a continua să cultive salată, astfel încât familia să aibă acces la produse proaspete chiar și atunci când condițiile exterioare nu permit cultivarea obișnuită.

Vânătoarea este, de asemenea, parte din viața familiei. În lunile reci, caribuul poate reprezenta o importantă sursă de hrană, iar multe dintre produsele obținute sunt apoi preparate în casă.

„Unul dintre cele mai bune lucruri atunci când faci aproape totul singur este că, dacă ne lipsește ceva sau avem poftă de un anumit lucru, de obicei îl putem prepara destul de ușor”, povestește Olivia.

Șase luni fără acces rutier

Pentru cineva obișnuit să aibă supermarketuri și magazine la câteva minute distanță, ideea de a rămâne fără acces rutier timp de șase luni poate părea greu de imaginat.

Pentru locuitorii din Eagle, însă, aceasta este o realitate cu care s-au obișnuit. Iarna nu înseamnă că viața comunității se oprește.

Școala rămâne deschisă, familiile se vizitează, iar localnicii organizează seri de jocuri, petreceri cu sănii și alte activități împreună.

Temperaturile pot coborî mult sub zero grade, iar în anumite perioade soarele este foarte puțin vizibil. În aceste condiții, comunitatea devine și mai importantă pentru cei care locuiesc acolo.

„Cine nu cunoaște acest tip de viață poate crede că șase luni fără acces la drum ne fac să ne simțim închiși și izolați. Dar tocmai atunci Alaska se deschide pentru noi”, spune Olivia.

Femeia spune că lunile de iarnă sunt dificile, dar că oamenii din comunitate ajung să petreacă și mai mult timp împreună.

„Iernile noastre sunt foarte grele, cu temperaturi sub zero și luni fără să vedem soarele, așa că să fim împreună și să petrecem timp unii cu alții este o necesitate. Pot spune fără ezitare că facem și mai multe lucruri împreună ca comunitate atunci când drumul se închide”, a spus aceasta.

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